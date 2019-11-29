 Реальна зарплата українців зросла на 18% порівняно з докризовим 2013 роком, - Милованов

Про це повідомив міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла за дев'ять місяців 2019 року на 9,6%. Порівняно з 2013 докризовим роком, реальна зарплата зросла на 18%", - написав він.
Реальна заробітна плата розраховується з урахуванням інфляції та відображає споживчу здатність.
Тогда, когда "барыхи усьо кралы".
Когда "барых" выгнали, все полетело в песту - но клоуны ж должны чем-то хвастаться? - хвастаются достижениями "усьо раскравшых барых".
Він рахується з обов'язкових платежів по соціальним нормам.
І продовольчого+промислового кошика.
Или эту таблицу делали прохфессора Трускавецкой кафедры???
Так а как же "барыхи"?
Как же "парашенка усьо пакрав"?!
Как же намазка на хлеб?
Как же бедно, но чистенько одетый дидушко с половинкой пельменя?
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Уроды сраные.
Брехали 5 лет, убили рейтинг лучшего Президента в истории Украины - и теперь собираетесь его заслуги приписать себе?
Сволочи зеленожопые.
И нарид маларасейский, что вас выбрал - стадо тупых баранов, ***.
2019 доллар 25 грн
25:8 = 3
По сравнению с 2019 г. труд украинцев обесценился в 3 раза
1. Клинический идиот,яркий представитель лоботомированных зебилоидов.
2. Дите номенклатурщика,который вырос на всем из закрытых "распределителей". Так называли в ссср закрытые от людей точки "продажи товаров повышенного спроса",где было даже то,что люди в жизни не видели.
Выбирай КТО ТЫ?
Причём объясняя ряд моментов таких как реальный уровень зарплат в отличие от номинального, уровень инфляции и как они его считали - это воспринимается нормально
Когда власть начинает рассказывать, как прекрасно людям, оказывается, стало жить - сразу хочется послать.
Станет хорошо - люди заметят.
Зарплаты выросли а покупательная способность снизилась.
А, по-друге, при Ющі більша була - 116 при курсі 4,95...
ХХ век. Украина экспортирует самолеты, корабли, автомобили, сложнейшие станки и оборудование, строит космические ракеты.
XXI век. Украина экспортирует зерно и металл"
. Денис Жарких
Или только часть?