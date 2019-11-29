EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1972  85
Все про:заробітна плата (600) Милованов Тимофій (90)

 Реальна зарплата українців зросла на 18% порівняно з докризовим 2013 роком, - Милованов

Реальна заробітна плата українців у вересні 2019 року перевищила реальні доходи українців на 18%.

Про це повідомив міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла за дев'ять місяців 2019 року на 9,6%. Порівняно з 2013 докризовим роком, реальна зарплата зросла на 18%", - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україні досі діє норма Леніна давати молоко за шкідливу роботу, - Милованов. ФОТО

Реальна зарплата українців зросла на 18% порівняно з докризовим 2013 роком, - Милованов 01
Реальна зарплата українців зросла на 18% порівняно з докризовим 2013 роком, - Милованов 02

Реальна заробітна плата розраховується з урахуванням інфляції та відображає споживчу здатність.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162474
 
 
 Топ коментарі
 
Реальне зростання було хіба до квітня, а далі наближається жопа.
 показати весь коментар
 
ДА НУ-У-У-У???!!!!
Так а как же "барыхи"?
Как же "парашенка усьо пакрав"?!
Как же намазка на хлеб?
Как же бедно, но чистенько одетый дидушко с половинкой пельменя?

=====
Уроды сраные.
Брехали 5 лет, убили рейтинг лучшего Президента в истории Украины - и теперь собираетесь его заслуги приписать себе?
Сволочи зеленожопые.
И нарид маларасейский, что вас выбрал - стадо тупых баранов, бля.
 показати весь коментар
 
І в тарифах. Минулої зими газ по 7 грн, а цієї по 8,5. І електрика, і холодна вода, і вивіз сміття. Все ж ЗРОСЛО! А от номінальна зарплата ніфіга, а навпаки, просіла. То про який зріст то чмо тут звіздить, особливо цього року?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это в гривневом исчислении...а в долларовом эквиваленте?!
 показати весь коментар
 
 
тогда ещё и в тарифах....на жкх в среднем в 8 раз, газ в 11..........
 показати весь коментар
 
 
І в тарифах. Минулої зими газ по 7 грн, а цієї по 8,5. І електрика, і холодна вода, і вивіз сміття. Все ж ЗРОСЛО! А от номінальна зарплата ніфіга, а навпаки, просіла. То про який зріст то чмо тут звіздить, особливо цього року?
 показати весь коментар
 
 
Бо нові,не барига Порох! Крадуть і грабують так,що Янек від заздрощів казиться!
 показати весь коментар
 
Стоп, так вона ж впала, в 2018 році була більша. Чи я щось не зрозумів з таблички?
 показати весь коментар
 
 
она выросла при Порошенко.
Тогда, когда "барыхи усьо кралы".
Когда "барых" выгнали, все полетело в песту - но клоуны ж должны чем-то хвастаться? - хвастаются достижениями "усьо раскравшых барых".
 показати весь коментар
 
 
Так воно порівняло 9 місяців 2019 з 2013,а не 2018!!!
 показати весь коментар
 
А так все вірно зрозуміли. До кінця року впаде ще більше!
 показати весь коментар
 
Реальне зростання було хіба до квітня, а далі наближається жопа.
 показати весь коментар
 
 
Твари-манипуляторы. Ты еще советское время вспомни! Рост будет просто отпадным
 показати весь коментар
 
 
У нього виходу немає. Вони всі сьогодні будуть маніпулювати. Будуть рятувати рейтинг після вчорашній результатів опитування. От один дороги ВЖЕ будує, а цей уборщ на 18 відсотків більше м'яса поклав. І то рввняють по 2013-му, до воєнному році, коли бакс був по 8 гривень. Що тут сказати. Рейтинг такими розмовами точно не підняти. Але прокльонів і злості можна набратися, як ***** бліх.
 показати весь коментар
 
 
есть выход и очень простой, - помалкивать и\или не заниматься манипуляциями хотя бы... а так уверенно шагают по граблям тех, кого заменили.
 показати весь коментар
 
 
Це Ви говорите про вихід для нормальних людей. А то - зебіл. Тому, якщо вже став зебіл на граблі, то буде на них танцювати. Це вчора о лимали і ті, хто до Марусі Звіробій ходив з обшуком і ті, хто їх туди посилав. Маруся повторила свої "погрози" на камери деяких каналів. А ще дуже хороше відео на підтримку Марусі записав Білецький. Рекомендую подивитися.
 показати весь коментар
 
 
не понимаю, - какое отношение это имеет к зарплатам. мне шо зебил, шо пебил, шо ещё кто-нибудь - обое рябое, когда брешут
 показати весь коментар
 
Ви заперечуєте факт, що Гончарук є зебілом? Чи заперечуєте факт, що він маніпулює ?
 показати весь коментар
 
вроде как про Милованова речь в статье, и я высказал свою точку зрения по этому поводу уже.
 показати весь коментар
 
 
А Милованов не зебіл? Це не він лєкції Зе депутатам у Трускавці читав? Які лєкції, такі і Яременка з Іванісовими.
 показати весь коментар
 
Це мніпуляція. Потрібно знати відношення зарплата/ціни .
 показати весь коментар
 
 
Це називають "купівельною спроможністю". І вона відображає реальний ірвень житя.
Він рахується з обов'язкових платежів по соціальним нормам.
І продовольчого+промислового кошика.
 показати весь коментар
 
навіть гірше за маніпуляцію, це статистичне рукоблудіє
 показати весь коментар
 
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.(с)
 показати весь коментар
 
Поддерживаю Сашу Паламарчука, из таблицы видно, что ЗП упала...….

Или эту таблицу делали прохфессора Трускавецкой кафедры???
 показати весь коментар
 
Спорить с Миловановым бесполезно - он дебил!
 показати весь коментар
 
 
В агитбригаде нвартала только такие, других нет. ТУПЫЕ, АЛЧНЫЕ, НЕДОУЧЕННЫЕ, как вы правильно отметили долб*е*ы
 показати весь коментар
 
 
Даже если и выросла,то каким боком к этому Зе Вованисты?
 показати весь коментар
 
 
А цены наскоко выросли по сравнению с докризисным 2013? или такое лучше не говорить а то смешно и грустно выйдет!
 показати весь коментар
 
Ого ,везёт Милованову ,достаёт же где-то такую забористую дурь ...
 показати весь коментар
 
Ну он же сам признался, что баловался за бугром когда в американком универе учился, Правда, говорит что бросил, но то ли он там не тому учился, то ли ничего не бросил, то ли бросил, но не то, но что то внушает сомнение в нем.
 показати весь коментар
 
ДА НУ-У-У-У???!!!!
Так а как же "барыхи"?
Как же "парашенка усьо пакрав"?!
Как же намазка на хлеб?
Как же бедно, но чистенько одетый дидушко с половинкой пельменя?

=====
Уроды сраные.
Брехали 5 лет, убили рейтинг лучшего Президента в истории Украины - и теперь собираетесь его заслуги приписать себе?
Сволочи зеленожопые.
И нарид маларасейский, что вас выбрал - стадо тупых баранов, ***.
 показати весь коментар
 
 
Видимо , имеется ввиду - брехали зрадофилы-фсёпрапльщики ,, которые теперь стали властью . Реальна зарплата українців зросла на 18% порівняно з докризовим 2013 роком, - Милованов - Цензор.НЕТ 2656 .
 показати весь коментар
 
 
ага, про шансы Пети переизбраться тоже брехали Реальна зарплата українців зросла на 18% порівняно з докризовим 2013 роком, - Милованов - Цензор.НЕТ 1217
 показати весь коментар
 
Хто - про шансы Пети переизбраться брехали ,, зрадофилы чы шо ? Реальна зарплата українців зросла на 18% порівняно з докризовим 2013 роком, - Милованов - Цензор.НЕТ 5339 . Ты о ком говоришь .?
 показати весь коментар
 
 
А вот если сравнивать с 1913 годом, то достижения молодой команды так и прут, так и прут !
 показати весь коментар
 
 
Если с 1913 - то мы в глубокой жопе. Только 1921 - от тут ого -го!
 показати весь коментар
 
2013 доллар 8 грн
2019 доллар 25 грн
25:8 = 3
По сравнению с 2019 г. труд украинцев обесценился в 3 раза
 показати весь коментар
 
Уже нет Реальна зарплата українців зросла на 18% порівняно з докризовим 2013 роком, - Милованов - Цензор.НЕТ 3537 ... - Середня зарплата в доларах в Україні перевищила рівень 2013 року: у кого оклади ростуть найшвидшеhttps://www.segodnya.ua/ua/economics/enews/srednyaya-zarplata-v-dollarah-v-ukraine-prevysila-uroven-2013-goda-u-kogo-oklady-rastut-bystree-vseh-1326756.html
 показати весь коментар
 
 
как завидую своим родителям их молодость брежнев и те мужчины которые пробивались на верх ото был социальный лифт лидеры промышлености видемо не слабаки ..лица ..битые мужыки
 показати весь коментар
 
Тока жрачки не было, не говоря уже об одежде, обуви, мебели, посуде, и т.д. и т.п. А про квартиры и машины и не мечтали. За один доллар, найденый в кармане, можно было на пятнарик присесть. А так, да, "лидеры промышленности" Реальна зарплата українців зросла на 18% порівняно з докризовим 2013 роком, - Милованов - Цензор.НЕТ 5232
 показати весь коментар
 
 
Завидуешь тому чего не видел никогда Реальна зарплата українців зросла на 18% порівняно з докризовим 2013 роком, - Милованов - Цензор.НЕТ 4622 .. Пожил бы ты в сысысыры сам , то не завидовал бы .
 показати весь коментар
 
 
Два варианта.
1. Клинический идиот,яркий представитель лоботомированных зебилоидов.
2. Дите номенклатурщика,который вырос на всем из закрытых "распределителей". Так называли в ссср закрытые от людей точки "продажи товаров повышенного спроса",где было даже то,что люди в жизни не видели.
Выбирай КТО ТЫ?
 показати весь коментар
 
 
Милованов, это заслуга "барыги", так что, пидарок, не примазывайся
 показати весь коментар
 
 
Когда это публикует госстат, просто информацию
Причём объясняя ряд моментов таких как реальный уровень зарплат в отличие от номинального, уровень инфляции и как они его считали - это воспринимается нормально

Когда власть начинает рассказывать, как прекрасно людям, оказывается, стало жить - сразу хочется послать.

Станет хорошо - люди заметят.
 показати весь коментар
 
 
сразу хочется послать./ колбасных мигранток диареящих в украинском сайте.
 показати весь коментар
 
Парадокс:
Зарплаты выросли а покупательная способность снизилась.
 показати весь коментар
 
 
При Януковиче минимальная пенсия была 119$, а сейчас 62$.
 показати весь коментар
 
По-перше - 111 баксів - 894 грн при курсі 8...

А, по-друге, при Ющі більша була - 116 при курсі 4,95...
 показати весь коментар
 
В чем смысл комментариев, если человек, с его слов, то ли не умеет, то ли не может читать?
 показати весь коментар
 
 
Но ага-угу как то уже-ж говорит, и даже слюни пускать начинает! Со временем глядишь, и по складах читать научится...
 показати весь коментар
 
Он как что-то ляпнет так не знаешь плакать или смеяться. Зеля, может надо таких людей менять ? Оно ж по твоему рейтингу бьет
 показати весь коментар
 
После того как Оно ляпнет землёй, как бы рыдать не пришлось!
 показати весь коментар
 
Может его там специально держат, чтобы все провалы списать на него, дескать, что с него возьмёшь, с дурака взятки гладки. Он и в самом деле производит тяжёлое впечатление.
 показати весь коментар
 
врет как троцкий.оставит - милованов - хотя нет разницы))
 показати весь коментар
 
Гомосек Милованов утверждает что возросла или вырос!
 показати весь коментар
 
Не довіряю людині, яка вважає, що читати книжки - це трата часу...
 показати весь коментар
 
 
"XIX век. Украина экспортирует зерно и металл.
ХХ век. Украина экспортирует самолеты, корабли, автомобили, сложнейшие станки и оборудование, строит космические ракеты.
XXI век. Украина экспортирует зерно и металл"
. Денис Жарких
 показати весь коментар
 
 
Ещё в 18 столетии Н. Новиков писал (не дословно) что "Мы вывозим такие ненужные нам товары как зерно, лес, металл а ввозим такие нужные нам товары как зеркальца, колокольчики бусинки"...
 показати весь коментар
 
Ну папєредніки підняли після втрати Криму і Дон. Луг общастей. Тепер нові почали все інше підіймати,епоха бідності і зубожіня Порошенко скінчилась! Всі стали багаті і можуть платити більшє за все! Пчинаючи з утриманя депутатів та чиновників і до харчів з комуналкою!
 показати весь коментар
 
Интересно, а все, кто в разгар рабочего дня уже успел отписаться о зраде в комментах под этой статьей, прям испытывают на своей шкуре тотальное зубожиння и стали жертвами тарифного геноцида?

Или только часть?
 показати весь коментар
 
А сам то чё, во время перекура на строительстве Беломор канала на сайт подкатил?
 показати весь коментар
 
Ну, меня-то все устраивает Соблюдаю work-n-life balance без зрады.
 показати весь коментар
 
Очень хорошо, что он табличку включил. Итак "зубожили"- 2016 год рост 9%, 2017 - 19,1%. И это в условиях войны, когда армию создали практически с нуля. А кажете барига крав, пив-вареника.
 показати весь коментар
 
Я, в разгар рабочего дня сижу дома, т.к. инвалид 2 й группы, стаж - 35 лет, пенсия - 2000 грн. испытываю на своей шкуре тотальное зубожиння, или Вы думаете я жирую ?
 показати весь коментар
 
А Юзик уже 16 000 депутатской пенсии "заработал" и стажа 35 лет не нужно... Реальна зарплата українців зросла на 18% порівняно з докризовим 2013 роком, - Милованов - Цензор.НЕТ 5702
 показати весь коментар
 
Прошла зима, настало лето, спасибо дыбилу с пенсильванскою справкою за это!
 показати весь коментар
 
шоб ты тварь и твои дети жили на эти доходы!
 показати весь коментар
 
Такое впечатление что нашы министры прокурили математику в школе.или они нас считают полными идиотами которые не умеют считать.расказывают нам о реальной зарплате но не говорят на сколько % выросли цены
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору