 Реальна зарплата українців зросла на 18% порівняно з докризовим 2013 роком, - Милованов

Про це повідомив міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла за дев'ять місяців 2019 року на 9,6%. Порівняно з 2013 докризовим роком, реальна зарплата зросла на 18%", - написав він.

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Реальна заробітна плата розраховується з урахуванням інфляції та відображає споживчу здатність.