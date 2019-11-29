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 Політика України, За кордоном
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Все про:Apple (14) Крим (7873) Польща (2027) Пшедач (1)

 "Ганьба вам!" - у МЗС Польщі нагадали Apple, що Крим - це Україна

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшедач нагадав Apple, що Крим є українською територією, а також висловив розчарування тим, що в американській компанії про це не знають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Громадське".

"Дозвольте мені приєднатись до України, висловлюючи розчарування діями Apple. А саме нещодавнього позначення Криму як частини Росії. Нагадаю один очевидний факт: це не так. Ганьба вам, Apple!", - написав Пшедач у соцмережі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство України в США звернулося до керівництва Apple і в Держдеп через позначення Криму як території РФ

Як повідомлялося, раніше з подібною заявою виступив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

Раніше стало відомо, що компанія Apple відреагувала на російські вимоги і почала позначати Крим частиною Росії у своїх додатках для користувачів на території РФ. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко висловив обурення такими нововведеннями.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162473
 
   
 Топ коментарі
 
А Apple не хоче для користувачів Мексики показати штати Техас та Каліфорнію як територію Мексики?
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В сегодняшних реалиях Вы абсолютно правы, увы... Если у руководства страны на первом плане офшоры, Бени и рашка, то почему иностранная частная компания будет терять рынок сбыта, ради чего?
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Блин, чего раскудахтались из-за какого-то Крыма - для Apple вообще Украины не существует. При привязку к AppleID нужно выбрать страну из списка - так Украины там нет! После Уганда идет Юнайтед Стейс. И так у многих... Подскажите это детскому саду им. Сороса, а конкретно мальчику Пристайке...
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А чего это позор? Каждый торгует чем ему выгодно. Почему Эпл должна терять бабло, когда Украина прекрасно себя продает оптом в розницу рашке- говняшке? Ничего личного, онли бизнесс .
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В сегодняшних реалиях Вы абсолютно правы, увы... Если у руководства страны на первом плане офшоры, Бени и рашка, то почему иностранная частная компания будет терять рынок сбыта, ради чего?
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коментар відмічено як спам  
 
Так получается что когда офшоры, олигархи и бизнес с рашкой, это «Украина продаёт себя оптом и в розницу»?
Ты ба 😁
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А Apple не хоче для користувачів Мексики показати штати Техас та Каліфорнію як територію Мексики?
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долбень старый - та за той мексикой если не приглядывать они сами и быстро свой флаг на американский сменят ...
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или ты думаешь, шо доня там на юге от белых медведей стену строит?
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Та чего там они не знают! Знают, но нарушают, потому что мы это им позволяем!
Бойкот Эплу!! И саботаж защиты их интеллектуальной собственности
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Корпорация Эппл стоит больше, чем вся Украина.
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И что теперь? Они будут нарушать международные законы ??
Если такие богатые, могли бы на такой трэш не размениваться
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Блин, чего раскудахтались из-за какого-то Крыма - для Apple вообще Украины не существует. При привязку к AppleID нужно выбрать страну из списка - так Украины там нет! После Уганда идет Юнайтед Стейс. И так у многих... Подскажите это детскому саду им. Сороса, а конкретно мальчику Пристайке...
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Вони самокритично вважають що таке лайно айфони в Україні не потрібні.
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Иудей иудею глаз не выклюет, и Польша это очень хорошо понимает.
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Срал я на ваш Apple, пойду сейчас Xiaomi куплю на androide
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можно в інеті викласти логотип яблука з іншої сторони надгризаним і підписати що це аплл...))) що вони риголетнуть тоді...
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ударить их по кошельку как правило их это приводит в чувство
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Як ви ударите, РФ великий ринок для Apple, зараз тільки від американських політиків залежить чи вштрафують їх за це чи ні, то ніби порушення санкцій...
Але Apple має багато лобістів в сенаті і т..д., що навіть для її підтримки ввели санкції проти Huawei, тому думаю нічого не буде..
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ну с такими рассуждениями зачем подымать тогда вой
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