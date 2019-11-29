 "Ганьба вам!" - у МЗС Польщі нагадали Apple, що Крим - це Україна

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Громадське".
"Дозвольте мені приєднатись до України, висловлюючи розчарування діями Apple. А саме нещодавнього позначення Криму як частини Росії. Нагадаю один очевидний факт: це не так. Ганьба вам, Apple!", - написав Пшедач у соцмережі.
Як повідомлялося, раніше з подібною заявою виступив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.
Раніше стало відомо, що компанія Apple відреагувала на російські вимоги і почала позначати Крим частиною Росії у своїх додатках для користувачів на території РФ. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко висловив обурення такими нововведеннями.
Ты ба 😁
Бойкот Эплу!! И саботаж защиты их интеллектуальной собственности
Если такие богатые, могли бы на такой трэш не размениваться
Але Apple має багато лобістів в сенаті і т..д., що навіть для її підтримки ввели санкції проти Huawei, тому думаю нічого не буде..