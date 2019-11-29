EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1988  15
Все про:Євросоюз (2714) Кулеба Дмитро (177)

 "Крок на шляху до ЄС", - віцепрем'єр Кулеба про дозвіл на переробку батарейок

Україна відправить 20 тонн батарейок на переробку в Румунію.

Про це у Twitter написав віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Батарейки здалися. Організація "Батарейки, здавайтеся" вперше в Україні отримала дозвіл на переробку батарейок у ЄС! 20 тонн поїдуть до Румунії. Реформа системи відходів за європейськими стандартами - це крок на шляху до ЄС", - уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС має постійно говорити про окупацію Росією частини України, - євродепутатка Фотига

Крок на шляху до ЄС, - віцепремєр Кулеба про дозвіл на переробку батарейок 01

Як раніше повідомлялося, український громадський рух "Батарейки, здавайтеся" отримав дозвіл на переробку перших 20 тонн батарейок на заводі GreenWEEE у Румунії. З 2016 року рух "Батарейки, здавайтеся" домагається втілення реформи за європейським зразком - модель розширеної відповідальності виробника (щоб за переробку батарейок почали платити їхні виробники з доходів від продажів).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162472
 
 
 Топ коментарі
 
А что, в Украине куча цинка? Девать некуда? И рабочей силы нет, все предприятия перегружены заказами?! Нашли, бл..!, "аналог производства ТВЭЛов"!!!
 показати весь коментар
 
Не знаю - смеяться или плакать!
 показати весь коментар
 
Да уж...а если пластиковых бутылок тонн 100 в ЕС отправить...это уже будет два шага...или три？😀
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А что, в Украине куча цинка? Девать некуда? И рабочей силы нет, все предприятия перегружены заказами?! Нашли, бл..!, "аналог производства ТВЭЛов"!!!
 показати весь коментар
 
 
А к то-то о ШАГАХ говорил? Я сказал о том, что Украина не обладает залежами цинка, в ней есть металлурги, и можно развернуть вторичную переработку цинка... Почитай ниже - я там для таких как ты, "умников", информацию из Интернет "скачал". Там и информация о его мировых запасах и о их сосредоточении... Почитай, может, "сарказма" убавится... А проблем, с переработкой вторсырья,думаю, нет - индийцы и китайцы цинк плавить научились ещё в 5 веке до нашей эры...
 показати весь коментар
 
хоть что-то, если бы этим ещё не общественные организации занимались, а государство - обязало бы продавцов и производителей этих товаров
 показати весь коментар
 
 
Украина отправит 20 тонн батареек на переработку в Румынию === это шаг в ЕС.Источник: https://censor.net.ua/n3162472
 показати весь коментар
 
 
Да ты шо?! Это не шаг, это ШАЖИЩЕ! Всё завтра в ЕС!
 показати весь коментар
 
Это информация для тех, кто ленится (или не соображает), как "копнуть" информацию в Интернет... "Разведанные подтвержденные запасы цинка в мире составляют более 350 млн. т. Месторождения цинка имеются в 70 странах мира, обеспеченность запасами с учетом роста потребности в нем составляет более 40 лет. Крупнейшие запасы цинковых руд находятся в России, Австралии, Казахстане, Канаде и Китае."

В Украине, каких-нибудь существенных запасов цинковых руд - НЕТ!!! Немцы, во Вторую Мировую, в Латинской Америке массово "мелочь" - никелевые монеты, собирали и контрабандой, на подводных лодках, вывозили, потому что никель нужен был для легирования стали - бронелисты танков и кораблей... А у нас есть возможность легально ввозить цинк, которого у нас нет, как в виде металла, так и в виде батареек, которые, выполнив свою функцию, становятся сырьём, более лёгким в переработке, чем добыча цинковых руд...
 показати весь коментар
 
и вывоз металлолома в ЕС тоже шаг туда? и вывоз чернозёма (скоро) тоже? Нет бы в Украину затащили инвестора и построили бы завод по переработке чтобы у нас оставалось сырье...а так МЫ платим румынам за переработку ещё и подвозим сырье за свои...лохи
 показати весь коментар
 
Грандиозный рывок бенинцев в евроструктуры! Да, я вижу переработка мухоморов точно в Украине остается!
 показати весь коментар
 
 
Перробка використаних батерейок це шаг на пути к ЕС. Всратися можна. Навіщо реформувати судову, та податкову системи-зібрав тону непотрібних батерейлок -і ти вже на крок ближче до ЄС. А там ще парочку тон-і ми вже в ЄС .
 показати весь коментар
 
 
Да уж...а если пластиковых бутылок тонн 100 в ЕС отправить...это уже будет два шага...или три？😀
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору