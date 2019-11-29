 "Крок на шляху до ЄС", - віцепрем'єр Кулеба про дозвіл на переробку батарейок

Про це у Twitter написав віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Батарейки здалися. Організація "Батарейки, здавайтеся" вперше в Україні отримала дозвіл на переробку батарейок у ЄС! 20 тонн поїдуть до Румунії. Реформа системи відходів за європейськими стандартами - це крок на шляху до ЄС", - уточнив він.

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Як раніше повідомлялося, український громадський рух "Батарейки, здавайтеся" отримав дозвіл на переробку перших 20 тонн батарейок на заводі GreenWEEE у Румунії. З 2016 року рух "Батарейки, здавайтеся" домагається втілення реформи за європейським зразком - модель розширеної відповідальності виробника (щоб за переробку батарейок почали платити їхні виробники з доходів від продажів).