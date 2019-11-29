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 Політика України, Суспільство
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Все про:дороги (810) будівництво (433) Гончарук_Олексій (313)

 З березня 2020 року почнеться "велике будівництво", - Гончарук хоче за 3-5 років побудувати "якісні дороги"

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в Україні за наступні 3-5 років мають з'явитися "якісні дороги", які з'єднають усі великі міста.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1.

"Наше головне завдання - поєднати якісними дорогами всі великі міста, обласні центри за наступні 3-5 років. Я закликаю нових керівників Укравтодору та Укртрансбезпеки максимально швидко оновити керівний склад в областях, тому що я переконаний, що ті люди, які працювали там досі, у переважній більшості або представляли інтереси "смотрящих", або закривали на це очі", - заявив Гончарук.

За його словами, з березня 2020 року почнеться "велике будівництво" доріг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ямковий ремонт доріг плануємо прибрати вже в 2020 році, - Криклій

Глава Кабміну сподівається, що завдяки кадровим змінам знизиться вартість будівництва доріг і їхньої експлуатації.

Також прем'єр зазначив, що уряд не буде втручатися в проведення тендерів і процес пошуку підрядників, які будуватимуть дороги.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162470
 
 
 Топ коментарі
 
Стоп.... Так 1-го листопада вже всі дороги приведені до європейських стандартів ... Чи зєля знову збрехав?
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Стоп.... Так 1-го листопада вже всі дороги приведені до європейських стандартів ... Чи зєля знову збрехав?
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Ти збрехав...
🤣
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В чому я збрехав? Розкажи, інакше ти звичайний балабол)
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Дай сцилку-:"Так 1-го листопада вже всі дороги приведені до європейських стандартів .. "
Балабол...
😁
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https://www.unn.com.ua/uk/news/1822018-zasidannya-kabminu-budut-chastkovo-vidkritimi-dubilet
Джерело: УНН

"Ухвалити закон про внутрішній водний транспорт. Термін - до 1 листопада 2019 року. Провести пілотні конкурси з передачі в концесію морських портів "Ольвія" та "Херсон" - до 1 січня 2020 року", - зазначив Зеленський.
За його словами, також в Україні до 1 листопада мають бути ухвалені закони про фінансування будівництва доріг, а також приведення ціноутворення на капітальний ремонт та будівництва доріг за міжнародними стандартами.

кривой такой кривой)
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Европейские нормы финансирования и строительства дорог

В сентябре Зеленский поручил привести стандарты строительства и ремонта автодорог в Украине к европейским нормам до 1 ноября 2019 года.

Исходя из этого, Правительство ставит задачу выполнить ремонт 24 тыс. км украинских дорог и покрыть качественным скоростным интернетом всю территорию Украины.

"24 тыс. км дорог нужно привести в нормальное состояние, когда их можно будет эксплуатировать,… конечно 15 аэропортов, минимум 5 морских портов, запустить внутренние водные пути, покрыть всю Украину качественным скоростным интернетом, это тоже обязательно", - заявлял Премьер-министр Алексей Гончарук.

В то же время Зеленский требовал, чтобы Парламент до 1 ноября принял законы о среднесрочном планировании государственных финансов для финансирования строительства и ремонта автомобильных дорог, а также "приведении ценообразования на капитальный ремонт и строительство дорог к международным стандартам".
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Читати вмієш? ...українські дороги мають відповідати європейським стандартам.
Не відповідають? Винних добувати марганець.
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Є таке слово- сарказм. Чи тобі це невідомо? Звичайно, що є люди з розладами психіки, які не розрізняють сарказм.
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В твоєму випадку це не сарказм
а тупість!
😁
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Будут европейские дороги разрушать, чтобы построить европейские дороги....это коррупция или отмыв денег?....или преЗЕдент навешал очередную лапшу своим избирателям?... С марта 2020 года начнется "большое строительство", - Гончарук хочет за 3-5 лет построить "качественные дороги" - Цензор.НЕТ 3491
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Що саме смішне, мої знайомі, що голосували за зе, зараз або криють його матюками, або просто мовчать у відповідь на запитання і підколювання про 73%.
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Еще есть вариант ответов в стиле паРашки - "преЗЕдент хороший, но ему все мешают"....прямо, как "Царь хороший, а бояре плохие".... З березня 2020 року почнеться "велике будівництво", - Гончарук хоче за 3-5 років побудувати "якісні дороги" - Цензор.НЕТ 2940
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Я сейчас наблюдаю за "эпохальным событием"... Медленным втягиванием " языков в зелёные задницы "... Особенно красиво это выглядит, когда заходишь в Центры соцзащиты... А там, в основном - пенсионеры, которые или "скулят", или угрюмо молчат... А "похвальоны" зелёного цвета исчезли вообще...(А ведь они за "ЗЕ" горло драли больше всех!!!). Был во вторник, наблюдал...
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Подождем когда это будет происходить с тобой, одна уже в Австрии дозвизделась-14 лет будет думать за гратами, заодно и похудеет.
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"Поки товстий схудне - худий - здохне...". И при чём здесь Австрия? Что, твоя "зелёная попка" решила возмутиться? Так не по адресу возмущаешься... Это не "порохоботы гадят", а "зелебобики обсираются"...
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Дык, "дозвизделась" как ти выразился, она горлопанила:- "Путен введи"...Вот ей и ввели по-самые помидоры... З березня 2020 року почнеться "велике будівництво", - Гончарук хоче за 3-5 років побудувати "якісні дороги" - Цензор.НЕТ 4443
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Путло даже не упоминали при оглашении приговора, за призывы к свержению власти получила 14 лет.
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Центри соцзахисту...)))) От, відверто, де можна придбати (навіть купити) зелені ті стікети про Зе? Хочу. Буду роздавати безкоштовно своїм ваЗелиновим знайомим.
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Без поняття... Не знав, не знаю, і знать не хочу...
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Так он, вроде как мэра Очакова спрашивал: "Где дороги???"(с). Я сейчас три областных центра проехал: Херсон- Николаев- Одесса. Результат: Херсон- Николаев, как и область- кошмар! Трасса М-14. Громко звучит- трасса! Реальный кошмар. В Херсоне заприметил сотни и сотни зерновозов, на обочине. Понятно, что бабло, которое с них стригут, идёт явно не на обустройство дорог. Бо дорого реально нет.
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Проїдьтесь від Умані до Гайсина.... Просто треш. Зате у мене в місті дороги поробили (місцева влада) навіть там, де раніше була лише грунтівка. Острівці безпеки облаштували, на пішохідних переходах попереджувальні світлофори-фонарі, проблискові маячки вбудовані в асфальт. Там де асфальт репнув- одразу приїзджає служба і заливають тріщини бітумом. Але це все заслуга місцевої влади ...
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А тепер в місцевих влад ще й гроші Зєля позабирав... Не так довго було щастя...
А вашій місцевій владі, та виборцям, що таку владу обрали - респект.
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-таки наша Циля архитектор!
- и шо она строит?
-ничего......токо ходит по Дерибасовской....и строит из себя девочку!)
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Снова Нью-Васюки?При таких темпах падения наполнения бюджета дуракам при власти надо думать чем пенсии в марте платить будут,а не о "большом строительстве".
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может и начнётся, может и без тебя... опять "гадаем на кофейной гуще"
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Правильно, врать надо легко и убедительно.
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Уже папередники обещали этоже и в те же сроки. Обещания по крайней мере не меняются.
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Знову мільйонери "БОМЖІ" за дороги беруться - значить дороги будуть ще гіршими мільйонери стануть мільярдерами і бомжувати вони будуть десь в Монако!
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Без жорсткого контролю за перевантаженням фур - мрії про добрі дороги так і залишаться мріями.. Вже років з півтора як збудовано ваговий комплекс на виїзді з Дніпра в бік Кривого Рогу.. Це хто знає - біля бика.. Досить часто там проїзджаю і за весь час жодного разу не бачив там щоб хтось зважував фуру.. А фур там шастає неміряно.. Откака муйня.
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Есть большие сомнения, что ваш зелёный быдлоквартал дотянет до весны...
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Сколько настроят,- километров пять,до своей дачи?
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гнося всё строил дороги, строил строил.. а их, мля, так и не появилось..теперь новый сказочник взялся махать волшебным асфальтоукладчиком.. З березня 2020 року почнеться "велике будівництво", - Гончарук хоче за 3-5 років побудувати "якісні дороги" - Цензор.НЕТ 2915
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Ну таки була і є дорога в сторону Залізного Пору і далі. При Гройсману повністю поклали нове покриття на 27 км.. В 2018 році продовжили ще далі. Траса - пісня. Розмітка, знаки і т.і. Біда одна, люди відволікаються, дрімати починають, перекусон і т.д. і багато ДТП.
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эпоха бедности закончилась 20 мая 2019 года,коррупция сдохла после принятия присяги,а воры все сбежали на Кипр к олегу дерипаске и алле пугачевой,весело живём
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У тебя информация запоздалая... Дерипаску и его семью власти Кипра паспортов своих лишили...
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коррупция закончилась немного раньше, когда свинарчук с обоими отрубаными руками позорно бежал из страны...
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Очередной фантазер которые сьедет из страны и скажет что это была шутка, но главное что пипл это все хавает в то время как нормальные пакуют чемоданы а умные уже свали.
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Смешноое на самокате...3-5 лет? Где это недоразумение будет через год?! Опять на грандах Сороса харчеваться........
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...больше некуда деньги деть, кроме как украсть на дорогах? ...оборонка он воет от безденежья, разоаботки новые финансировать нужно, ракеты нового поколения выпускать, а не трахаться со старьем позавчерашним еще...а они *** на дорогах "пилить" собрались по привычке устояшейся годами.. З березня 2020 року почнеться "велике будівництво", - Гончарук хоче за 3-5 років побудувати "якісні дороги" - Цензор.НЕТ 6807
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Как они достали! Срисованное с рашки под кальку светлое будущее. Через полгода, год, пять лет. А где сегодня? И что сегодня? И почему нет озвученных планов на конец третьего тысячелетия ?
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У чорта грошей на виплати зарплат не вистачає,ручку в Пенсійний фонд засунув,падіння пром.виробництва на 5%, від митниці щомісяця на 5-10% менше планових,й він нам про дороги розказує.
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Эта власть для страны,народа сделала 0.Московитам онулируют 2,5 млрд.,эаключат на условиях москалеи газовыи договор.Через два месяца москали объявят что не платим,через пол года скажут воруем газ и т.д. В сунут нам эти недореспублики,Так что все еще в переди.
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Наступает время, когда оптимисты начинают усиленно изучать английский, пессимисты - русский, а реалисты - автомат Калашникова...
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Так було в чотирнадцятому році.Тепер реалісти теж вивчають англійську мову і пакують речі.Воювати з ворогом,коли 73% твоїх сусідів і знайомих хочуть дружби з цим ворогом,безнадійна справа.
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Главное чётко не указывать конечные сроки и никто не спросит за творожок гиперлупный!
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А нафига они столько трындят?

Откройте любую западную прессу, нет там каждый день громких заявлений министров и премьера

Работать не пробовали, любители лозунгов

Догоним и перегоним блин
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германию в 1945 году всю территорию разбомбили в пух и прах сша ссср и британия и еще 50 стан антигитлеровской коалиции.канцлер конрад адэнауэр из пепла построил всё за 7 лет
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Немцы вкалывали двадцать лет,причем все,чтобы отстроить страну.А у нас принцип:"харашо в колхозе жить,один робэ,семь лежит".И таким образом мечтаем построить вторую Швейцарию.
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ссср за 74 года сумел построить концлагерь ГУЛАГ.строители хреновы.удачи вам нищеброды
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Через пять лет этого Гончарука давно турнут из премьеров и спрашивать за трындеж будет не с кого. Вместо того чтобы трындеть, построй хоть один(Один, Карл!) автобан, например Запорожье-Бердянск, чтобы люди себе колёса не отбивали везя детей на море.
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Через 3-5 месяцев лучшего премьера без диплома попросят проехаться на самокате на выход из Кабмина
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навеяло..... "Фантазер. Ты меня называла. Фантазер. Только ты мне не пара." Евдокимов (песТня) Фантазер
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А юристы хоть что нибудь в строительстве понимают или лишь лозунги давать могут, особенно которые образования получали в негосударственных учебных заведениях. Лозунги давать не кирпичи класть.
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а он уже и про мосты в Запорожье рассказывал,
а потом вышло -- Денег нет, но вы держитесь
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Если к языкам слуг народа привязать эбонитовые палочки, а перед мордами повесить шерстяные тряпки, то не нужно будет импортировать электроенергию из рашастана.
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С марта 2020 года начнется "большое строительство" - ну вот , пришло время ох@ительных историй.
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Как день сменяет ночь а весна зиму ,так в Украине одни вороватые придурки у власти сменяют других вороватых придурков .
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Зе-лохторат начал что-то подозревать?
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Больничные людям отдай, для начала.
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масштабы мыролюбного реформизма впечетляют. но может сначала спросить у попереднего мыролюбца - гнойного осю, где его 1000000000 км. дорог которые он уже построил. И главное, где деньги?
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утром рекомендую: кофе и булочку.... хотя в данном случае лучше лопату,
чтоб руки занять
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З моменту перемоги Зеленського Бєня скуповує по Україні асфальтні заводи. Тому, навіть краплі сумніву в тому, що почнеться масове будівництво доріг за державні бабаки - не має!
Чим тільки це від катерів ЛенКузні відрізняється?
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Лен Кузня это соевая свинонаковальня?
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Здавалося що "бройлєр" з фіктивним дипломом гройман це вже дно, але вони таки "зробили всіх"...
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подскажите этой шестерке клоуна, что большое строительство уже идет,
и, как бы они его как раз не остановили
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Гиперлуп уже один строил.Нет ни лупа ни того кто обещал. Тоже будет и с этим лупом.
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Ні, не так. московітською "Эй, человек. Эй, половОй. Эй, любезный. Эй, халдей." Трактири - офіціянти, які носили білі сорочки і жилєтки. Це був їх фірмовий одяг. Як і у Гончарука. Бо не вистачає у людини знання усвідомити, що жилєтка одягається тільки під піджак. І - моветон проводити засідання кабміну у жилєтці без піджака.
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Мдя ,а кирпич и раствор будет этот евроголубь ,типа кролик, подвозить на своём самокате .Это шимпанзе наверно плохо понимает,-пока будут такие налоги ,о небоскрёбах даже ,не мечтайте !Сначала гройсман врал о дорогах ,теперь это фуфло толкает .Стране необходим профессинал- экономист в кресле премьера и честный (Это в сфере возможного?) ,а голубозадый кролик самокатчик -пусть катается где то по дальше от Украины ,да хоть по дну любого океана ..
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Покажи кошторис сначала болобол или заткнись. Ну и откуда он такой взялся как будь то
нам гиперлупа мало.
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