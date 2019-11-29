 З березня 2020 року почнеться "велике будівництво", - Гончарук хоче за 3-5 років побудувати "якісні дороги"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1.

"Наше головне завдання - поєднати якісними дорогами всі великі міста, обласні центри за наступні 3-5 років. Я закликаю нових керівників Укравтодору та Укртрансбезпеки максимально швидко оновити керівний склад в областях, тому що я переконаний, що ті люди, які працювали там досі, у переважній більшості або представляли інтереси "смотрящих", або закривали на це очі", - заявив Гончарук.

За його словами, з березня 2020 року почнеться "велике будівництво" доріг.

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Глава Кабміну сподівається, що завдяки кадровим змінам знизиться вартість будівництва доріг і їхньої експлуатації.

Також прем'єр зазначив, що уряд не буде втручатися в проведення тендерів і процес пошуку підрядників, які будуватимуть дороги.