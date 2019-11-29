 З березня 2020 року почнеться "велике будівництво", - Гончарук хоче за 3-5 років побудувати "якісні дороги"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1.
"Наше головне завдання - поєднати якісними дорогами всі великі міста, обласні центри за наступні 3-5 років. Я закликаю нових керівників Укравтодору та Укртрансбезпеки максимально швидко оновити керівний склад в областях, тому що я переконаний, що ті люди, які працювали там досі, у переважній більшості або представляли інтереси "смотрящих", або закривали на це очі", - заявив Гончарук.
За його словами, з березня 2020 року почнеться "велике будівництво" доріг.
Глава Кабміну сподівається, що завдяки кадровим змінам знизиться вартість будівництва доріг і їхньої експлуатації.
Також прем'єр зазначив, що уряд не буде втручатися в проведення тендерів і процес пошуку підрядників, які будуватимуть дороги.
🤣
Балабол...
😁
Джерело: УНН
"Ухвалити закон про внутрішній водний транспорт. Термін - до 1 листопада 2019 року. Провести пілотні конкурси з передачі в концесію морських портів "Ольвія" та "Херсон" - до 1 січня 2020 року", - зазначив Зеленський.
За його словами, також в Україні до 1 листопада мають бути ухвалені закони про фінансування будівництва доріг, а також приведення ціноутворення на капітальний ремонт та будівництва доріг за міжнародними стандартами.
кривой такой кривой)
В сентябре Зеленский поручил привести стандарты строительства и ремонта автодорог в Украине к европейским нормам до 1 ноября 2019 года.
Исходя из этого, Правительство ставит задачу выполнить ремонт 24 тыс. км украинских дорог и покрыть качественным скоростным интернетом всю территорию Украины.
"24 тыс. км дорог нужно привести в нормальное состояние, когда их можно будет эксплуатировать,… конечно 15 аэропортов, минимум 5 морских портов, запустить внутренние водные пути, покрыть всю Украину качественным скоростным интернетом, это тоже обязательно", - заявлял Премьер-министр Алексей Гончарук.
В то же время Зеленский требовал, чтобы Парламент до 1 ноября принял законы о среднесрочном планировании государственных финансов для финансирования строительства и ремонта автомобильных дорог, а также "приведении ценообразования на капитальный ремонт и строительство дорог к международным стандартам".
Не відповідають? Винних добувати марганець.
а тупість!
😁
А вашій місцевій владі, та виборцям, що таку владу обрали - респект.
- и шо она строит?
-ничего......токо ходит по Дерибасовской....и строит из себя девочку!)
Откройте любую западную прессу, нет там каждый день громких заявлений министров и премьера
Работать не пробовали, любители лозунгов
Догоним и перегоним блин
а потом вышло -- Денег нет, но вы держитесь
чтоб руки занять
Чим тільки це від катерів ЛенКузні відрізняється?
и, как бы они его как раз не остановили
нам гиперлупа мало.