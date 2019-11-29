 Громадянку Австрії, яка закликала Путіна ввести війська, ув’язнили на 14 років. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Як уточнюється, Моніку Унгер засудили за участь у радикальній організації, яка намагалася ініціювати повалення державного ладу, а не за заклик до президента Росії Володимира Путіна.
Під час оголошення вироку суд у південному місті Грац зазначив, що суворе покарання виправдане чітким сигналом - "антидержавна діяльність нетерпима".
Унгер постала перед судом разом із 13 іншими членами руху, які були заарештовані у квітні 2017 року за участю понад 450 поліцейських.
Другого заступника Унгер, 71-річного ексспівробітника поліції, також визнали винним у держзраді і засудили до 10 років в'язниці.
12 інших членів були визнані винними у "створенні антидержавної організації" і ув'язнені на термін до 3 років.
Організація Staatenbund була створена у 2015 році і видала окремим членам "дипломатичні паспорти", а також власні номерні знаки.
Організація заборонила членам платити податки уряду Австрії і зібрала майже 40 000 євро зборів у свій власний "реєстр землі".
Унгер зізналася, що намагалася організувати "затримання" і "суд" над чинними посадовцями, суддями і банківськими службовцями, щоб замінити їх власною адміністрацією.
На думку Унгер, вона була "жертвою репресивної системи".
Нагадаємо, у листопаді минулого року в Австрії затримали колишнього полковника збройних сил Австрії за підозрою в 20-річному шпигунстві на користь Росії. Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль скасувала свою планову поїздку до Росії у зв'язку з повідомленнями про те, що відставний австрійський військовий міг шпигувати на користь Росії упродовж 20 років.
А что раша где-то нарушает государственные границы , а они поддерживают этих ублюдков, это для них нормально
Европа переживает кризис во всех сферах. И вообще становится похожа на совок
Ей в камере надо круглосуточно демонстрировать фото и видео о Рашке. Пусть взвоет и попросит казни. Это как свинью впустить на ужин к королеве Елизавете - так же как Парашу в Австрию. Она точно не поехавшая, проверяли? Отправьте этих всех ребят в Рашку лучше, пусть обосрутся как тот немец что приехал с семьей жить в Рашку и оцепенел.
А что? В Слуге Урода куда не плюнь, то извращенцы, то неполноценные.
А что у нас?
А у нас подавляющее большинство граждан выбрало президентом Зеленского, но радикально настроенные граждане и порохоботы, которых всего 8-9%, постоянно призывают убить Зеленского, а когда их хотят за это наказать, то сразу начинают визжать, что это политическое преследование.
Сами эти граждане ничего не предлагают ("не знаю как, но не так"), но постоянно гадят и путаются под ногами.
И, чтОбы не сделал Зеленский, орут, что это предательство.
Считаю, что сепаров, коррупционеров и псевдопатриотов нужно наказывать очень жестко.
https://www.youtube.com/watch?v=HhxGLlBOb-o&feature=youtu.be