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Все про:Австрія (205) Путін (11933) Росія (21347) суд (5726) радикали (25) державна зрада (255) Унгер (1)

 Громадянку Австрії, яка закликала Путіна ввести війська, ув’язнили на 14 років. ВIДЕО

В Австрії засудили до 14 років позбавлення волі 42-річну громадянку Моніку Унгер, яка створила радикальну організацію під назвою Staatenbund. Вона намагалася "наказати" австрійській армії повалити чинну владу, а також просила військової допомоги у президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Як уточнюється, Моніку Унгер засудили за участь у радикальній організації, яка намагалася ініціювати повалення державного ладу, а не за заклик до президента Росії Володимира Путіна.

Під час оголошення вироку суд у південному місті Грац зазначив, що суворе покарання виправдане чітким сигналом - "антидержавна діяльність нетерпима".

Унгер постала перед судом разом із 13 іншими членами руху, які були заарештовані у квітні 2017 року за участю понад 450 поліцейських.

Другого заступника Унгер, 71-річного ексспівробітника поліції, також визнали винним у держзраді і засудили до 10 років в'язниці.

12 інших членів були визнані винними у "створенні антидержавної організації" і ув'язнені на термін до 3 років.

Організація Staatenbund була створена у 2015 році і видала окремим членам "дипломатичні паспорти", а також власні номерні знаки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - австрійцям: "У вас освіта така ж розвинена, як у нас? Відразу відповім - далеко не така". ВIДЕО

Організація заборонила членам платити податки уряду Австрії і зібрала майже 40 000 євро зборів у свій власний "реєстр землі".

Унгер зізналася, що намагалася організувати "затримання" і "суд" над чинними посадовцями, суддями і банківськими службовцями, щоб замінити їх власною адміністрацією.

На думку Унгер, вона була "жертвою репресивної системи".

Нагадаємо, у листопаді минулого року в Австрії затримали колишнього полковника збройних сил Австрії за підозрою в 20-річному шпигунстві на користь Росії. Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль скасувала свою планову поїздку до Росії у зв'язку з повідомленнями про те, що відставний австрійський військовий міг шпигувати на користь Росії упродовж 20 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162467
 
   
 Топ коментарі
 
Ввели...Классический пример. Насквозь пропитанная российской агентурой Австрия садит пророссийскую дуру на 14 лет только за слова, а мы Штепу никак не можем посадить за дела.
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Ото и с зебилами так надо было за отодвигания границы.
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Молодцы австрийцы ,нам в Украине давно пора пересажать ВСЮ падаль пропутинскую а то мы можем ПАРДОН Украину просрать !!!
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Вот чёткая, ясная, адекватная реакция адекватной власти цивилизованного и правового государства. Они там не жуют сопли и не заигрывают с преступниками. Закон и порядок!
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Потому что угроза их безопасности и сытой жизни.
А что раша где-то нарушает государственные границы , а они поддерживают этих ублюдков, это для них нормально
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Не, они за тебя, бездельник, должны воевать и бороться с коррупцией...
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Нет, не должны. Но и поддерживать всякую сволоту в современном обществе табу.
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Главное что они защищают свои интересы, свои границы, они берегут свою страну. Что касается Украины, то они не дураки, они видят что украинская власть бездействует, что торгуют и заигрывают с рашей, что за сепаратизм никого не наказывают, что требуя от всех санкций, а сами их не вводят, что те якобы санкции, которые ввели являются фикцией, бумагомаранием. Так какого спрашивается лешего они будут рвать свои дупи в ущерб своей экономике ради Украины?
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Их бездействие и потворствование захватчикам уже привело к необратимым последствиям.
Европа переживает кризис во всех сферах. И вообще становится похожа на совок
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А у нас на шестом году войны вносят законопроект от коллаборантов , о выплате пенсий тем , кто орал «введи куйло войска»
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РаССейская "дюймовочка-плять"... Если бы дали бы в два раза больше каждому,-я бы ничего против не имел.
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Вот дура, могла бы сказать что просто стояла на блок-посту и больше не будет, ибо резко полюбила Австрию опять.
Ей в камере надо круглосуточно демонстрировать фото и видео о Рашке. Пусть взвоет и попросит казни. Это как свинью впустить на ужин к королеве Елизавете - так же как Парашу в Австрию. Она точно не поехавшая, проверяли? Отправьте этих всех ребят в Рашку лучше, пусть обосрутся как тот немец что приехал с семьей жить в Рашку и оцепенел.
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Пусть письмо напишет ЗЕ, он ее в свою партию возьмет, будет с Юзиком зажигать.

А что? В Слуге Урода куда не плюнь, то извращенцы, то неполноценные.
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От это - демократия! Так там и народ может показать власти зубы, не то, что мы, лошары бессловестные. Рабы... Какая, нахер, Европа?
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О зубатости рядового европейца - преувеличение. Они так зажрались и привыкли, что за них всё решат и законы действуют сами по себе, что не всегда даже саои права защищают. Вы про митинги в Австрии слышали? Или кто-то вышел с протестом, когда их министр пригласила нерукопожатого плешивого к себе на свадьбу ??
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Але вона так мріяла стати роялем... І це їй майже вдалося!
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покажите это зелескому...и покажите призывы его соратника сивохи со сцены Донецка...покажите королевскую, покажите кернеса, труханова с росийским паспортом...
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Дура, приехала бы в Украину - ей дали бы полгода условно - и выпустили...
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а фошизды в это время сеперам пенсии платить будут
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Это нормальная реакция здорового демократического общества.
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Тю. Чого це вони? А як же демократія, людяність, терпіння?
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Это типа новый вид диеты? - неужто отправят сидеть в скрепостан?
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А у нас не тільки сєпари на волі але і ті хто 5 років крав палив ліс рубав і добровольців у котли заганяв
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Просто её плохо кормили в Австрии. Она надеялась, что хоть ***** её выделит сухпай.
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Тут на цензоре тоже хватает ботов которые призывают то к свержению власти, то к нарушению закона, причем в самых жестоких и страшных формах. Вопрос почему они не получают по 14 лет ? Где мвд, сбу, гпу ?
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Чего молчал когда Пороха годами говном закидывали?
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Говном закидывать и призывать к убийству - это таки разные вещи.
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Вот как надо.А у нас с этими дебилами вошкаются,все придумывают как им пенсию заплатить.
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отдайте её на нарасию - ей вручат орден в кремле и дадут квартиру в Усть-*********,вот там эта курва поймёт,за что воевали её дедушки..
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Вот как нужно. За призыв только давать лет 15-ть. А за участие от 30-ти. У пусть *башат на строительстве дорог, шьют спецовку и т.д. Можно даже отправить с лопатами на ЧС в реакторе мусор грести.
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Всюди потрібно шукати позитив - зато схудне. Громадянку Австрії, яка закликала Путіна ввести війська, ув’язнили на 14 років - Цензор.НЕТ 5073
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Вот, кстати, адекватный ответ на призывы свержения государственного строя.
А что у нас?
А у нас подавляющее большинство граждан выбрало президентом Зеленского, но радикально настроенные граждане и порохоботы, которых всего 8-9%, постоянно призывают убить Зеленского, а когда их хотят за это наказать, то сразу начинают визжать, что это политическое преследование.
Сами эти граждане ничего не предлагают ("не знаю как, но не так"), но постоянно гадят и путаются под ногами.
И, чтОбы не сделал Зеленский, орут, что это предательство.
Считаю, что сепаров, коррупционеров и псевдопатриотов нужно наказывать очень жестко.
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Тобі нагадати, що більшість вибрала Гітлера і уйла?
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