 Громадянку Австрії, яка закликала Путіна ввести війська, ув’язнили на 14 років. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Як уточнюється, Моніку Унгер засудили за участь у радикальній організації, яка намагалася ініціювати повалення державного ладу, а не за заклик до президента Росії Володимира Путіна.

Під час оголошення вироку суд у південному місті Грац зазначив, що суворе покарання виправдане чітким сигналом - "антидержавна діяльність нетерпима".

Унгер постала перед судом разом із 13 іншими членами руху, які були заарештовані у квітні 2017 року за участю понад 450 поліцейських.

Другого заступника Унгер, 71-річного ексспівробітника поліції, також визнали винним у держзраді і засудили до 10 років в'язниці.

12 інших членів були визнані винними у "створенні антидержавної організації" і ув'язнені на термін до 3 років.

Організація Staatenbund була створена у 2015 році і видала окремим членам "дипломатичні паспорти", а також власні номерні знаки.

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Організація заборонила членам платити податки уряду Австрії і зібрала майже 40 000 євро зборів у свій власний "реєстр землі".

Унгер зізналася, що намагалася організувати "затримання" і "суд" над чинними посадовцями, суддями і банківськими службовцями, щоб замінити їх власною адміністрацією.

На думку Унгер, вона була "жертвою репресивної системи".

Нагадаємо, у листопаді минулого року в Австрії затримали колишнього полковника збройних сил Австрії за підозрою в 20-річному шпигунстві на користь Росії. Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль скасувала свою планову поїздку до Росії у зв'язку з повідомленнями про те, що відставний австрійський військовий міг шпигувати на користь Росії упродовж 20 років.