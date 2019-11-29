 Перші 705 вчителів початкової школи, які зареєструвалися, успішно пройшли пілотну сертифікацію, - Новосад

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Міносвіти.

Педагоги, які брали участь у сертифікації, отримали свої результати в електронних кабінетах учасників.

"Я б хотіла подякувати абсолютно всім учителям, які взяли участь у сертифікації - незалежно від результату. Кожен з вас зробив свій внесок для вдосконалення механізму сертифікації. Саме на основі ваших результатів і досвіду ми будемо вдосконалювати процедуру на майбутнє", - зазначила Новосад у межах форуму учасників пілотного експерименту НУШ "Агенти змін".

Як зазначається, визначення вчителів, що пройшли сертифікацію, залежало від участі педагогів у всіх обов'язкових етапах пілота, а також подолання встановленого спецкомісією порога здачі з двох основних етапів сертифікації.

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"Загалом в останньому етапі - проведення незалежного тестування взяли участь 807 вчителів. З них 31 учасник не додавав власне е-портфоліо і був знятий із сертифікації з технічних причин", - йдеться в повідомленні.

Друге засідання комісії при Міносвіти відбулося 27 листопада за визначенням результатів сертифікації педагогічних працівників. Експерти визначили граничну кількість балів, які необхідно набрати для здачі сертифікації. За етап вивчення практичного досвіду роботи учасників - 72 бали, за етап незалежного тестування - 50 балів. Сертифікати діють 3 роки, починаючи із 1 січня 2020 р., кінцевий термін дії - 31 грудня 2022 р.