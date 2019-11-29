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 Ворог за добу дев'ять разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

28 листопада збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

- неподалік Новолуганського і Шумів - з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Троїцького - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- біля Майорська - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Також повідомляється, що 5 ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- неподалік Новотроїцького - з ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Березового - зі стрілецької зброї;
- біля Красногорівки - з СПГ і великокаліберних кулеметів;
- у районі Мар'їнки - з РПГ, підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Водяного, що на Приазов'ї - зі станкових протитанкових гранатометів.

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"Учора, 28 листопада, втрат унаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає.

Ворог за добу девять разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162465
 
 
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Тим хто втомився від війни:
"Вывезти всех украинцев в Сибирь мы не можем.У РЖД нет такого количества вагонов. Поэтому надо решать на месте. Окончательное решение украинского вопроса находится в компетенции нашей армии". "Оставлять их мы не имеем права, все помнят на что они способны со своими Майданами. Этот народ неуправляемый и опасный. Это может быть заразно и для российского общества. Бомбить Киев, бомбить Львов, все крупные города, которые нам не нужны, остальные мы заселим нашими"
Офіційний рупор ***** Жіріновкій.
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Вести из-за поребрика. г.Красноярск. Больница №20. - https://youtu.be/_xhjFkZFSNo
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В свободной , демократической и толерантной Австрии тетке, которая просто призывала "Путен введи войська", дали 14 лет, ее заместителю, деду-божий одуванчик, что не призывал ,а просто был у нее замом и кивал головой-10 лет. Я за свободу, демократи, ы толерантность Мы ж у Европу ідемо ? перейти на новость с Австрии
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Смерть расіянсько-масковським окупантам та путен-*****!!!! Іншого не дано, бо буде рабство!!! Слава Україні!!!
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Это салют в ознаименование возвращения пенсий Лугандону
Привет Сивохо
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Поранених нема, але в госпіталях з'являються поранені хлопці.
Якась містика.
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