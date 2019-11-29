 "У нас немає достовірних даних про кількість ув'язнених", - Мін'юст розробляє програмне забезпечення для обліку засуджених

Про це на презентації To do list Міністерства юстиції заявив глава відомства Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У нас немає жодних достовірних даних про кількість ув'язнених у пенітенціарних установах України. Ми приблизно розуміємо, що це понад 50 тисяч - можливо 55, можливо 53, плюс-мінус кілька тисяч. Ми не можемо це адмініструвати, ми не розуміємо, що відбувається з людьми по всіх установах, у нас немає обліку. За ці кілька місяців ми запустили розробку спеціального програмного забезпечення, на якому буде працювати кожна пенітенціарна установа, де будуть обліковуватися особи, які там перебувають", - розповів міністр.
Він додав, що це програмне забезпечення дасть змогу не тільки обліковувати ув'язнених осіб, а й мати інформацію про всі ризики, пов'язані з ними.
У цьому контексті Малюська наголосив, що однією з цілей Мін'юсту є зменшення кількості рецидивів.
На його переконання, після запуску електронного обліку ув'язнених можна буде "хоча б приблизно уявляти, що відбувається в пенітенціарних установах, хто де перебуває, хто куди переміщується - і що з такою особою відбуватиметься далі".
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Тобто плануть рахувати політв'язнів.
25 Листопада 2019 22:25
Про це на своєму Telegram-каналі повідомив журналіст і телеведучий Тарас Березовець.
"На аудіозаписах Романа Труби спливло, що він і суддя Печерського суду Олег Білоцерківець є постійними клієнтами елітних борделів Києва. Відповідна інформація була оприлюднена активістом Юрієм Гудименко", - йдеться в дописі Березовця.
За інформацією журналістів, суддя Білоцерківець мав контакт із різними борделями близько трьохсот разів. "Найулюбленішою дівчиною судді є дівчина із псевдонімом Камалія, з якою Білоцерківський контактував 114 разів. При тому, що 18 років цій дівчині виповнилося лише у вересні поточного року", - повідомляють у шоу.
Він хоть зрозумув що сказав?
страну уже туда ж запихнули - зеков забыли?
есть решения судов и их порядок исполнения
и это давно в бд и не на бумагах
так зеки могут спокойно на блатхатах матрасы давить весь срок
а потом нарисоваться
а пайку им как? на глаз насыпают?
робы нифеля вату как выдают??
пистоватые
Почему раньше небыло такой проблемы, или скажите от нас её замалчивали. Ну пусть, были случаи когда кто-то, кто по идее сидит, гуляет. Вспомним одесского цигана, или скандал когда в житомире отпускали на работы, а потом домой на выходные. Но циган сидел за ДТП, и там отпускали не страшных. Но что значит, Вы МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ не знает сколько людей вы посадили, и сколько из них до сих пор отбывают наказание? ДА кто-то мог уйти на УДО, или попасть под амнистию, но это все равно проходит через вас.
А теперь, на фоне новости о сокрашении тюрем, вы нас готовите к титушкам под вашим управлением на улицах? К людям которые вроде и сидят, и как бы нет. Пока ВЫ не решите обратное.
Ну да Вспомним как янык в августе 13 года провёл масовую амнистию, и отпустил более 16тыс заключённых. Так что уже готовитесь?
И да Зеленский не бессмертыный. А Зверобой даже подозрение не вручено, ивообще какого Х её делом занимается ГБР, она не чиновница, и не депутат.
https://censor.net.ua/news/3162372/podozrenie_zvirobiyi_ne_vruchalos_ee_vyzvali_v_gbr_na_2_dekabrya_kak_svidetelya_advokat_pisarenko
а бандитів звільнити.
А може його тримають за лоха,і не кажуть ? Здається,так і є ! Бо до Малюськи ,міністри знали точні цифри.
"Так, на початку 2017 року кількість засуджених в Україні становила 60 399 осіб, а наприкінці 2018 року - 55 121 особу.
Окрім того, чисельність засуджених осіб у 113 кримінально-виконавчих установах для дорослих та шести виховних колоніях для підлітків зменшилася за листопад 2018 року на 469 осіб і становила 35 744 людини. У шести виховних колоніях для неповнолітніх відбувають покарання 130 осіб (місяць тому - 136 осіб). В 11 колоніях для тримання жінок перебуває 1444 жінки (місяць тому перебувало 1459 жінок).
Кількість довічно ув'язнених осіб у підконтрольних владі установах становила на 1 грудня 2018 року 1538 людей і з 1 вересня 2014 року зменшилася на 371 особу. Також протягом 11 місяців 2018 року число довічно засуджених в'язнів зменшилося на 34 особи. ...кількість осіб, які перебувають на обліку органів з питань пробації. Станом на 1 січня 2018 року таких людей було 57 295 (два роки тому - 72 979)."http://ukrprison.org.ua/news/1545999995?fbclid=IwAR3yspxEvuk2zu5c-frYZSzirv8C6z_GTDs1P3KbBRv0WVks8Ukye762KVw
Міністр зе-лошок.
Поручить девочке, которая за 2 часа обзвонит все тюрьмы и узнает где сколько зэков... религия не позволяет? Или отсутствие мозгов?
"Мін'юст розробляє програмне забезпечення для обліку засуджених"
Під "розробляє", можна стільки бабок з бюджету взять, що мама негорюй. І все легально, нормально, законно.
Хоча кількість аналогічного програмнго забезпечення зараз уже зашкалює, але ж це не ті гроші.