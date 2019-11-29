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 Події, Суспільство
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Все про:Мін'юст (627) в'язні (178) пенітенціарна служба (78) Малюська Денис (10)

 "У нас немає достовірних даних про кількість ув'язнених", - Мін'юст розробляє програмне забезпечення для обліку засуджених

Міністерство юстиції розробляє спеціальне програмне забезпечення для електронного обліку осіб, які перебувають у пенітенціарних установах, і прогнозування ризиків, пов'язаних з ними.

Про це на презентації To do list Міністерства юстиції заявив глава відомства Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас немає жодних достовірних даних про кількість ув'язнених у пенітенціарних установах України. Ми приблизно розуміємо, що це понад 50 тисяч - можливо 55, можливо 53, плюс-мінус кілька тисяч. Ми не можемо це адмініструвати, ми не розуміємо, що відбувається з людьми по всіх установах, у нас немає обліку. За ці кілька місяців ми запустили розробку спеціального програмного забезпечення, на якому буде працювати кожна пенітенціарна установа, де будуть обліковуватися особи, які там перебувають", - розповів міністр.

Він додав, що це програмне забезпечення дасть змогу не тільки обліковувати ув'язнених осіб, а й мати інформацію про всі ризики, пов'язані з ними.

У цьому контексті Малюська наголосив, що однією з цілей Мін'юсту є зменшення кількості рецидивів.

На його переконання, після запуску електронного обліку ув'язнених можна буде "хоча б приблизно уявляти, що відбувається в пенітенціарних установах, хто де перебуває, хто куди переміщується - і що з такою особою відбуватиметься далі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мін'юст анонсував створення приватних СІЗО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162464
 
 
 Топ коментарі
 
У меня тоже нет достоверных данных, о том, что харя, на фотке- страстный поклонник огненной воды. Но, фотка просто кричит о том, что он бухает поболее, чем я. Прошу поверит, я- не завидую, просто констатирую фото-факт: на фото- алкаш, законченный.
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Может быть и так, бо пока что- нет синяков, под глазками. Он- на 20 лет младше меня, а харя- постарше будет. А за синяками- дело не станет, пару годочков даю, не более на появление.
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По его убеждению, после запуска электронного учета заключенных можно будет "хотя бы примерно представлять, что происходит в пенитенциарных учреждениях, кто где находится, кто куда перемещается - и что с таким лицом будет происходить дальше". Источник: https://censor.net.ua/n3162464
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Тобто плануть рахувати політв'язнів.
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По его убеждению, после запуска электронного учета заключенных можно будет "хотя бы примерно представлять, что происходит в пенитенциарных учреждениях, кто где находится, кто куда перемещается - и что с таким лицом будет происходить дальше". Источник: https://censor.net.ua/n3162464
-----------------------------------------------
Тобто плануть рахувати політв'язнів.
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КЕРІВНИК ДБР ТРУБА ТА СУДДЯ БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ ПОСТІЙНО ВІДВІДУЮТЬ ЕЛІТНІ БОРДЕЛІ КИЄВА та користуются послугами неповнолітніх повій.
25 Листопада 2019 22:25
Про це на своєму Telegram-каналі повідомив журналіст і телеведучий Тарас Березовець.

"На аудіозаписах Романа Труби спливло, що він і суддя Печерського суду Олег Білоцерківець є постійними клієнтами елітних борделів Києва. Відповідна інформація була оприлюднена активістом Юрієм Гудименко", - йдеться в дописі Березовця.
За інформацією журналістів, суддя Білоцерківець мав контакт із різними борделями близько трьохсот разів. "Найулюбленішою дівчиною судді є дівчина із псевдонімом Камалія, з якою Білоцерківський контактував 114 разів. При тому, що 18 років цій дівчині виповнилося лише у вересні поточного року", - повідомляють у шоу.
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У нас нет никаких достоверных данных о количестве заключенных в пенитенциарных учреждениях Украины.

Він хоть зрозумув що сказав? "У нас нет достоверных данных о количестве заключенных", - Минюст разрабатывает программное обеспечение для учета осужденных - Цензор.НЕТ 6375
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И эти люди что-то вякают о переписи??? "У нас нет достоверных данных о количестве заключенных", - Минюст разрабатывает программное обеспечение для учета осужденных - Цензор.НЕТ 3927 Зэкуль посчитать не в состоянии... О, сколько нам открытий чудных!...
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Просто переписувати чиновників будуть - чиновники, вчителів будуть - вчителі, робітників - робітники., зеків- зеки, і так далі.............................. "У нас немає достовірних даних про кількість ув'язнених", - Мін'юст розробляє програмне забезпечення для обліку засуджених - Цензор.НЕТ 4688
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У меня тоже нет достоверных данных, о том, что харя, на фотке- страстный поклонник огненной воды. Но, фотка просто кричит о том, что он бухает поболее, чем я. Прошу поверит, я- не завидую, просто констатирую фото-факт: на фото- алкаш, законченный.
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А його прізвище Малюська говорить, що він бухає по малюська🙄
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Может быть и так, бо пока что- нет синяков, под глазками. Он- на 20 лет младше меня, а харя- постарше будет. А за синяками- дело не станет, пару годочков даю, не более на появление.
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от ты дотошный, ну если шо и сливает в мешки, так ето же его мешки
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зека в смартfоне?
страну уже туда ж запихнули - зеков забыли?
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вот это уже пзждеж
есть решения судов и их порядок исполнения
и это давно в бд и не на бумагах
так зеки могут спокойно на блатхатах матрасы давить весь срок
а потом нарисоваться
а пайку им как? на глаз насыпают?
робы нифеля вату как выдают??
пистоватые
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Намечаются большие посадки. Новые тюрьмы, системы учёта, оппозиции надо крепко призадуматься.
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Как минюст не знает кто у нас осуждён, а кто нет? Что значит нет учёта заключённых? А архивы где? базы данных где? Вообще вы их посадили куда-то, и теперь не знаете там они или нет?
Почему раньше небыло такой проблемы, или скажите от нас её замалчивали. Ну пусть, были случаи когда кто-то, кто по идее сидит, гуляет. Вспомним одесского цигана, или скандал когда в житомире отпускали на работы, а потом домой на выходные. Но циган сидел за ДТП, и там отпускали не страшных. Но что значит, Вы МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ не знает сколько людей вы посадили, и сколько из них до сих пор отбывают наказание? ДА кто-то мог уйти на УДО, или попасть под амнистию, но это все равно проходит через вас.

А теперь, на фоне новости о сокрашении тюрем, вы нас готовите к титушкам под вашим управлением на улицах? К людям которые вроде и сидят, и как бы нет. Пока ВЫ не решите обратное.
Ну да Вспомним как янык в августе 13 года провёл масовую амнистию, и отпустил более 16тыс заключённых. Так что уже готовитесь?

И да Зеленский не бессмертыный. А Зверобой даже подозрение не вручено, ивообще какого Х её делом занимается ГБР, она не чиновница, и не депутат.
https://censor.net.ua/news/3162372/podozrenie_zvirobiyi_ne_vruchalos_ee_vyzvali_v_gbr_na_2_dekabrya_kak_svidetelya_advokat_pisarenko
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отсуствие должного учета - благодатная почва для злоупотреблений, видимо, можно откупится прямо у начальника тюрьмы!
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"... А сколько вас? - Трое! То есть, четверо, один лишний. Всем места будут."

"У нас нет достоверных данных о количестве заключенных", - Минюст разрабатывает программное обеспечение для учета осужденных - Цензор.НЕТ 7237
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Я смотрю, у каждого "новоназначенного" - "планов громадье"... У "Членограя Первого, "Неповторимого" - "страна в смартфоне", "диджитализация, у премьера - Балтийско-Черноморский водный путь, у министра транспорта - борьба с ямочными ремонтами, у министра юстиции - "тюрьмы в компьютере"... Практическая работа где?!... Вы, "мать вашу за ногу", сначала с текущими проблемами, разберитесь!!!
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цей хлоп сказав, що тюрем забагато, треба скорочувати.
а бандитів звільнити.
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Чувак каже:" Діджиталізація ? Тоді дайте трошки й мені на розпил !"
А може його тримають за лоха,і не кажуть ? Здається,так і є ! Бо до Малюськи ,міністри знали точні цифри.
"Так, на початку 2017 року кількість засуджених в Україні становила 60 399 осіб, а наприкінці 2018 року - 55 121 особу.
Окрім того, чисельність засуджених осіб у 113 кримінально-виконавчих установах для дорослих та шести виховних колоніях для підлітків зменшилася за листопад 2018 року на 469 осіб і становила 35 744 людини. У шести виховних колоніях для неповнолітніх відбувають покарання 130 осіб (місяць тому - 136 осіб). В 11 колоніях для тримання жінок перебуває 1444 жінки (місяць тому перебувало 1459 жінок).
Кількість довічно ув'язнених осіб у підконтрольних владі установах становила на 1 грудня 2018 року 1538 людей і з 1 вересня 2014 року зменшилася на 371 особу. Також протягом 11 місяців 2018 року число довічно засуджених в'язнів зменшилося на 34 особи. ...кількість осіб, які перебувають на обліку органів з питань пробації. Станом на 1 січня 2018 року таких людей було 57 295 (два роки тому - 72 979)."http://ukrprison.org.ua/news/1545999995?fbclid=IwAR3yspxEvuk2zu5c-frYZSzirv8C6z_GTDs1P3KbBRv0WVks8Ukye762KVw

Міністр зе-лошок.
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Роздайте всім зекам девайси за програмою «Буцигарня в смартфоні».
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пусть Дубилет их по мобильникам посчитает ))
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У нас нет достоверных данных о количестве заключенных....

Поручить девочке, которая за 2 часа обзвонит все тюрьмы и узнает где сколько зэков... религия не позволяет? Или отсутствие мозгов?
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Мені здається, що у вище згаданій заяві міністра ключовую фразою Є:
"Мін'юст розробляє програмне забезпечення для обліку засуджених"

Під "розробляє", можна стільки бабок з бюджету взять, що мама негорюй. І все легально, нормально, законно.
Хоча кількість аналогічного програмнго забезпечення зараз уже зашкалює, але ж це не ті гроші.
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"У нас нет никаких достоверных данных о количестве заключенных в пенитенциарных учреждениях Украины" "У нас немає достовірних даних про кількість ув'язнених", - Мін'юст розробляє програмне забезпечення для обліку засуджених - Цензор.НЕТ 4166.
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