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Все про:аеропорт (420) Дніпропетровськ (1227) Криклій (48)

 "З наступного року вже розпочнуться роботи зі злітною смугою", - Криклій про новий аеропорт у Дніпрі

З наступного року почнуться роботи з будівництва нової злітної смуги в Дніпровському аеропорту.

Про це в програмі "Право на владу" на 1+1 заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він розповів, що за підтримки депутатів починається тендер і проєктна документація щодо Дніпровського аеропорту.

"З наступного року вже розпочнуться роботи зі злітною смугою. І в нас також тривають переговори з новим інвестором про новий термінал", - заявив Криклій.

За його словами, в Мінінфраструктури також знайшли інвестора для будівництва нового терміналу в Дніпрі

"Можемо назвати прізвища. Ви знаєте, що власником наявного терміналу є Ігор Коломойський. Інвестувати в новий термінал зацікавлений пан Ярославський. Сподіваємося, що з'явиться новий Дніпровський термінал, який буде з новою злітною смугою працювати", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі дали старт будівництву нового аеропорту - в ОДА приїхала проєктна команда DCH

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162463
 
 
 Топ коментарі
 
Це для майбутньої втечі зебілів?
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Навіщо свої зуби давати. Це і так зрозуміло. ЗеКоманда «порожняк не гонит».
😄
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А він не говорив, що буде давати свої зуби. Можна віддати штучні зещелепи🐸
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У 2020 році розпочнуться роботи з будівництва нової злітної смуги у Дніпровському аеропорту. Інвестувати у роботи начебто готові Ігор Коломойський, який є власником першого терміналу, та Олександр Ярославський. Про це в програмі "Право на владу" на "1+1" заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Тим часомУкрзалізниця запустить швидкісні поїзди зі Львова до Кракова, Праги та Відня Він анонсував старт тендеру і розробки проєктноїдокументаціїпо Дніпровському аеропорту. З наступного року вже розпочнуться роботи зі злітною смугою. І у нас також йдуть перемовини з новим інвестором про новий термінал, -заявив Криклій. Міністр переконував, щовжезнайшли інвестора для будівництва нового терміналу в аеропорту у Дніпрі: "Прізвища можемо назвати. Ви знаєте, що власником наявного терміналу є Ігор Коломойський. Інвестувати в новий термінал зацікавлений пан Ярославський". Перипетії з аеропортом Дніпра: головне У Бюджеті-2020 на аеропорт в Дніпропетровській області заклали 1 мільярд гривень: про це 19 листопада заявивголова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко. Перед цим у вересні у місцевих ЗМІ писали, що Кабмін "забув" виділити гроші на аеропорт у Дніпрі. Ще раніше, у червні 2019, президент Зеленський телефонував меру Дніпра Філатову, і той сказав журналістам, що глава держави "впритул зацікавлений" розбудовою аеропорту у Дніпрі.Дзвінок відбувся через звернення міськради Дніпра допрезидента з проханням виділити на реконструкцію аеропорту 2,7 мільярда гривень. Глибоке зношення злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Дніпро" та його інфраструктури загалом призвело майжедо повного припинення виконаннярейсів - а цестримує розвиток регіону тазнижує інвестиційну активність.

https://24tv.ua/aeroport_u_dnipri_vidbuduyut_za_groshi_kolomoyskogo_ta_yaroslavskogo__krikliy_n1241207
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Ага, насміявся. За постановою Лондонського Високого суду Коломойський на має правуа витрачати більше 20 тис. фунтів на тиждень. Такими темпами його будуть будувати вж до тих пір, поки в нього правнуки не стануть прадідами...
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Деньги разворуют , аэропорта не будет . Зуб даю !
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Навіщо свої зуби давати. Це і так зрозуміло. ЗеКоманда «порожняк не гонит».
😄
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А він не говорив, що буде давати свої зуби. Можна віддати штучні зещелепи🐸
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Далбонище... бабки украли...за базар не атвечали )))
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Латте и два сахара, пожалуйста. Люблю несладкий.
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С Американо 🤪🤪🤪без сахара, ибо и так может слипнуться 🤣🤣🤣
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Дніпро - моє найулюбленіше місто на Україні. Люди в цьому місті унікальні - зроблять неможливе і посміхнуться.
Є сила та розум, сонце, степ та Дніпро
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Ктоб сомневался,что там не будет ИВК!Он везде,где можно гос.бабки стыбзить.
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