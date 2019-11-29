 "З наступного року вже розпочнуться роботи зі злітною смугою", - Криклій про новий аеропорт у Дніпрі

Про це в програмі "Право на владу" на 1+1 заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він розповів, що за підтримки депутатів починається тендер і проєктна документація щодо Дніпровського аеропорту.

"З наступного року вже розпочнуться роботи зі злітною смугою. І в нас також тривають переговори з новим інвестором про новий термінал", - заявив Криклій.

За його словами, в Мінінфраструктури також знайшли інвестора для будівництва нового терміналу в Дніпрі

"Можемо назвати прізвища. Ви знаєте, що власником наявного терміналу є Ігор Коломойський. Інвестувати в новий термінал зацікавлений пан Ярославський. Сподіваємося, що з'явиться новий Дніпровський термінал, який буде з новою злітною смугою працювати", - заявив він.

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