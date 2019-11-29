 Пентагон збільшив фінансування військових програм в Україні

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у четвер, 28 листопада, CNN.
За словами одного з чиновників Пентагону, в американському оборонному відомстві розглядають можливість витрати заощаджених коштів на інші зусилля США у сфері оборони і безпеки в Європі. Йдеться і про фінансування оборонних програм в Україні та Грузії.
Зазначається, що Білий дім вже погодив з НАТО нову формулу внесків до загального бюджету альянсу.
Раніше повідомлялося, що США вирішили скоротити розмір внеску в колективний бюджет НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив це після переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном. Так, Вашингтон сплачуватиме в бюджет альянсу 16% замість 22% колективного бюджету.
хоть бы шо есть не трогали....
неоткосившие пацаны там тоже подставляются и именно за них "боль и слезы"...
надеюсь разобрались, а то мой коммент и правда был неоднозначный...
будет ли ето в виде инструкторов, железа или техники..
но они будут.
когда зеленые Украину ***** отдадут, а тут видимо недолго осталось, - прекратится все и уважение в том числе...
все немного по другому тут работает.
Уявляєте як пройобана ця країна... Офіс президента ,шукає виходи на Беню,щоб ''парєшать'' в суді.
Хужє нє будьєт?
(C)
@antegotovina69
🤔
👉
Я не цыпляюсь, а комментирую. Заметь, в вежливой форме, не смотря на прошлое.
ПС Ну и тебя в том же направлении!
Неужели тебе, лузер, нечем было занятся вечером Дня Благодарения, кроме как строчить здесь?! Я с тебя фигею, неудачник.
US сократит финансирование НАТО, а сэкономленные средства передаcт Украине и Грузии.
бо есть подозрения...
"Украина и Грузия получит громаднейшую поддержку от стран НАТО","
"Белый дом уже согласовал с НАТО новую формулу взносов в общий бюджет альянса",
"Это лишь часть общих расходов на оборону стран-членов, которые, по оценкам НАТО более $1 трлн."
Украине мало перепадет....
Трамп внезапно в Афган прилетел -- грит, шо исламцы не хотят больше воевать и надо с ними поговорить...
Зеля нормандский формат замутил... -- ***** перевоспитывать будет...
Хочешь войны -- готовься к миру, короче...*)