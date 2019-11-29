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Все про:НАТО (2188) Пентагон (249)

 Пентагон збільшив фінансування військових програм в Україні

Пентагон збільшить фінансування програм в Україні та Грузії після скорочення внесків у колективний бюджет НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у четвер, 28 листопада, CNN.

За словами одного з чиновників Пентагону, в американському оборонному відомстві розглядають можливість витрати заощаджених коштів на інші зусилля США у сфері оборони і безпеки в Європі. Йдеться і про фінансування оборонних програм в Україні та Грузії.

Зазначається, що Білий дім вже погодив з НАТО нову формулу внесків до загального бюджету альянсу.

Раніше повідомлялося, що США вирішили скоротити розмір внеску в колективний бюджет НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив це після переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном. Так, Вашингтон сплачуватиме в бюджет альянсу 16% замість 22% колективного бюджету.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162462
 
   
 Топ коментарі
 
При цьому не чутно, щоб зевлада фінансувала нові військові програми, розробки...
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в обмен на то, что мы кацапами донецкие степи удобряем потихоньку.
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Це відомо, бо вашим зекорупціонерам не довііряють. Це ти не знав?
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При цьому не чутно, щоб зевлада фінансувала нові військові програми, розробки...
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о чем ето Вы Али?
хоть бы шо есть не трогали....
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Работа у него такая - обосрать всё, что связано с Зе.
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Непохоже, чёлка!
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Деньги Пентагон в Украину не переводит , не знал ?
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Це відомо, бо вашим зекорупціонерам не довііряють. Це ти не знав?
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Хасан Алибабаевич , так и при Порошенко деньги Пентагон не переводил в Украину , все натурой. Тоже коррупционер бьіл сивьій гетьман ?
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а ты откуда знаешь? на трансфере сидишь или просто рот разжал?
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судя по неответу таки на трасфере санек....
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Насцян,вони про це повинні тобі докладувати,чи кричати на кожному кутку?
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в обмен на то, что мы кацапами донецкие степи удобряем потихоньку.
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Грубо и прямо, но по сути ведь именно так и есть. Хватит ходить вокруг и около, мы обречены воевать с кацапами вот уже 300 с лишним лет.
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поетому и лайкнул - тока от не надо так прямо и каждый раз в морду тыцать... - все все понимают...- боль и слезы .....
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шо бы без непоняток - к сожалению не тока кацапами - и ты ето знаешь и я...
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К сожалению да, я был бы не против, если бы только одними кацапами. Но это война...
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если бы тока кацапней - праздник бы был...
неоткосившие пацаны там тоже подставляются и именно за них "боль и слезы"...
надеюсь разобрались, а то мой коммент и правда был неоднозначный...
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Если янки будут финансировать изменения в нашей армии, которые хоть как-то будут минимизировать наши потери, это в любом случае будет хорошо. Но вообще нас в первую очередь надо учить, как относятся к армии цивилизованные люди. Мы ведь пока в этом отношении от кацапов слабо отличаемся. Да, кое в чем мы уже сейчас лучше, но нам пока очень во многом надо расти.
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будут от Америки деньги в Украину...
будет ли ето в виде инструкторов, железа или техники..
но они будут.
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Украина пока будет сопротивлятся кацапской орде - будет иметь помощь от Штатов на ето сопротивление..
когда зеленые Украину ***** отдадут, а тут видимо недолго осталось, - прекратится все и уважение в том числе...
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и да - ето не зависит от рыжего или там черного...
все немного по другому тут работает.
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Тільки що по ''прямому'' оприлюднили запис розмови особи з офісу ЗЕ,де він говорить співрозмовнику.... що попросить Коломойського вплинути на верховний суд України.
Уявляєте як пройобана ця країна... Офіс президента ,шукає виходи на Беню,щоб ''парєшать'' в суді.

Хужє нє будьєт?
(C)
@antegotovina69
🤔
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Похоже, что заработал конвеер фейков и компиляций. Значит Зе делает всё правильно. Души гадов!
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52% - хороший рейтинг на фоне остальных. Падение рейтинга через пол-года было ожидаемым. По последним опросам у Зе большой кредит доверия по реформам на 1-3 года.
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Мене не цікавить ваша думка. Можу тільки порекомендувати піти у еротичному напрямку. Будете чіплятись чи провокувати, пожаліюсь адміну.
👉
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Лучше маме.

Я не цыпляюсь, а комментирую. Заметь, в вежливой форме, не смотря на прошлое.

ПС Ну и тебя в том же направлении!
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а вот и бруклинский даунбасятик... - шуми давай громче
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Ты что, чмо, ник поменяло? Стыдно стало за действия по предыдущему?! Думаю, что и "Большой Пшик" долго не продержится. Правда, Большой Пшик?

Неужели тебе, лузер, нечем было занятся вечером Дня Благодарения, кроме как строчить здесь?! Я с тебя фигею, неудачник.
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На раше жуткая вонь-кацапы рвут пердаки:
US сократит финансирование НАТО, а сэкономленные средства передаcт Украине и Грузии.
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ссыль на первоисточник скинь, если не брешешь..
бо есть подозрения...
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Где-то бьіло-неохота гуглить-то что запомнил
"Украина и Грузия получит громаднейшую поддержку от стран НАТО","
"Белый дом уже согласовал с НАТО новую формулу взносов в общий бюджет альянса",
"Это лишь часть общих расходов на оборону стран-членов, которые, по оценкам НАТО более $1 трлн."
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Не надо спешить делить шкуру... И тем более - оперировать заоблачными цифрами. Тут у Трампа вытянуть застрявшие 35 лямов - проблема со скандалом, а на что то более существенное можно будет посмотреть только после консолидированного решения Конгресса и Белого дома.
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обычно такие новости нужно линком подтверждать, а если нет - кацфейк...- пока так.
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Сразу видно кацментал-вначале спросит,затемь вопрос снимет,затемь,вроде кто-то чего-то ему обьязан,ещё и обвиняет.Гугли,зануда!
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"Пентагон увеличил финансирование военных программ в Украине". Прямо так уже и увеличил ? Из статьи следует, что "в американском оборонном ведомстве рассматривают возможность траты сэкономленных средств на другие усилия США в сфере обороны и безопасности в Европе." Нафига эти пропагандистские и лживые "совдеповские" заголовки ? Никто ещё нихрена не увеличил и увеличат ли ещё неизвестно.
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Якщо це і станеться то від цієї різниці Україні і Грузії перепаде від 100 до 200 млн. зелених . Це при тому що від суми економії нічого не потече в інших напрямках.
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это может быть страшилкой для кацапа, в преддверии переговоров норманских...что то не очень верится, абы Дон бабок давать стал украинцам и грузинцам, оно ему зачем?..он уже из афгана собирается валить, с сирии, курдов бросил. саудов, жирных котов европейских платить заставляет по полной, с кацапским додиком -дуриком хороводы водит...неа..не верю...
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Если увеличат, это хорошо! Значит доверия к новой власти больше, чем к соевому мародеру.
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Да, к тупому еврею-наркоману, доверия таки больше Пентагон збільшив фінансування військових програм в Україні - Цензор.НЕТ 8396
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Ну видите, получается совсем не тупому и не наркоману... В отличии от барыжной мрази, которая свои капиталы за 20 лет заработала будучи на гос службе.... Видимо таки больше)
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рыжий тупой жлоб и торгаш - он таки ет НАТО развалит.....
Украине мало перепадет....
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....а в Бундесе, вчера скандал начался -- за необоснованное повышение затрат на Бундесвер.
Трамп внезапно в Афган прилетел -- грит, шо исламцы не хотят больше воевать и надо с ними поговорить...
Зеля нормандский формат замутил... -- ***** перевоспитывать будет...
Хочешь войны -- готовься к миру, короче...*)
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Краще б він бєню перевиховав . Але тут все навпаки .
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Shtolz Он и сам сейчас в Афгане,а в Сирии рашист в мешке между ятаганами и ножами пускай ползает,а вот разница между 2%-ми и то,что недодают 21-а страна-120 млн.Мелочь,но приятно,если учесть,что это-американские оружейные связки для Украины,причёмь оружия,оставшегося после присходящего сейчас перевооружения и перехода на новые виды вооружений в США.Здесь уже даже запускают программу "Бесплатное перевооружение Европы" и, поскольку транспортировка,обучение,сервис требуют расходов,эти деньги не за само оружие,а на эти дела.Ну,то-есть сами понимаете,что военторг сейчас не только в донецких шахтах,но и в львовских-главное-развести войска и жить в мире и добром здравии-мир-труд-май так сказать по-совдеповски.
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Иліта, заспівуй - як, там в пердюкова? - Зрада зрадная!!!
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