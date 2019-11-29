 Пентагон збільшив фінансування військових програм в Україні

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у четвер, 28 листопада, CNN.

За словами одного з чиновників Пентагону, в американському оборонному відомстві розглядають можливість витрати заощаджених коштів на інші зусилля США у сфері оборони і безпеки в Європі. Йдеться і про фінансування оборонних програм в Україні та Грузії.

Зазначається, що Білий дім вже погодив з НАТО нову формулу внесків до загального бюджету альянсу.

Раніше повідомлялося, що США вирішили скоротити розмір внеску в колективний бюджет НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив це після переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном. Так, Вашингтон сплачуватиме в бюджет альянсу 16% замість 22% колективного бюджету.

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