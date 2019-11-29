EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  2753  63
Все про:Мін'юст (627) СІЗО (448) Малюська Денис (10)

 Мін'юст анонсував створення приватних СІЗО

Міністерство юстиції у зв'язку з недостатнім фінансуванням пенітенціарної системи планує масове закриття в'язниць і скорочення персоналу, а також створення приватних СІЗО.

Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив під час презентації планів міністерства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

За словами міністра, в пенітенціарній системі накопичилося багато проблем: тих, хто перебуває у в'язниці, зовсім не готують до повернення в суспільство. Крім того, величезною проблемою системи є корупція.

Крім цього, Малюська акцентував увагу ще на трьох важливих цілях – доступі ув’язнених до освіти і корекційних програм, збільшення фінансування на медицину, харчування і побут і збільшення заробітної плати працівників.

"На жаль, у сьогоднішньому бюджеті ми не змогли отримати збільшення фінансування пенітенціарної системи, тому єдиним виходом для того, щоб досягти цих цілей, буде масове закриття в’язниць і скорочення кількості персоналу там, де в’язниці не заповнені. Іншого виходу ми не маємо", - сказав очільник відомства.

Також читайте: У колоніях і ізоляторах України перебуває понад 50 тисяч осіб, - Кримінально-виконавча служба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162461
 
 
 Топ коментарі
 
зашибись реформа!.. "воры в законе" сделают себе частные СИЗО в каждой области, и будут с комфортом отдыхать..
 показати весь коментар
 
Маразм крепчает в кАмАнде Зебилов !!! Частные СИЗО возможны только в странах где доведены до идеала Суды, правоохранительная система, и коррупция сведена до минимума!!! Минюст анонсировал создание частных СИЗО - Цензор.НЕТ 3611
 показати весь коментар
 
Приватне СІЗО "Вишенька"..

Шановні клієнти !


На ваш вибір - дівчатка,алкоголь і наркота .
А ще дуже поблажливий пресонал !!! Минюст анонсировал создание частных СИЗО - Цензор.НЕТ 4457
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
это мыролюбно, по реформаторски. допустим посадят какого нибудь винницкого реформиста а тут раз, а турмы нима.
 показати весь коментар
 
Тобто винницьких не посадять, але для херсонських підгавкувавчів штейнів у СІЗО місць вистачить🐸
 показати весь коментар
 
 
частные тюрьмы - это рост инвестиций)) ловко скопировали опыт амеров))
 показати весь коментар
 
Приватне СІЗО "Вишенька"..

Шановні клієнти !


На ваш вибір - дівчатка,алкоголь і наркота .
А ще дуже поблажливий пресонал !!! Минюст анонсировал создание частных СИЗО - Цензор.НЕТ 4457
 показати весь коментар
 
 
Трохи не забув..
У нашому закладі рік йде за два роки тюрми(за законом Савченко)
 показати весь коментар
 
 
Но амнистии по закону Савченко всё равно продолжаются. Наверно просто судьи об том, что закон отменили, до сих пор не в курсе.
 показати весь коментар
 
 
Ето просто тьі не в курсе что закон обратной сильі не имеет и те, кому считался день за два на момент действия етого закона, еще какое-то время будут им пользоваться
 показати весь коментар
 
 
Э нет, ты не понял. Не разгоняйся. Это к тебе в твоё частное СИЗО менты начнут приводить убийц, насильников, бомжей с сифилисом и СПИДом, а ты будешь обязан их кормить-поить, вычесывать у них их головы вшей и кормить рошенками. Иначе тебя твоей лицензии быстро лишат. Ну, или, если будешь лояльным и за то, что выпустишь из камеры только что засаженного туда абстрактного Насирова с одеялком, или устроишь ему курорт, SPA, девочек и наркоту, тебе так и быть дадут определенные поблажки и не станут обращать внимания на нарушения противопожарной защиты.
 показати весь коментар
 
 
держава буде це фінансувати, доплачувати Минюст анонсировал создание частных СИЗО - Цензор.НЕТ 5966
 показати весь коментар
 
Это выгодный бизнес. Клиент с деньгами есть. Надо организовать на конкурентной основе по системе "прозоро"
 показати весь коментар
 
Вы не совсем правы. Бомжи со СПИДОм и другие проблемные, безденежные, никому не нужны, посколько все люди , ну там судьи прокуроры, следователи, исполнители наказаний, у всех есть дети и близкие, никто не хочет приносить своим близким туберкульоз с работы, а хотят денежек немножко приносить. Так что проблемные категории никто не трогает, если только уж какое то совсем чепе
 показати весь коментар
 
зашибись реформа!.. "воры в законе" сделают себе частные СИЗО в каждой области, и будут с комфортом отдыхать..
 показати весь коментар
 
 
Зарабатывать и управлять процессами на воле из зоны.
 показати весь коментар
 
 
Хроника одного Президента ...
28.11.2019 г

Массовый террор отменяется У клоунов кончились деньги ! Из-за недостаточного финансирования планируется массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, - Малюська
 показати весь коментар
 
 
Маразм крепчает в кАмАнде Зебилов !!! Частные СИЗО возможны только в странах где доведены до идеала Суды, правоохранительная система, и коррупция сведена до минимума!!! Минюст анонсировал создание частных СИЗО - Цензор.НЕТ 3611
 показати весь коментар
 
 
А по Г+Г уже этого всё есть)) И там полная побьеда за побьедой. Контрабас победили, инфляция остановлена, Гончарук там вещает про рост экономики на 40%. Заявил шо корпци в верупции в верхних кругах уже полностью нет...В Багдаде всё спокойно))
 показати весь коментар
 
 
Да да народная, а народ это те кто сидят в тюрьмах, коррупционеры и наркоторговцы - санитары общества.))))
 показати весь коментар
 
Пипец рехвормы прут от ЗЕлёной шоблы..тюрьмы закрыть, бандюков на волю.
ЗЕбики так что это выходит, шо ЗЕёлная шобла так нарехвормирует шо Порошенко садить некуда будет))))Минюст анонсировал создание частных СИЗО - Цензор.НЕТ 5496
 показати весь коментар
 
 
ты смотри ка опыт наверное будут перенимать у бамбасских братьев..там тоже у каждой банды свой сизо ..
 показати весь коментар
 
 
Уявляю, що для опонентів СН побудують ГУЛАГ, а для своїх кримінальних лакеїв СІЗО буде ім. Ігоря Коломойського десь на Балі🙄
 показати весь коментар
 
 
сидели люди , с персональной охраной, в тепле, помыты-одеты-обуты, регулярно накормлены, теперь их на улицу ? Не у всех есть деньги оплатить приватный цугундер
 показати весь коментар
 
Главное изолировать от общества криминал, а где он будет сидеть за свой счет - это уже совсем другая история. ИТУ в Украине больше похожи на пыточные гетто, в которых осужденных не считают за людей, а кумовья оббирают до нитки и зеков и их родных.
 показати весь коментар
 
ЗЕки будут сидеть за свои деньги?? Слышь так тогда може им сразу на курорт, ну тоже купить путёвочку за свои деньги там на 5 лет на Мальдивах "отсидеть" и нафиг вообще те тюрьмы и СИЗО?? Потужна рехворма будет. В мире аналогов нет.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ты сидел ты - сказочный вещий Олег? На "Мальдивы" закрытого типа по бесплатной путевочке отправится король мошенников и схематозников украинский "патриот" Порошенко, - он очень любит Мальдивы и роскошь. Слово "Слышь" в интернете пишут только дегенераты и дегенераты-2.
 показати весь коментар
 
Рафик неуиновен... У нас условий нет для большинства людей, в каких мусорках роются пенсы, которые отпахали от звонка до звонка на предприятиях, платили налоги, подорвали здоровье? В каких условиях люди больные лежат в гос больницах и туб диспансерах? Как едят те кто платит 100% за квартиру?

Могут ли они себе позволить образование и мед обслуживание и их права не разу не нарушены???

Человек, который торгует наркотой, а у него есть деньги, который насилует убивает, вороватый чиновник благодаря которому ломаются жизни не заслуживает на особые условия!
Почему начинают именно с того, чтобы отпустить их?

У нас что уже вцелом с правами человека, с судами с полицией все нормально????

Не хочу сопереживать Зайцевым!
 показати весь коментар
 
 
ЗЕкловуны а если тюрьмы закрывают, то тогда и судьи с прокурорами нафиг нужны?? Или вы тоже сделаете частные суды, и частные прокуратуры??
 показати весь коментар
 
 
Увидел эту ударную новость и- не выдержал. Спросил у негра-бармена: у них есть частные тюрьмы? Лучше бы не спрашивал. Он, во первых очень удивился, а потом стал меня спрашивать: а что, в Украине -частные тюрьмы??? Они тут прекрасно знают- кто такой Зеленский...
 показати весь коментар
 
 
Доступное образование, хорошее питание, мед обслуживание....
То чего не имеют 90% обычных смертных, которые честно пашут.

К заключённым отношение у новой власти лучше чем к пенсу, для которых отменили привязку к прожиточному минимуму.

Ясное дело, с кем ассоциирует себя нынешняя власть. Явно они ждут для себя не участи пенсионера.
А уголовники кто? Санитары общества, которые отчищать страну от л.хов и терпил, так да?
Поэтому выпустим их..
 показати весь коментар
 
 
Частные тюрьмы это вообще песня. Ты наркобарон, сутенёр, насильник, убийца, сбил на машине на остановке 6 человек, а может быть чиновник благодаря реформе которого умерло миллион людей? Добро пожаловать в спа отель под охраной. Охрана оградит тебя от терпил и л.хов за их же деньги, а л.хов и терпил от тебя не оградит....

Украинское ноу хау... Ещё раз напишу понятное дело о ком заботится ныняшняя власть и с кем себя ассоциирует.
Это п.пец, это дно, ДНО!
 показати весь коментар
 
 
_Даёшь лордам и барон частные тюрьмы при их предприятиях. На которых и будут работать крепостные. А то предприятия им принадлежат, а работники нет. Непорядок!
 показати весь коментар
 
 
Частные!? Это выкупить государственную за 1 гривню. И легализовать производства в зоне , где рабы пашут за жратву? НЮ-НЮ. Какие ещё заказы на приватизацию поступили?

Или Поросвины решили себе элитную тюрьму построить? Пока не грянуло, и чего то не накопали. Береженого бог бережёт, не береженого конвой стережёт. Так не пора и членам команды Зе, место подготовить себе, ато и камеру арендовать.
 показати весь коментар
 
 
В частньіе сизо будут направлять частньіе судьі???

Зеленский, тьі будешь сидеть в государственньім СИЗО. И Судить тебя будет государственньій суд.
А может и людской. Справедливьій и скорьій...
 показати весь коментар
 
 
А что тут такого, есть частные же нотариусы, которые в соответствии с Законом и на основании документов-фактов делают правочин,ну что позволяет Закон, так же может быть и суд частный, когда на основании лицензии, материалов дела, фактов, в строгом соответствии с Законом, с участием частного адвоката сделают юридический вывод, тут же придут частные исполнители и увезут на мерсе с кондиционером в частную кутузку.Даже не представляю что что то может быть иначе, мы же капиталистическое государство строим ?
 показати весь коментар
 
Ето тьі шо, описаль будующий процесс над Зеленским?
Но он же не один. Есть еще челядь и челяди поменьше. А на всех мест в частной кутузке не хватит.
Да и обслуживать же вип-кутузки кто-то должен.
 показати весь коментар
 
мда...
да шо вам все мало???
начинайте сеять мак с весны
переводите фарм предприятия на новые рельсы - психотропы и тд
героин метадон лсд соли кракодилы
дибилы...
 показати весь коментар
 
Команда зебуинов свои идиотские новации с Параши тянут
В Москве могут появиться частные СИЗО - об этом заявила столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева. - 28.10.2019 https://www.gazeta.ru/social/2019/10/28/12781556.shtml

Гнать надо из власти таких кацапских подражателей
 показати весь коментар
 
 
Содержать свои СИЗО у государства нет денег, зато компенсировать аналогичные затраты частникам найдут. Лихо!
 показати весь коментар
 
 
приватні сізо ?
це ще шо за йокелемене ?
 показати весь коментар
 
 
як вони функціонуватимуть ?
з яких джереле планується фінансування їхнього існування ?
це будуть пансіонати для злочинців ? від загального профсоюзу злодіїв та вбивць ???
 показати весь коментар
 
 
С общака. Так же можно будет сдавать номера для отсидки иностранцам и и иметь доход в СКВ. Оборот денег по тюрьмам будет учитываться в ВВП, в его росте, а не в госзатратах, госрасходах. Думаю будут присваивать звездочки ! Ну там одна звезда, но большая, 4 маленьких звезды, 3, звезды, 2, одна звезда, одна широкая лычка, три тонких, две тонких, одна тонкая, и пусто
 показати весь коментар
 
Я всегда знал, что сериал "нарки" про Пабло Эскабаро, это про Украину. СН - жалкая пародия, не имеющая ничего общего с реальностью.
 показати весь коментар
 
 
Опачки а вот и СИЗО для мажоров. Наконец дошло, негоже элите ожидать когда все утихнет с быдлотой в одной камере. Наворовал, задержали, переконтовался, поделился, оправдали, вышел. Романтика.
 показати весь коментар
 
 
Объясните этому министру юстиции, что тюрьма и СИЗО - это разные заведения.
 показати весь коментар
 
 
Они преступников с травматами и газовыми балончиками охранять будут?
 показати весь коментар
 
О частных тюрьмах продажные вертухаи начали мечтать еще в 90-е...
 показати весь коментар
 
Приват президент уже есть, приват премьеруже есть, приват парламент уже есть, теперь надо еще приват тюрьмы, и все будет Приват.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору