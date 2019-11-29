 Мін'юст анонсував створення приватних СІЗО

Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив під час презентації планів міністерства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
За словами міністра, в пенітенціарній системі накопичилося багато проблем: тих, хто перебуває у в'язниці, зовсім не готують до повернення в суспільство. Крім того, величезною проблемою системи є корупція.
Крім цього, Малюська акцентував увагу ще на трьох важливих цілях – доступі ув’язнених до освіти і корекційних програм, збільшення фінансування на медицину, харчування і побут і збільшення заробітної плати працівників.
"На жаль, у сьогоднішньому бюджеті ми не змогли отримати збільшення фінансування пенітенціарної системи, тому єдиним виходом для того, щоб досягти цих цілей, буде масове закриття в’язниць і скорочення кількості персоналу там, де в’язниці не заповнені. Іншого виходу ми не маємо", - сказав очільник відомства.
Шановні клієнти !
На ваш вибір - дівчатка,алкоголь і наркота .
А ще дуже поблажливий пресонал !!!
У нашому закладі рік йде за два роки тюрми(за законом Савченко)
28.11.2019 г
Массовый террор отменяется У клоунов кончились деньги ! Из-за недостаточного финансирования планируется массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, - Малюська
ЗЕбики так что это выходит, шо ЗЕёлная шобла так нарехвормирует шо Порошенко садить некуда будет))))
Могут ли они себе позволить образование и мед обслуживание и их права не разу не нарушены???
Человек, который торгует наркотой, а у него есть деньги, который насилует убивает, вороватый чиновник благодаря которому ломаются жизни не заслуживает на особые условия!
Почему начинают именно с того, чтобы отпустить их?
У нас что уже вцелом с правами человека, с судами с полицией все нормально????
Не хочу сопереживать Зайцевым!
То чего не имеют 90% обычных смертных, которые честно пашут.
К заключённым отношение у новой власти лучше чем к пенсу, для которых отменили привязку к прожиточному минимуму.
Ясное дело, с кем ассоциирует себя нынешняя власть. Явно они ждут для себя не участи пенсионера.
А уголовники кто? Санитары общества, которые отчищать страну от л.хов и терпил, так да?
Поэтому выпустим их..
Украинское ноу хау... Ещё раз напишу понятное дело о ком заботится ныняшняя власть и с кем себя ассоциирует.
Это п.пец, это дно, ДНО!
Или Поросвины решили себе элитную тюрьму построить? Пока не грянуло, и чего то не накопали. Береженого бог бережёт, не береженого конвой стережёт. Так не пора и членам команды Зе, место подготовить себе, ато и камеру арендовать.
Зеленский, тьі будешь сидеть в государственньім СИЗО. И Судить тебя будет государственньій суд.
А может и людской. Справедливьій и скорьій...
Но он же не один. Есть еще челядь и челяди поменьше. А на всех мест в частной кутузке не хватит.
Да и обслуживать же вип-кутузки кто-то должен.
да шо вам все мало???
начинайте сеять мак с весны
переводите фарм предприятия на новые рельсы - психотропы и тд
героин метадон лсд соли кракодилы
дибилы...
В Москве могут появиться частные СИЗО - об этом заявила столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева. - 28.10.2019 https://www.gazeta.ru/social/2019/10/28/12781556.shtml
Гнать надо из власти таких кацапских подражателей
це ще шо за йокелемене ?
з яких джереле планується фінансування їхнього існування ?
це будуть пансіонати для злочинців ? від загального профсоюзу злодіїв та вбивць ???