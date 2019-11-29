 Сина Байдена взяли на роботу в Burisma через батька, але він цим не користувався, - Кваснєвський

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кваснєвський сказав в інтерв'ю інформаційному агентству Associated Press.
"Я розумію, що мене просять приєднатися до певного проєкту не просто тому, що я такий хороший, а тому, що я Кваснєвський і є колишнім президентом Польщі. І все це взаємопов'язано. Якщо в тебе немає імені - ти ніхто. Бути Байденом - не погано. Це хороше ім'я", - сказав Кваснєвський.
Експрезидент Польщі також зазначив, що Гантер Байден ніколи не користувався посадою свого батька - ексвіцепрезидента США за президентства Барака Обами - у своїй роботі і навіть не згадував його. Натомість Гантер привніс американський погляд і практики в діяльність компанії, яка займається газовидобуванням - сферою, де США є світовим лідером.
Кваснєвський також згадав, що після обрання кандидатури Гантера Байдена він мав з ним коротку телефонну розмову, в якій сказав, що одне із завдань Burisma - позбавлення України енергетичної залежності від Росії. Зараз компанія виробляє 25-30% газу на українському ринку і, за словами експрезидента, по-справжньому стає менш залежною від РФ.
Компанія Burisma, якою володіє колишній міністр екології Микола Злочевський, нині перебуває в центрі розслідування у справі імпічменту президента США Дональда Трампа. За твердженням демократів, той в обмін на розморожування американської військової допомоги вимагав від України провести розслідування проти Burisma, членом наглядової ради якої з 2014 по 2019 рік був син Джозефа Байдена - імовірного політичного опонента Трампа на майбутніх президентських виборах 2020 року.
Burisma - одна з найбільших приватних газодобувних компаній в Україні, президент і засновник якої - Микола Злочевський, ексміністр екології часів президентства Віктора Януковича. Ліцензії на розробку газових родовищ фірмам Злочевського, зокрема Burismа, погодило міністерство, яке він сам і очолював. У 2014-му Злочевський покинув Україну, компанію підозрювали в ухилянні від податків, відмиванні грошей і розкраданні державних ресурсів. У 2018 році в Burisma повідомили, що судові справи проти компанії завершені. Генеральна прокуратура України дійсно закрила справу про ухилення від податків, справу з відмивання коштів було програно Злочевському в Лондонському суді. А справу про розкрадання державних ресурсів - фактично видача ліцензії самому собі - було передано в НАБУ, яке продовжує розслідування.
Попри ці справи, компанія не припиняла діяльність, у 2014 році при Burismа створили раду директорів, до якої увійшов, зокрема Гантер Байден. Він був у раді директорів до 2019 року. Офіційно у справах щодо Burismа він не фігурував.
хтось зрозумів,що він сказав ?
Подавляющее большинство украинцев поддерживают идею снять неприкосновенность с экс-президента Петра Порошенко, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.
Об этом говорят данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии,
Следует отметить, что опрошенные оценивали заявление лидера партии «Слуги народа» Александра Корниенко о том, что их фракция планирует снять неприкосновенность с Петра Порошенко, если такой запрос поступит в Верховную Раду.
Так, снятие неприкосновенности с пятого президента Украины и действующего народного депутата Петра Порошенко в той или иной степени поддерживают 74% украинцев, а 21% - не поддерживает.
Этими многомиллиардными счетами Порох до сих пор держит за яйца американцев-дымов и я не удивлюсь,если ему они обеспечат пожизненный иммунтет,хотя может оазаться эта жизнь весьма короткой-шансов у дымов обуздать жадность поросенка тает на глазах.
Ну и что, что бывший президент Польши? Почему у нас одни иностранцы в наб.советах?
Пусть лекции в польских университетах читает
А Байдену-джуниору тут вообще нечего делать, пусть помагает делать Америку снова великой
- Так он же не в команде Трампа.
я устал за Украину в амерских новостях слушать - полоскают ее все кому не лень...
https://youtu.be/hwwBqeMQiao
Что же он не устроился в какую-нибудь западную газовую компанию? Пришёл бы туда и так скромно: мне нужна ЗП 300 тысяч $ в месяц, потому что я Байден, так бизнес работает. И скажите спасибо, что не миллион... Что бы ему там ответили? Yes, ofcourse.