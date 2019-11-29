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 Політика України, Події
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Все про:Байден (188) Кваснєвський (17) США (5903) Burisma (13)

 Сина Байдена взяли на роботу в Burisma через батька, але він цим не користувався, - Кваснєвський

Експрезидент Польщі Олександр Кваснєвський, який є одним із членів наглядової ради української газодобувної компанії Burisma, заявив, що Гантера Байдена взяли туди на роботу через батька, оскільки так працює світ бізнесу. Водночас Гантер Байден був активним членом наглядової ради і ніколи не використовував ім'я свого батька в роботі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кваснєвський сказав в інтерв'ю інформаційному агентству Associated Press.

"Я розумію, що мене просять приєднатися до певного проєкту не просто тому, що я такий хороший, а тому, що я Кваснєвський і є колишнім президентом Польщі. І все це взаємопов'язано. Якщо в тебе немає імені - ти ніхто. Бути Байденом - не погано. Це хороше ім'я", - сказав Кваснєвський.

Експрезидент Польщі також зазначив, що Гантер Байден ніколи не користувався посадою свого батька - ексвіцепрезидента США за президентства Барака Обами - у своїй роботі і навіть не згадував його. Натомість Гантер привніс американський погляд і практики в діяльність компанії, яка займається газовидобуванням - сферою, де США є світовим лідером.

Кваснєвський також згадав, що після обрання кандидатури Гантера Байдена він мав з ним коротку телефонну розмову, в якій сказав, що одне із завдань Burisma - позбавлення України енергетичної залежності від Росії. Зараз компанія виробляє 25-30% газу на українському ринку і, за словами експрезидента, по-справжньому стає менш залежною від РФ.

Компанія Burisma, якою володіє колишній міністр екології Микола Злочевський, нині перебуває в центрі розслідування у справі імпічменту президента США Дональда Трампа. За твердженням демократів, той в обмін на розморожування американської військової допомоги вимагав від України провести розслідування проти Burisma, членом наглядової ради якої з 2014 по 2019 рік був син Джозефа Байдена - імовірного політичного опонента Трампа на майбутніх президентських виборах 2020 року.

Burisma - одна з найбільших приватних газодобувних компаній в Україні, президент і засновник якої - Микола Злочевський, ексміністр екології часів президентства Віктора Януковича. Ліцензії на розробку газових родовищ фірмам Злочевського, зокрема Burismа, погодило міністерство, яке він сам і очолював. У 2014-му Злочевський покинув Україну, компанію підозрювали в ухилянні від податків, відмиванні грошей і розкраданні державних ресурсів. У 2018 році в Burisma повідомили, що судові справи проти компанії завершені. Генеральна прокуратура України дійсно закрила справу про ухилення від податків, справу з відмивання коштів було програно Злочевському в Лондонському суді. А справу про розкрадання державних ресурсів - фактично видача ліцензії самому собі - було передано в НАБУ, яке продовжує розслідування.

Попри ці справи, компанія не припиняла діяльність, у 2014 році при Burismа створили раду директорів, до якої увійшов, зокрема Гантер Байден. Він був у раді директорів до 2019 року. Офіційно у справах щодо Burismа він не фігурував.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162460
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленського взяли у президенти через бабцю: відомого українського олігарха Коломойського, але він робить вигляд, що ні
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лови,порохоботе..

Подавляющее большинство украинцев поддерживают идею снять неприкосновенность с экс-президента Петра Порошенко, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.
Об этом говорят данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии,

Следует отметить, что опрошенные оценивали заявление лидера партии «Слуги народа» Александра Корниенко о том, что их фракция планирует снять неприкосновенность с Петра Порошенко, если такой запрос поступит в Верховную Раду.
Так, снятие неприкосновенности с пятого президента Украины и действующего народного депутата Петра Порошенко в той или иной степени поддерживают 74% украинцев, а 21% - не поддерживает.
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Квасневский тоже тут завязан? Старый коммуняка
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Зеленського взяли у президенти через бабцю: відомого українського олігарха Коломойського, але він робить вигляд, що ні
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Зачем зебилам что-то понимать ? Они что лохи ?
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лови,порохоботе..

Подавляющее большинство украинцев поддерживают идею снять неприкосновенность с экс-президента Петра Порошенко, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.
Об этом говорят данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии,

Следует отметить, что опрошенные оценивали заявление лидера партии «Слуги народа» Александра Корниенко о том, что их фракция планирует снять неприкосновенность с Петра Порошенко, если такой запрос поступит в Верховную Раду.
Так, снятие неприкосновенности с пятого президента Украины и действующего народного депутата Петра Порошенко в той или иной степени поддерживают 74% украинцев, а 21% - не поддерживает.
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Через месяц с хвостиком она и так снимется.
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Когда в 2008-м в Главы НБУ П.Порошенко оказались все счета демократов США,связанные с Украиной-они понял,что это компромат на миллирды долларов.Случай подвернулся нескоро,но кто мог предположить,что через 10-ть лет маразматик Байден проболтается о миллиарде Украине за сына,взамен за уволнение Ген.Прока Украины.
Этими многомиллиардными счетами Порох до сих пор держит за яйца американцев-дымов и я не удивлюсь,если ему они обеспечат пожизненный иммунтет,хотя может оазаться эта жизнь весьма короткой-шансов у дымов обуздать жадность поросенка тает на глазах.
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Он, видимо, хотел сказать, что младший Байден не вникал и не вмешивался в дела компании, а просто тупо получал оговоренную зарплату, не пытаясь при помощи имени отца повысить её. Вот такая положительная характеристика Хантера от "адвоката" Квасьневского.
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Звичайно ні -просто ходиш у банк і 150 штук/місяць забираєш. Анегдот колись такий був....
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Именно поэтому такие печальные результаты, так-как берут из-за имени.
Ну и что, что бывший президент Польши? Почему у нас одни иностранцы в наб.советах?
Пусть лекции в польских университетах читает
А Байдену-джуниору тут вообще нечего делать, пусть помагает делать Америку снова великой
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- пусть помагает делать Америку снова великой
- Так он же не в команде Трампа.
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Газ добывают в Украине , а что с этого имеют сами не лохи ? И никто из 73 % нелохов не спросить главного не лоха ! Перец одним словом в Украине.
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пасть захлопните и молчите, шо бы там не было - опять в америчкины выборы потянуло?
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забыть - Украина и США..
я устал за Украину в амерских новостях слушать - полоскают ее все кому не лень...
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Вы не тот источник смотрите/слушаeтe. Рекомендую: https://www.reuters.com/
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ты и правда веришь, шо я на от тебя шо клацну? - ты же зараженый...
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Да я уже понял кто ты, "перекрашенный" ссыкун.
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Та вы шутите!Скандал вокруг Бурисмы связан вот с этим челом Кофер Блэк.Москалям не треба,щоб якась Бурисма вытесняла Фуксов Сына Байдена взяли на работу в Burisma из-за отца, но он этим не пользовался, - Квасьневский - Цензор.НЕТ 9847
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и поляков тоже приглохните - на то и пристайка в доме...
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Ну да и три миллиона выкачал из Украины не пользуясь именем своего отца . А может кого из украинцев могли принять на эту должность ? Тем более что Хантер ни ухом ни рылом в нефте и газе . Он больше по наркотикам и девкам . Недавно в Канзас Сити женщина подала на алименты . Ответчик Хантер Байден , который признан биологическим отцом ребенка . По закону США этого ребенка должнен охранять Сикрет Сервис . Не желает Хантер заплатить из своего кармана за охрану ?
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В 2014г. добыча была более 20 млрд. куб газа, а теперь только 18 млрд. - это что освобождение от газовой зависимости? Крышевание бизнеса путем применения административного ресурса- это что не коррупция? Аналогично тому, как стоматолог вдруг стал миллиардером - там коррупция, а тут не коррупция?
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и получал сынок- 100 тысяч доляров в месяц- ну никак не пользовался, и что он так наработал на эти деньги?
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Цікава відповідь. Взяли на роботу із за батька, но він цім не користувався))))) а то що взяли це не користувався....дебили.
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Святой человек этот Байден-младший. Мог бы позвонить отцу и сбить миллиард с Бурисмы, но он просто зарплату получал в 100-150 тысяч баксов в месяц и не делал нихера - потому что скромный, не вмешивался. А назначили его туда потому что у него фамилия такая хорошая: Байден.

Что же он не устроился в какую-нибудь западную газовую компанию? Пришёл бы туда и так скромно: мне нужна ЗП 300 тысяч $ в месяц, потому что я Байден, так бизнес работает. И скажите спасибо, что не миллион... Что бы ему там ответили? Yes, ofcourse.
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