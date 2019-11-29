 Міськрада Чернівців заборонила гастролі цирків, які використовують тварин

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
"За" проголосували 22 депутати міськради.
Згідно з документом, міська влада припинить надавати дозволи на проведення гастролей і розміщення пересувних цирків-шапіто з тваринами на території міста Чернівці.
Міністерство культури і спорту заявило, що заборона на використання тварин у цирку по всій країні може бути введена в 2021 році. Йдеться і про стаціонарні цирки.
Зараз 7 стаціонарних цирків працюють у Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі та Львові.
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животное от щас как бакану звякнет за вас, чертей.... - пипец Черновцам.
неприятно видеть гримасы и ужимки этих животных..
не know how...
собаки и коровы имеют такие же права как и ты....
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собаки и коровы имеют такие же права как и ты....
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если "забота" о счастье животных - то почему именно животных цирка - а не счастье всех животных.
если поднасрать животным именно цирка - их кормят, у них есть работа - а так их поубивают - кормить будет нечем.
или чтобы поднасрать людям - чтобы они меньше радовались?
или просто гадить?
равные заботятся о равных и это при том, что сидит за компом.
я балдю с этого мира...
ищу ответ - не могу понять что движет дебилизм?