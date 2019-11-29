EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  501  31
Все про:тварини (145) цирк (18) Чернівці (123) захист тварин (18)

 Міськрада Чернівців заборонила гастролі цирків, які використовують тварин

У Чернівцях заборонили розміщення пересувних цирків-шапіто з тваринами, рішення ухвалили на засіданні міської ради в четвер, 28 листопада.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"За" проголосували 22 депутати міськради.

Згідно з документом, міська влада припинить надавати дозволи на проведення гастролей і розміщення пересувних цирків-шапіто з тваринами на території міста Чернівці.

Міністерство культури і спорту заявило, що заборона на використання тварин у цирку по всій країні може бути введена в 2021 році. Йдеться і про стаціонарні цирки.

Зараз 7 стаціонарних цирків працюють у Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі та Львові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві заборонили пересувні цирки з тваринами

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162459
 
   
 Топ коментарі
 
наконец-то в Черновцах больше не будет выступать "95 квартал"..
неприятно видеть гримасы и ужимки этих животных..
 показати весь коментар
 
молодцы , правильное решение .
 показати весь коментар
 
"Кварталу" це теж стосується?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
тем самым отказался от выездного заседания верховной рады.
 показати весь коментар
 
 
Ну так коров запрети, не ешь мяса...
*********©...
 показати весь коментар
 
прямой удар в президента..
животное от щас как бакану звякнет за вас, чертей.... - пипец Черновцам.
 показати весь коментар
 
 
как говорят. циркус не приехал но клоуны остались.
 показати весь коментар
 
 
цыркус туда еще не приезжал и не собирается - поетому и бузят необшмарленые...
 показати весь коментар
 
 
наконец-то в Черновцах больше не будет выступать "95 квартал"..
неприятно видеть гримасы и ужимки этих животных..
 показати весь коментар
 
 
вот тут слоны львы и обезьяны обиделись.
 показати весь коментар
 
 
У них есть альтернатива цирку - мясокомбинат.
 показати весь коментар
 
Они уже давно на людей обиделись и жалеют, что не могут всем поперегрызать глотки и втоптать в землю,
 показати весь коментар
 
Тогда будете смотреть на свиней и их юмор.
 показати весь коментар
 
так давно есть в орле - подвалы на людей мучнуть...
не know how...
 показати весь коментар
 
квартала не касается - неприкасамое зеленое быдло там без малейшего чувства юмора...
 показати весь коментар
 
Чувства юмора нет у вас, коли вы не понимаете их юмора.
 показати весь коментар
 
А к каким паразитам относятся те, кто засирает обсуждения к подобным статьям? Вам бы зе-хейтерам лишь бы высрать кучу говна, а в каком месте - без разницы.
 показати весь коментар
 
на законодавчому рівні по всій Україні потрібно це зробити
 показати весь коментар
 
 
100%! Более того, запретить не только гастроли, а и дрессуру животных для любых развлекательных мероприятий.
 показати весь коментар
 
 
запретить кинологические центры и любую другую дрессировку собак... запретить мучать коров доением.
собаки и коровы имеют такие же права как и ты....
*********...
 показати весь коментар
 
 
Дислексийный дебил, повторяю: "дрессуру животных для любых развлекательных мероприятий."
 показати весь коментар
 
 
запретить кинологические центры и любую другую дрессировку собак... запретить мучать коров доением.
собаки и коровы имеют такие же права как и ты....
*********...
 показати весь коментар
 
 
Дислексийный дебил, повторяю: "дрессуру животных для любых развлекательных мероприятий".
 показати весь коментар
 
 
а в чём смысл твоего запрета?
если "забота" о счастье животных - то почему именно животных цирка - а не счастье всех животных.

если поднасрать животным именно цирка - их кормят, у них есть работа - а так их поубивают - кормить будет нечем.
или чтобы поднасрать людям - чтобы они меньше радовались?

или просто гадить?

равные заботятся о равных и это при том, что сидит за компом.
я балдю с этого мира... Міськрада Чернівців заборонила гастролі цирків, які використовують тварин - Цензор.НЕТ 1737
 показати весь коментар
 
 
прочти мой пост на один выше твоего и ответь мне пожалуйста.
ищу ответ - не могу понять что движет дебилизм?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору