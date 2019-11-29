 Ліга Європи: "Динамо" на виїзді програло шведському "Мальме" з рахунком 3:4

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У господарів відзначилися Бенгтссон (2 хвилина), Розенберг (48 і 96) і Ракіп (57). За "Динамо" забили Миколенко (18 хвилина), Циганков (39) і Вербич (77).
На 65 хвилині у "Динамо" було видалено Сидорчука.
Інший поєдинок групи В між швейцарським "Лугано" і данським "Копенгагеном" завершився з рахунком 0:1.
Таким чином, турнірне становище після 5 турів: "Копенгаген" - 9 очок, "Мальме" - 8, "Динамо" - 6, "Лугано" - 2.
В останньому турі 12 грудня "Динамо" зіграє з "Лугано" в Києві.
Хоча і "внучатим племінником" Лобановського....
Хотя, да. Второй тайм киевляне просто сами себе напортачили.
і,до речі,Караваєв не для Динамо...
Це рівень все-таки Зорі..
І на чолі того всього - політично заангажовані жлоби і цілий тренерський штаб совково-нафталінових динамівських сердець, кумів, братів, сватів і т .д.
А с другой стороны,где украинцам играть как не в Динамо?Дерьмово играют-других просто нет!
Сидорчук, надо было судье подсрачник дать как в чемпионате))))
50\50...
Динамо зараз -на рівні Мальме...
навіть при непоганій фізиці -купа інших факторів...
1)гівняне судівство в Україні приводить до того,що гравці двох "грандів" відчувають себе вищими від інших..(привіт скорумпованій на амінь ФФУ)..
2)нікчемність і тупість плюс фінансові махінації на трансферах власника -Гріші Сукіса не дозволяє найняти нормального тренера крім як з "динамівської когорти"
3) динамівці молоді..досвіду малувато плюс крім Вербіча решта іноземців- європейська друга ліга...
1)гівняне судівство в Україні приводить до того,що гравці двох "грандів" відчувають себе вищими від інших..(привіт скорумпованій на амінь ФФУ,що досі тримає Коліну з мільйонним контрактом).
ТОму у Європі отримують дофуя карток...
Апрпо..чи відомо вам,,що зарплати керівництва у ФФУ доходять до півмільйона?
Судья, конечно, гандон редкий, но шведы должны кланяться в землю по пятки деревянной динамовской защите, которая выстраивается в ряд, в надежде создать искусственный офф-сайд и напрочь забывает о том, что у противника надо отбирать мяч!
Копенгаген 9.
Мальме 8
Динамо 6
І навіть у Динамо всі шанси обійти Мальме(за рахунок більше забитих голів на виїзді)
Бо Копенгаген точно вдома не програє..
але у 1\16 Динамо виходить на когось з Європейських грандів..І там-БЕЗ ШАНСІВ...
Вербіч не потягне за всю команду....
Но динамовцам просто не достойно плакаться.А Сидорчкук конечно клоун
Только вот тут уже статитистика говорит, что футболисты выходят на игру расслабленными и включаются только когда привозят себе банку в ворота. Судьи виноваты, или футболисты все таки? Да и головой думать на поле никто не отменял. Сидорчук тупо подвел всю команду. И не он один. Профи себя так не ведут! А настроить команду - обязанность уже тренера!
1. Власники - політично-заангажовані жлоби, завдання яких тримати клуб в вічній стагнації.
2. Менеджмент і тренерський штаб - рафіновані совки з нафталіновими конспектами по фізкультурі і без будь-якого бачення розвитку клубу.
3. Футболісти - інстаграмні піжони, яким що за Динамо грати, що за якийсь умовний Нафтовик - пофіг, головне, щоб вчасно свої мільйонні гонорари в ковертах отримувати.
4. Вболівальники... та їм взагалі, судячи з усього, до лампочки все, що відбувається.