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Все про:Динамо (138) Ліга Європи (67) футбол (808)

 Ліга Європи: "Динамо" на виїзді програло шведському "Мальме" з рахунком 3:4

У п'ятому турі групового етапу Ліги Європи київське "Динамо" на виїзді програло шведському "Мальме" з рахунком 3:4.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У господарів відзначилися Бенгтссон (2 хвилина), Розенберг (48 і 96) і Ракіп (57). За "Динамо" забили Миколенко (18 хвилина), Циганков (39) і Вербич (77).

На 65 хвилині у "Динамо" було видалено Сидорчука.

Інший поєдинок групи В між швейцарським "Лугано" і данським "Копенгагеном" завершився з рахунком 0:1.

Читайте: "Олександрія" у Львові програла німецькому "Вольфсбургу" і втратила шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи

Таким чином, турнірне становище після 5 турів: "Копенгаген" - 9 очок, "Мальме" - 8, "Динамо" - 6, "Лугано" - 2.

В останньому турі 12 грудня "Динамо" зіграє з "Лугано" в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліга Європи: "Динамо" на виїзді розійшлося миром зі швейцарським "Лугано"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162458
 
 
 Топ коментарі
 
Красавчик Розенберг чудове завершення кар'єри...... і ганьба Динамо!!!!
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Жалко было смотреть на рахитов
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Шведский Мальме - это же известный европейский гранд. Ну, примерно, как сборная Бразилии по хоккею.
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Красавчик Розенберг чудове завершення кар'єри...... і ганьба Динамо!!!!
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ні.. це більше проблема з"сірим" тренером..
Хоча і "внучатим племінником" Лобановського....
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Шведский Мальме - это же известный европейский гранд. Ну, примерно, как сборная Бразилии по хоккею.
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Октябрь 2015 года. Кто проиграл 1-0 этой команде, угадаете с 3х раз, болелы Шахтера?! Ліга Європи: "Динамо" на виїзді програло шведському "Мальме" з рахунком 3:4 - Цензор.НЕТ 7732
Хотя, да. Второй тайм киевляне просто сами себе напортачили.
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дибил, Гётеборг (Швеция) 2 раза КУЕФА брал, просто Михайличенко всегда был никакой, а этот подбор игроков на трансфере, "на тобі небоже, що нам негоже" или "отдам в хорошие руки" як западло, ты на хохотальник Шапаренко посмотри после игры, там всё ясно, генетический мусор
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Суддя звісно кремлівський фашист але відверто кажучи Динамо суркісів немає що робити в європі ! Кожен матч - валідол, не гра, а суходрочка! Недорозвинутого Сидорчука взагалі тре посадити на банку навічно
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Крім Сидорчука у Динамо ще є Бєсєдін... Лига Европы: "Динамо" на выезде проиграло шведскому "Мальме" со счетом 3:4 - Цензор.НЕТ 7645
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Гармаш вже не в основі..Своє відіграв..
і,до речі,Караваєв не для Динамо...
Це рівень все-таки Зорі..
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Щодо мене і Гармаш і Караваєв - абоє рябоє, рівень чемпіонату України. Окрім Циганкова. Буяльського з команди треба гнати всіх
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Та там, що не прізвище, то звізда в вакуумі: Гармаш, Сидорчук, Караваєв, Бєсєдін, Шепєлєв, Буяльський, **********, Шабанов, Попов, Півцов, Шапарєнка...
І на чолі того всього - політично заангажовані жлоби і цілий тренерський штаб совково-нафталінових динамівських сердець, кумів, братів, сватів і т .д. Ліга Європи: "Динамо" на виїзді програло шведському "Мальме" з рахунком 3:4 - Цензор.НЕТ 3233
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Судья чудил по полной.Красную от фанаря.Шведов вообще не трогал-они били киевлян весь матч.Пенальти там один,два нужно было ставить.Организация игры Динамо в атаке не плохая,но в защите...это мрак.
А с другой стороны,где украинцам играть как не в Динамо?Дерьмово играют-других просто нет!
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Потрібно команду підсилювати сильними виконавцями-легіонерами, але в скнар суркісів ніколи на нормальних гравців немає
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Це дурня там і сильні легіонери будуть погано грати,треба було брати хоча б Вернидуба тренером,але суркіси,взагалі не розбираються у футболі і постійно наступають на одні й тіж граблі,призначаючи колишніх динамівців
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Да,эти бывшие динамовцы...Как модно ставить тренером клуба с такой историей и с такими амбициями людей которые ничем не проявили себя на тренерском посту?За какие заслуги назначали Сабо,Демяненко,Хацкевича,Мехайлеченко?Каких высот они достигли на тренерсом посту?
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Кучу бабла надо переплатить.Да и как подсказывает практика,у Суркисов легионеры не "играют".
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В сборной хорошо играют ,чемпионов европы обыграли.А динамо дно.
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З такою грою,краще розпустити клуб та непозорити Україну.
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Дырявые брёвна и их ценители , поздравляю вас с вылетом из ЛЕ ! Лига Европы: "Динамо" на выезде проиграло шведскому "Мальме" со счетом 3:4 - Цензор.НЕТ 3347
Сидорчук, надо было судье подсрачник дать как в чемпионате))))
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Михайличенко , звони Демьяну и в бар , есть повод))))
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Не выйти из такой группы это пздц просто !!! .. сейчас ой как трудно болеть за Динамо Киев. Лига Европы: "Динамо" на выезде проиграло шведскому "Мальме" со счетом 3:4 - Цензор.НЕТ 4432
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НЕ ВАРТО ВИМАГАТИ НЕМОЖЛИВОГО.

Динамо зараз -на рівні Мальме...
навіть при непоганій фізиці -купа інших факторів...

1)гівняне судівство в Україні приводить до того,що гравці двох "грандів" відчувають себе вищими від інших..(привіт скорумпованій на амінь ФФУ)..
2)нікчемність і тупість плюс фінансові махінації на трансферах власника -Гріші Сукіса не дозволяє найняти нормального тренера крім як з "динамівської когорти"
3) динамівці молоді..досвіду малувато плюс крім Вербіча решта іноземців- європейська друга ліга...
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і знову п.1. Забагато наші судді дозволяють "грандам" ((
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не люблю динамо последнее время чтото хотелось конечно чтоб выиграли за престижа страны но шахтер ближе как то те более искренне к болельщикам своим фанам киевляне всегда отличались каким то высокомерием что все им должны помню котгда проиграют в еврокубкам головы поопускали и идут даже фанам не похлопают будто ктото им виноват только если выигрывают то подходят к трибунам в хорошем настроении а так хамское поведение привыкли ворсклу громить только а там как обосранные в европе и эти психи от Сидорчука и Гармаша достали
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тайсон теж не далеко відійшов (((

1)гівняне судівство в Україні приводить до того,що гравці двох "грандів" відчувають себе вищими від інших..(привіт скорумпованій на амінь ФФУ,що досі тримає Коліну з мільйонним контрактом).
ТОму у Європі отримують дофуя карток...

Апрпо..чи відомо вам,,що зарплати керівництва у ФФУ доходять до півмільйона?
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Феерический *****...
Судья, конечно, гандон редкий, но шведы должны кланяться в землю по пятки деревянной динамовской защите, которая выстраивается в ряд, в надежде создать искусственный офф-сайд и напрочь забывает о том, что у противника надо отбирать мяч!
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Копенгаген, Лугано, Мальме. Какие экзотические клубы. Но это современный уровень Динамо. Надо благодарить Динамо за достойную борьбу. Главное не победа, а участие, как говорили в садике.)
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вже навіть не цікаво,чи Динамо виграє в Лугано....

Копенгаген 9.
Мальме 8
Динамо 6

І навіть у Динамо всі шанси обійти Мальме(за рахунок більше забитих голів на виїзді)
Бо Копенгаген точно вдома не програє..

але у 1\16 Динамо виходить на когось з Європейських грандів..І там-БЕЗ ШАНСІВ...
Вербіч не потягне за всю команду....
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пусть сначала выиграет.а то при такой игре и лугано просрёт
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Победа 2:0 над Лугано и проходят в любом случае
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2:0 без Сидорчука-Вербіча-Шабанова? Нє, буває всяке... але не защораз.
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Хоть я и болельщик Динамо но это колхозная команда вместе с колхозным тренерским штабом, дураками Суркисами, дебилом капитаном и еще пол команды - они все заслуживают отставки !!! Хватит уже позорить Динамо Киев и играть болельщикам на нервах которых уже ***** НЕТ !!!
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а не треба було Суркісу йти в нардепи, та ще й зажопом! Карма - вона є!
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какое то помешательство....Из Сидорчука такой же капитан, как из го...а пуля. Ни ума, ни фантазии...На кой ляд, сидя на карточке, лезть к судье, с таким возмущением?? Судья, конечно, мудак, только из-за того, что раздал пол команде ДК желтые карточки, некоторые, вообще, непонятные, шведов что-то щадил, чем, где-то и сломал игру киевлян. Но, в тоже время, дикие провалы, что в центре, что на флангах, привели к заслуженным голам в ворота ДК. А, вообщем, нефарт, умноженный на ошибки и некоторую самоуверенность и потянул это поражение. Розенберг - красава, помню его, молодым, еще в Аяксе. Достойно попрощался.
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Судья...Эпик!!!Если так внимательно присмотреться...Просту глушанул Динамо!!!Пенальти не дааал,карточек натыкал,шведов щадил.
Но динамовцам просто не достойно плакаться.А Сидорчкук конечно клоун
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Победа в последнем туре над Лугано выводит Динамо в плей-оф ,но Михаиличенко конечно надо гнать поганой метлой а в идеале нужен новый собственник Динамо ,у Суркисов хронический идиотизм и он не лечится .
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Ех де ж те "Динамо" минулих років??? Шкода - вгробили таку команду!!!
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Шановний пане президент «Динамо», дякую за феєричну і неповторну гру моєї улюбленої команди. Якщо Ви дійсно любите свій клуб і поважаєте його вболівальників, то краще віддайте його в добрі руки (бо в такому стані у Вас його ніхто не купить). І дуже Вас благаю - ніколи більше не займайтесь футболом. Футбол не для таких як Ви.
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для тех кто не смотрел и поливает говном Динамо наугад поясню - судья урод просто засудил нашу команду, как бывало уже не раз...он просто удалил у нас игрока когда мы вели в чете...конечно же это поломало игру...кроме того он наотрез отказывался как то наказывать Розенберга (игрока Мальме) который проводил свой последний матч в карьере-не хотел ему портить праздник. Чем этот Розенберг очень подло пользовался прыгая чуть ли не каждые 2 минуты шипами бутс в наших игроков....Вот из таких мелочей и складывается какртина КАК к нам на самом деле относятся в Европе - как к 10 сорту, на который можно положить и унизить как угодно. И это очень неприятно смотреть. Почему наша федерация не подает жалобу на такого судью? Вот потом и такое безнаказанное отношения к нам.
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Да ладно. Искать причину надо конечно объективно, везде.
Только вот тут уже статитистика говорит, что футболисты выходят на игру расслабленными и включаются только когда привозят себе банку в ворота. Судьи виноваты, или футболисты все таки? Да и головой думать на поле никто не отменял. Сидорчук тупо подвел всю команду. И не он один. Профи себя так не ведут! А настроить команду - обязанность уже тренера!
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Ну а шо тут удивляться:динамо-слабый, дешёвый, второразрядный европейский клуб
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В Динамо ,,прекрасно,, все!
1. Власники - політично-заангажовані жлоби, завдання яких тримати клуб в вічній стагнації.
2. Менеджмент і тренерський штаб - рафіновані совки з нафталіновими конспектами по фізкультурі і без будь-якого бачення розвитку клубу.
3. Футболісти - інстаграмні піжони, яким що за Динамо грати, що за якийсь умовний Нафтовик - пофіг, головне, щоб вчасно свої мільйонні гонорари в ковертах отримувати.
4. Вболівальники... та їм взагалі, судячи з усього, до лампочки все, що відбувається.

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колись займався футболом пам'ятаю тренування три рази на тиждень десь по дві години. іноді бувало тренера кинуть нам м'яч а самі в коптерці бухають. по різному було. коротше тих хто хоче по серйозному треба багато самостійно тренуватись з м'ячем ну і ще звичайно треба мати талант до цього.
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