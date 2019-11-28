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 Політика України, Економіка
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Все про:дороги (808) Укравтодор (187) Укртрансбезпека (28) Гончарук_Олексій (313)

 Регіональних керівників Укравтодору й Укртрансбезпеки буде замінено, - Гончарук. ВIДЕО

До кожної області був "смотрящий", який контролював процеси ремонту доріг і тендерні закупівлі.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив в ефірі телеканалу 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

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"Закликаю нових керівників Укравтодору та Укртрансбезпеки максимально швидко оновити керівництво в областях", - сказав глава Кабміну.

"Ті люди, які працювали там досі, в переважній більшості або представляли інтереси "смотрящих", або закривали на це очі. І в одному, і в іншому випадку їм з нами не по дорозі. Нова кадрова політика має якісно змінити вартість ремонту доріг", - заявив прем'єр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162457
 
 
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тєхнокрад розбушувався

Адам Смит‏ @_Smithchenko

"У Голосіівсьму районі велика аварія «Київтеплоенерго».
В Закладах освіти і житлових будинках від Виставки до Теремків 1 та Теремків 2 не буде опалення. Термін ремонту невизначений"
Повезло детям: завтра в школы не идут...
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руководителей на своих мы поменять но по факту ничего не поменяем ......ммм спасибо что сказали ..... это очень важно ....рехформа ****.
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Автодороги Куп"янск - Ізюм , і Харків - Борова тому приклад . Це - танкодроми .
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одних мыролюбных реформистов поменяют на других, не менее мыролюбных. что это изменит?
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Не обращайте внимания на дурака, такого дерьма в нашей жизни уже было десятки.Оно крутанется, жопой вильнет, по телевизору расскажет, а потом в Израиль.....
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Будут привселюдно повешены. За ногу. И каждый сможет подойти и плюнуть в харю.
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