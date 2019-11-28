 Регіональних керівників Укравтодору й Укртрансбезпеки буде замінено, - Гончарук. ВIДЕО

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив в ефірі телеканалу 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

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"Закликаю нових керівників Укравтодору та Укртрансбезпеки максимально швидко оновити керівництво в областях", - сказав глава Кабміну.

"Ті люди, які працювали там досі, в переважній більшості або представляли інтереси "смотрящих", або закривали на це очі. І в одному, і в іншому випадку їм з нами не по дорозі. Нова кадрова політика має якісно змінити вартість ремонту доріг", - заявив прем'єр.