 Регіональних керівників Укравтодору й Укртрансбезпеки буде замінено, - Гончарук. ВIДЕО

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив в ефірі телеканалу 1+1, інформує Цензор.НЕТ.
"Закликаю нових керівників Укравтодору та Укртрансбезпеки максимально швидко оновити керівництво в областях", - сказав глава Кабміну.
"Ті люди, які працювали там досі, в переважній більшості або представляли інтереси "смотрящих", або закривали на це очі. І в одному, і в іншому випадку їм з нами не по дорозі. Нова кадрова політика має якісно змінити вартість ремонту доріг", - заявив прем'єр.
Адам Смит @_Smithchenko
"У Голосіівсьму районі велика аварія «Київтеплоенерго».
В Закладах освіти і житлових будинках від Виставки до Теремків 1 та Теремків 2 не буде опалення. Термін ремонту невизначений"
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