EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  3257  31
Все про:Газпром (501) Нафтогаз (653) транзит газу (107) Вітренко Юрій (77)

 Не треба вигадувати велосипед, потрібно жити за правилами, - Вітренко заявив, що "Нафтогаз" і "Газпром" можуть підписати договір про транзит газу

Росія і Україна ще можуть домовитися про транзит газу до 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив "Німецькій хвилі" в інтерв'ю, яке вийшло 27 листопада.

"Можна (встигнути вирішити питання), тому що нам не потрібно вигадувати велосипед. Все, що потрібно зробити, - прийти і за сформованими європейськими правилами забронювати потужності в України. Для цього є всі сформовані законодавчі умови. Не треба вигадувати нічого нового, просто жити за правилами", - сказав він.

Вітренко вважає, що "газ став заручником політики".

"Ми розуміємо, що рішення обійти Україну за допомогою будівництва "Північного потоку - 2" і "Турецького потоку" - це політичне, а не економічне рішення. І весь газовий сектор, і навіть ті ж "Нафтогаз" і "Газпром" страждають від того, що це питання занадто заполітизоване", - зазначив топ-менеджер "Нафтогазу".

10-річний контракт між Україною і Росією про постачання і транзит газу закінчується 31 грудня 2019 року. З осені 2015-го Україна не імпортує природний газ за контрактом із "Газпромом", закуповуючи газ на своєму західному кордоні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162456
 
 
 Топ коментарі
 
Другие хорошие новости: По предварительным данным уничтожены не менее 10 русских наемников в результате успешной засады муджахидов. Многие члены банды «Вагнера» ранены. В отместку за то, что русские увечат тела убитых повстанцев, русским начали отрезать головы. : http://kavkazcenter.com/russ/content/2019/11/28/118599/v-mozambike-razgromili-russkuyu-bandu-vagnera.shtml
 показати весь коментар
 
При Порошенку відмовились від російського газу та електроенергії. Але бігали "патріоти" та будували редути з криками - "Ні торгівлі на крові!" При Зеленському почали купляти рос. електроенергію, ще бажають купляти російський газ.
Але всі "патріоти" мовчать
Ніхто редути не будує
 показати весь коментар
 
Вене прошли тайные переговоры по возобновлению сотрудничества с агрессором в газовой сфере. Украину представлял Оржель. Новая власть переговоры пыталась скрыть, но Россия сообщила об этом, демонстративно мокнув мордой в грязь УкраинуНе нужно выдумывать велосипед, нужно жить по правилам, - Витренко заявил, что "Нафтогаз" и "Газпром" могут подписать договор о транзите газа - Цензор.НЕТ 2734
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Другие хорошие новости: По предварительным данным уничтожены не менее 10 русских наемников в результате успешной засады муджахидов. Многие члены банды «Вагнера» ранены. В отместку за то, что русские увечат тела убитых повстанцев, русским начали отрезать головы. : http://kavkazcenter.com/russ/content/2019/11/28/118599/v-mozambike-razgromili-russkuyu-bandu-vagnera.shtml
 показати весь коментар
 
 
Позитивчик перед сном підвалив, дякую)))
 показати весь коментар
 
 
Вене прошли тайные переговоры по возобновлению сотрудничества с агрессором в газовой сфере. Украину представлял Оржель. Новая власть переговоры пыталась скрыть, но Россия сообщила об этом, демонстративно мокнув мордой в грязь УкраинуНе нужно выдумывать велосипед, нужно жить по правилам, - Витренко заявил, что "Нафтогаз" и "Газпром" могут подписать договор о транзите газа - Цензор.НЕТ 2734
 показати весь коментар
 
 
Ну у них же уже не стреляют, значит - и не торговля на крови((....
За что сливают страну? За какие бабки забыли 13 000 погибших?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну такая ж себе тайна тайная, что в Украине НИКТО не знает!
Ой а это ЧТО?!!!
https://lb.ua/economics/2019/11/28/443472_ukraina_rossiya_proveli.html

З.ы. на украинскых сайтай информацию не нашел, а на кацапских запросто. И ОТКУДА ТАКАЯ осведомленность?
 показати весь коментар
 
При Порошенку відмовились від російського газу та електроенергії. Але бігали "патріоти" та будували редути з криками - "Ні торгівлі на крові!" При Зеленському почали купляти рос. електроенергію, ще бажають купляти російський газ.
Але всі "патріоти" мовчать
Ніхто редути не будує
 показати весь коментар
 
 
Дитячий письменник‏ @chemodanov_di 11 часов назад

Дивлячись на те, як тихенько сидять під шконкою одвічні бунтарі Парасюк та Семенченко, стає зрозумілим, який єврей сплачував їхню "бурхливу" антипорошенківську діяльність.
 показати весь коментар
 
 
Такие «патриоты» оказались. На заплате у пейсатых...
 показати весь коментар
 
 
Любой человек с мозгами после этого пересмотрел бы правдивость всей информации, что вещали такие "патриоты", но что-то мне подсказывает, что у многих вместо мозга теперь зелёная жижа.
 показати весь коментар
 
 
Забыли про контракт, теперь на общих условиях... людям все, газпрому ничего.
 показати весь коментар
 
Зачем выдумывать велосипеды? Их нашему презу дарят на каждой встрече...
 показати весь коментар
 
 
Вообще то тема велосипедов это тема Зеленского.Это даже в Эстонии признают).
Нечего отбирать хлеб и педали у Зе-Зе.
 показати весь коментар
 
 
По сути, это именно соевый своей политикой "Здесь мы с кацапией воюем, а здесь торгуем" и заложил под Украину эту бомбу замедленного действия. Если бы за время его правленияу кацапов не купили бы ни одного ТВЭЛа, ни одного килограмма угля, а эту проклятую трубу залили бетоном, то Украине не пришлось бы сейчас клянчить у всей Европы право остаться уже даже не основным транзитёром, а альтернативным.
 показати весь коментар
 
 
Поздравляю всех с возвращением в Малороссию образца 1991-2014
Вы сделали это вместе
 показати весь коментар
 
 
Правильно кажеш. І не лише "трубу", але й сховища та видобуток від Нафтогаза відділити і подбати про зменшення концентрації добувних активів (читай: розділити УГВ), причому ще вчора, тоді буде по правилах. Але ці гешефтмахери правила хочуть дуже вибірково застосовувати.
 показати весь коментар
 
 
Климкина нет, Супрун "атстранили",Зеркаль уволилась...Коболев уже ничего не решает...все что добилась команда предыдущего Президента-зе-******* успешно "сливает"...ради призрачного и весьма спорного мира...но потери будут-и возможно больше...
ведь рашке ещё нужен "коридор" и вода для Крыма...про ОРДЛО с "асобым статусом"-вообще отдельный разговор...
 показати весь коментар
 
 
Феофан: Да понять его, надёжа-царь, немудрено: они Кемскую волость требуют. Воевали, говорят, так подай её сюда!
Бунша: Что-что? Кемская волость?
Шведский посол: Oh, ja, ja, Kemska wolost! Oh ja, ja!
Бунша: Да пусть забирают на здоровье, я-то думал, Господи!
Феофан: Как же это так, кормилец?!
Бунша: Царь знает, что делает! Государство не обеднеет. Забирайте!.. Забирайте!
(с)
 показати весь коментар
 
Не подписывать ничего с оккупантами 👍
Обойдёмся без газа. В штатах закупим. Поляки же утверждают, что он дешевле.
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то он сильно дороже. Но они отказались от кацапского газа именно потому, что он с кацапским душком - вместе с газом вечно покупаешь какую-то проблему на свою голову. Но у нас "мудрый нарид" готов торговать своей свободой, лишь бы коммуналка уменьшилась. Но, как это обычно и бывает, выбрав снижение коммуналки, "мудрый нарид" получил и рост коммуналки, и лишится свободы.
 показати весь коментар
 
 
ваабще то амеровский квас дешевле.
 показати весь коментар
 
Не нужно выдумывать велосипед, нужно жить по правилам, - Витренко

Какой лисапед? монике нужна тесла... и кортеж из 20+ машин!
 показати весь коментар
 
 
значит уже договорились.
чуть больше чем пол года понадобилось зеленому болоту чтобы сдать Украину..... сумно
 показати весь коментар
 
 
простой и мудрый нарид уставший от войны и боявшийся за своих сыночков - призывного возраста так захотел...., чего уж там....
Предрешено это было уничтоженным генофондом украинской нации после всех геноцидов....

Не треба вигадувати велосипед, потрібно жити за правилами, - Вітренко заявив, що "Нафтогаз" і "Газпром" можуть підписати договір про транзит газу - Цензор.НЕТ 535
 показати весь коментар
 
 
"Не нужно выдумывать велосипед" сказав Зельцман і видумав Range Rover.... Не треба вигадувати велосипед, потрібно жити за правилами, - Вітренко заявив, що "Нафтогаз" і "Газпром" можуть підписати договір про транзит газу - Цензор.НЕТ 5601
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору