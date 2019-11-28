 Не треба вигадувати велосипед, потрібно жити за правилами, - Вітренко заявив, що "Нафтогаз" і "Газпром" можуть підписати договір про транзит газу

Як передає Цензор.НЕТ, про це виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив "Німецькій хвилі" в інтерв'ю, яке вийшло 27 листопада.
"Можна (встигнути вирішити питання), тому що нам не потрібно вигадувати велосипед. Все, що потрібно зробити, - прийти і за сформованими європейськими правилами забронювати потужності в України. Для цього є всі сформовані законодавчі умови. Не треба вигадувати нічого нового, просто жити за правилами", - сказав він.
Вітренко вважає, що "газ став заручником політики".
"Ми розуміємо, що рішення обійти Україну за допомогою будівництва "Північного потоку - 2" і "Турецького потоку" - це політичне, а не економічне рішення. І весь газовий сектор, і навіть ті ж "Нафтогаз" і "Газпром" страждають від того, що це питання занадто заполітизоване", - зазначив топ-менеджер "Нафтогазу".
10-річний контракт між Україною і Росією про постачання і транзит газу закінчується 31 грудня 2019 року. З осені 2015-го Україна не імпортує природний газ за контрактом із "Газпромом", закуповуючи газ на своєму західному кордоні.
За что сливают страну? За какие бабки забыли 13 000 погибших?
Ой а это ЧТО?!!!
https://lb.ua/economics/2019/11/28/443472_ukraina_rossiya_proveli.html
З.ы. на украинскых сайтай информацию не нашел, а на кацапских запросто. И ОТКУДА ТАКАЯ осведомленность?
Але всі "патріоти" мовчать
Ніхто редути не будує
Дивлячись на те, як тихенько сидять під шконкою одвічні бунтарі Парасюк та Семенченко, стає зрозумілим, який єврей сплачував їхню "бурхливу" антипорошенківську діяльність.
Нечего отбирать хлеб и педали у Зе-Зе.
Вы сделали это вместе
ведь рашке ещё нужен "коридор" и вода для Крыма...про ОРДЛО с "асобым статусом"-вообще отдельный разговор...
Бунша: Что-что? Кемская волость?
Шведский посол: Oh, ja, ja, Kemska wolost! Oh ja, ja!
Бунша: Да пусть забирают на здоровье, я-то думал, Господи!
Феофан: Как же это так, кормилец?!
Бунша: Царь знает, что делает! Государство не обеднеет. Забирайте!.. Забирайте!
(с)
Обойдёмся без газа. В штатах закупим. Поляки же утверждают, что он дешевле.
Какой лисапед? монике нужна тесла... и кортеж из 20+ машин!
чуть больше чем пол года понадобилось зеленому болоту чтобы сдать Украину..... сумно
Предрешено это было уничтоженным генофондом украинской нации после всех геноцидов....