 Пасажири напали з ножем на таксиста в Сумській області, але їх затримали інші таксисти і передали поліції

Про цей розбійний напад кореспонденту УНІАН розповіла начальниця відділу комунікації Головного управління Нацполіції в області Ельвіра Біганова-Шульман, інформує Цензор.НЕТ.

За її інформацією, автомобіль таксі для поїздки за місто троє пасажирів замовили в Шостці.

"Після того, як автомобіль покинув межі населеного пункту, один з пасажирів, який сидів ззаду, завдав водієві удар ножем, очевидно, намагаючись заволодіти таким чином транспортним засобом", – розповіла Біганова-Шульман. Вона також зазначила, що удар пройшов по дотичній, а водій зумів зорієнтуватися, вихопив ніж за лезо і викинув його з машини.

"В результаті нападу водій отримав поранення вуха, а також поріз долоні, якою зумів перехопити ніж після удару. При цьому він зміг включити рацію і передати сигнал тривоги диспетчера служби таксі. Остання викликала підмогу. Нападників затримали самі таксисти на дорозі, яка веде з Шостки в селище Вороніж Шосткинського району", – уточнила Біганова-Шульман.

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Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.

"Всі троє зловмисників були передані таксистами правоохоронцям. Зараз з ними працюють слідчі", – підсумувала Біганова-Шульман, пообіцявши повідомити додаткові подробиці того, що сталося, вранці в п'ятницю.



