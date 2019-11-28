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Все про:Нацполіція (8573) Правоохоронні органи (464) розбій (156) таксі (46) Шостка (14)

 Пасажири напали з ножем на таксиста в Сумській області, але їх затримали інші таксисти і передали поліції

Троє чоловіків викликали таксі, поїхали за місто, а дорогою напали на водія. Той зумів перехопити ніж і передав по рації сигнал тривоги. До місця події з'їхалися всі таксисти округи.

Про цей розбійний напад кореспонденту УНІАН розповіла начальниця відділу комунікації Головного управління Нацполіції в області Ельвіра Біганова-Шульман, інформує Цензор.НЕТ.

За її інформацією, автомобіль таксі для поїздки за місто троє пасажирів замовили в Шостці.

"Після того, як автомобіль покинув межі населеного пункту, один з пасажирів, який сидів ззаду, завдав водієві удар ножем, очевидно, намагаючись заволодіти таким чином транспортним засобом", – розповіла Біганова-Шульман. Вона також зазначила, що удар пройшов по дотичній, а водій зумів зорієнтуватися, вихопив ніж за лезо і викинув його з машини.

"В результаті нападу водій отримав поранення вуха, а також поріз долоні, якою зумів перехопити ніж після удару. При цьому він зміг включити рацію і передати сигнал тривоги диспетчера служби таксі. Остання викликала підмогу. Нападників затримали самі таксисти на дорозі, яка веде з Шостки в селище Вороніж Шосткинського району", – уточнила Біганова-Шульман.

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Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.

"Всі троє зловмисників були передані таксистами правоохоронцям. Зараз з ними працюють слідчі", – підсумувала Біганова-Шульман, пообіцявши повідомити додаткові подробиці того, що сталося, вранці в п'ятницю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162455
 
 
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Напевне лікарям тоже є над чим попрацювати, таксисти гопоту з почестями затримували напевно))
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с такими не должны бы работать правоохранители, а должны бы работать патологоанатомы, имхо. у нас уж слишком толерантненько все.
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Я вообще человек гуманный. Но подобных типа "пассажиров" надо просто утилизировать. Жаль, что закон не позволяет, что в ванне с серной кислотой...
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С одной стороны таксисты таксисты-клофелинщики с другой пассажиры террористы!
Как в сказке...
чем дальше тем страшней Пасажири напали з ножем на таксиста в Сумській області, але їх затримали інші таксисти і передали поліції - Цензор.НЕТ 3119
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