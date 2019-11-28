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 Політика України
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Все про:Правий сектор (232) Коцюбайло (6)

 "Народжені Майданом. Загартовані війною", - "Правий сектор" відзначає шосту річницю створення

28 листопада рух "Правий сектор" відзначає шосту річницю свого створення за часів Революції Гідності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав командир окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор" Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі).

Він зазначив: "Народжені Майданом. Загартовані війною. Вільні патріоти своєї країни.

Коли почався Майдан і я прийшов до лав руху "Правого Сектору", я пообіцяв собі, що стоятиму до Перемоги Майдану.

Коли почалася війна на сході України, я пообіцяв собі, що стоятиму в лавах "Правого Сектору" до Перемоги над російським загарбником.

Сьогодні рівно 6 років від створення руху "Правий Сектор".

За ці роки змінилося чимало: тактика ведення війни та звільнені території, бійці та командири, але єдине, що лишається незмінним- це бажання стояти до самої Перемоги під прапором "Правого Сектору".

Уже шість років ми перші йдемо у бій під нашим знаменом та стоїмо на захисті найціннішого- Батьківщини, її свободи та незалежності.
Наша мета: вільна Україна.
Ми боролися і будемо боротися й надалі за кожен клаптик рідної землі, за кожного українця, за наше майбутнє.

Війна триває і перемога буде за нами! Слава нації!"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Мої наставники - бійці УПА. В умовах окупації вони боролися за Україну", - командир роти ДУК "Правий сектор", Народний герой Коцюбайло (Да Вінчі). ВIДЕО

Народжені Майданом. Загартовані війною, - Правий сектор відзначає шосту річницю створення 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162454
 
   
 Топ коментарі
 
А где кстати нацдружины или они только на Порошенко натравлены? Сдача нацинтересов зеленой бандой их уже не так интересует?
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Только тихо празднуйте, грозные правосеки, и славьте Монику Зеленски.

Иначе вас посадят.
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Народжені Майданом. Загартовані війною. Придушені сракою зеленського
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Только тихо празднуйте, грозные правосеки, и славьте Монику Зеленски.

Иначе вас посадят.
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Труба все держит под контролем. Правосекам не бушевать, ато оружие отберут.
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А факельное шествие будет? "Народжені Майданом. Загартовані війною", - "Правый сектор" отмечает шестую годовщину создания - Цензор.НЕТ 1239
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У них факельное шествие, у вас зебилов фекальное. Обсыхай....
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будет,будет,и факелы и мыло - всё будет..
история - она же по спирали идёт..
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Народжені Майданом. Загартовані війною. Придушені сракою зеленського
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ось так, народжені, загартовані і придушені сракою. Може вони сракою загартовані?
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Ну раз сракою сектор придавили то такий сектор... Сектор стульчака.)
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А где кстати нацдружины или они только на Порошенко натравлены? Сдача нацинтересов зеленой бандой их уже не так интересует?
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Це аваковські дружини і гавкають лише за командою хазяїна
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Народжені Майданом - скоро будете похоронены портновым. Свою задачу выполнили - свалили пороха. Больше не нужны.
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одно название осталось и хоть раз выходили против Мертвечука Портнова? публично поддерживали ли добровольцев высказывали ли свою позицию по антиукраинскому разводу от Зе?-нет, язык в одно место- ах да летом в парке Шевченко геев пытались гонять заведомо зная что те сдачу не дадут
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Ці відзначають , а тим часом зєлібєні здають Україну путєну . Час діяти , а не дати відзначати.
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оооо
уже вся нечесть повылазило
ПС за время войны стоял и стоит на пубежах и воюет не помелом
гибнут за Украину патриоты...
и именно им нужно отдать должное за их патриотизм
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Вот и посмотрим.
Если они реальные патриоты Украины и националисты, то не долго им осталось праздновать при пророссийском Зеленском.
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