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Все про:перейменування (294) Перемишль (29) Польща (2025) УГКЦ (53)

 Місцева влада польського Перемишля скасували назву вулиці на честь українського єпископа УГКЦ Коциловського - посольство назвало це рішення "поспішним"

Посольство України в Польщі вважає поспішним і необачним рішення міської ради Перемишля про скасування назви вулиці на честь українського греко-католицького єпископа Йосафата Коциловського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці посольства України в Польщі в фейсбуці.

"Поспішне і необачне рішення міської ради в Перемишлі про скасування назви вулиці блаженного греко-католицького єпископа Коциловського. Маніпулювання авторів резолюції аргументами, вирваними з контексту, небажання почути польських громадян української національності цього разу, на жаль, перемогли", - йдеться в повідомленні.

У посольстві назвали рішення влади Перемишля посяганням на добре ім'я єпископа Коциловського.

Йосафат Коциловський - єпископ Перемишльської єпархії УГКЦ (1917-1947), церковний і громадський діяч, доктор філософії і теології, професор богослов'я. У 2001 році був беатифікований Католицькою церквою і визнаний мучеником.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польський суд виніс вирок 20 націоналістам, які напали на українську процесію греко-католиків і православних у Перемишлі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162450
 
 
 Топ коментарі
 
Перемишль українське місто, яке знаходиться на тимчасово окупованій Польщєю території України!
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А ще Є вулиці Адама Міцкевича,Юліуша Словацького...
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примітивні нацики є всюди..

Добре ,шо хоча б Михальчишин у Львові останнім часом притих....
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Перемишль українське місто, яке знаходиться на тимчасово окупованій Польщєю території України!
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Ви з посольством України у нашого східного сусіда вчитесь втручанню в справи інших суверенних держав? А далі що, попіл світової революції?
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Навіть самі націоналістичні поляки не визнають факту що Львів українське місто і між тим самі визнають що Холм та Перемишль це українській (русинські) міста, тому говорити про те що Перемишль та всі прикордонні райони Польщі це етнічні українські території абсолютно не образливо для поляків. Це просто правда! Навпаки поляки мають покаятись за примусове виселення українського етнічного населення з прикордонних з Україною районів в ході операції Висла і має повернути українців на їх рідні місця проживання!
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тупо....

зараз,коли всім рулить в Європі Брюсель виставляти якісь територіальні претензії Польщі....
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мова не йде про претензії, мова йде про відновлення історичної справедливості та відновлення українського населення прадавніх українських земель з яких починалась Україна як держава!
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ага Львов засрали теперь очередь Перемышля пришла? Ты пойди у местных спроси, смотри что бы тебя там на столбе не повесили!
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Місцеві там українці, а ті хто там живе зараз це польські переселенці.
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навіть Гітлер не ризикував вести війну на два фронти...
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Поляки періодично нариваються.. )

Нагадаю..У Львові є вулиця Костюшко......)))
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Поляки на словах лепят одно, а в кармане дулю держат. Чего стоят их фанатские кричалки:Бандеровцев убьём, Львов отберем", и тд и тп
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примітивні нацики є всюди..

Добре ,шо хоча б Михальчишин у Львові останнім часом притих....
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А ще Є вулиці Адама Міцкевича,Юліуша Словацького...
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это не дипломаты - это днище. Какого лешего посольство должно вообще ипать как поляки назовут польскую улицу в польском городе в Польше? Это не дипломаты - это отрыжка дипломатов.
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И какого буя в Польше должна появиться улица этого чувака???
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А ще У Львові Досі Є вулиці ЧЕхова...
Чайковського... Місцева влада польського Перемишля скасували назву вулиці на честь українського єпископа УГКЦ Коциловського - посольство назвало це рішення "поспішним" - Цензор.НЕТ 9935

питається - ЯКОГО ..УЯ ?
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Перемышль:
981-1018 гг - в составе Киевской Руси.
1018-1031 гг - в составе Польши.
1031-1069 гг - в составе Киевской Руси.
1069-1080 гг - в составе Польши.
1080-1097 гг - в составе Волынского княжества, входящего в Киевскую Русь.
1097-1141 гг - центр Перемышльского княжества, входящего в Киевскую Русь.
1141-1199 гг - в составе Галицкого княжества, зависимого от Киевской Руси.
1199-1340 гг - в составе Галицко-Волынского княжества, условно зависимого от Киевской Руси.
1340-1569 гг - в составе Польского королевства.
1569-1772 гг - в составе Речи Посполитой.
1772-1867 гг - в составе Австрийской империи.
1867-1918 гг - в составе Австро-Венгрии.
1918-1939 гг - в составе Польши.
1939-1941 гг - в составе СССР (Украинской ССР).
1941-1944 гг - оккупирован нацистской Германией (дистрикт Кракау).
1944-1945 гг - в составе СССР (Украинской ССР).
1945-н.в. - в составе Польши.
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И каким образом недоразумение под названием украина где воры и пианисты к Киевской Руси??? Ты еще сюда Скфские племена приплети!!!
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Поляки почали копати на старому цвинтарі у Львові, щось там викопали якісь кості , тепер трублять про Польску от можа до можа.
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