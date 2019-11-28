 Місцева влада польського Перемишля скасували назву вулиці на честь українського єпископа УГКЦ Коциловського - посольство назвало це рішення "поспішним"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці посольства України в Польщі в фейсбуці.
"Поспішне і необачне рішення міської ради в Перемишлі про скасування назви вулиці блаженного греко-католицького єпископа Коциловського. Маніпулювання авторів резолюції аргументами, вирваними з контексту, небажання почути польських громадян української національності цього разу, на жаль, перемогли", - йдеться в повідомленні.
У посольстві назвали рішення влади Перемишля посяганням на добре ім'я єпископа Коциловського.
Йосафат Коциловський - єпископ Перемишльської єпархії УГКЦ (1917-1947), церковний і громадський діяч, доктор філософії і теології, професор богослов'я. У 2001 році був беатифікований Католицькою церквою і визнаний мучеником.
зараз,коли всім рулить в Європі Брюсель виставляти якісь територіальні претензії Польщі....
Нагадаю..У Львові є вулиця Костюшко......)))
Добре ,шо хоча б Михальчишин у Львові останнім часом притих....
Чайковського...
питається - ЯКОГО ..УЯ ?
981-1018 гг - в составе Киевской Руси.
1018-1031 гг - в составе Польши.
1031-1069 гг - в составе Киевской Руси.
1069-1080 гг - в составе Польши.
1080-1097 гг - в составе Волынского княжества, входящего в Киевскую Русь.
1097-1141 гг - центр Перемышльского княжества, входящего в Киевскую Русь.
1141-1199 гг - в составе Галицкого княжества, зависимого от Киевской Руси.
1199-1340 гг - в составе Галицко-Волынского княжества, условно зависимого от Киевской Руси.
1340-1569 гг - в составе Польского королевства.
1569-1772 гг - в составе Речи Посполитой.
1772-1867 гг - в составе Австрийской империи.
1867-1918 гг - в составе Австро-Венгрии.
1918-1939 гг - в составе Польши.
1939-1941 гг - в составе СССР (Украинской ССР).
1941-1944 гг - оккупирован нацистской Германией (дистрикт Кракау).
1944-1945 гг - в составе СССР (Украинской ССР).
1945-н.в. - в составе Польши.