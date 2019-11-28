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 Політика України
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Все про:свобода слова (213) Василевська-Смаглюк (11) Федина (16) Звіробій Маруся (1)

 "У нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора б трошки приглушити", - нардеп "СН" Василевська-Смаглюк. ВIДЕО

Депутат від "Слуги народу", колишня журналістка Ольга Василевська-Смаглюк, виступила за обмеження свободи слова "з поваги до інституту Президентства".

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Настоящее время", інформує Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що у нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора б трошки приглушити, з поваги до інституту Президентства фільтрувати свою мову", - заявила Василевська-Смаглюк, коментуючи справу проти нардепки Федини та волонтерки Звіробій.

Ситуацію з дотриманням прав і свобод громадян в Україні Василевська-Смаглюк порівняла з російською.

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"Якби справді це відбувалося десь у Криму в нинішніх умовах або в Росії, то ця людину (волонтерку Марусю Звіробій. - Ред.) - не чекали б санкції суду для того, щоб провести там обшук, її би просто посадили у в'язницю без суду і слідства", - сказала вона.

Ольга Василевська-Смаглюк - колишня журналістка. Працювала в газеті "День" і на каналі "1 + 1". Обрана депутаткою від мажоритарного округу №96 у Київській області.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народному депутату і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162449
 
   
 Топ коментарі
 
Язичок тобі треба трохи підрізать.
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Просто с завидным упорством СН топит свои рейтинги .
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бывшая журналистка ....выступила за ограничение свободы слова

найкращі цербери на службі у Влади получаються з колишніх журналістів...
на жаль... ((
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Если после Майдана они все принишкли,то теперь вся мразь вылезла,надеюсь их кто то на карандаш берёт,что бы потом долго не искать для благодарности...
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Говорит хайка.
Нужно еще что-то добавить?
Неужели непонятно - что нужно менять в этой стране?
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Ця чорна , гнила , продажня сучище штовхнула Україну на крок до ГУЛАГу і в Голодомору . Мовчатимемо і буде всім пиз . дець чорний . Дупоголові вас це теж не обмине .
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Ветеранов АТО посадить.
Осыпать Коломойского преференциями за счет налогоплательщиков.
Иностранные компании щимить.
Повысить налоги и коммуналку.
Задавить мелкий бизнес.
Сдаться России.
Соратников Януковича вернуть в Украину и раздать им должности.
Свободу слова приглушить.

И почему этого не было в предвыборной программе Зеленского...
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вы забыли за пенсии евреям и даунбасу.

А еще - амнистию ополченцам. И пенсию за службу в днр.
И подарить россии долг, выигранный в судах.
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Это уже мелочи. Баловство, так сказать.
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Дебил - в штатах у каждого по 5-7 стволов, их всех нужно лет на 10? А из того что Звиробий нашли это пластмассовый пистольет сына и два зарегистрированных охотничьих.
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Це ж вона натякає, що пора вже цензуру ввести бо рейтінг падає.
І це правильно, без цензури що стало з рейтінгом попередника, знає бо сама до цього язик приклала, за що й у ліфт попала.
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просто упоротая дебилка заклейте ей рот ну хотя бы скотчем для начала "У нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора б трошки приглушити", - нардеп "СН" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 939
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очередной зашквар зеленых соплей предателей, боюсь ни гавлный зебил не его зеленая слизь до конца срока не досидит
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Когда же Зеля поймет, что он не на съемочной площадке и выссказывания льстивых дураков пусть даже и его однопартийцев не вырежешь из кадра и не переснимешь. Своею глупостью они в первую очередь подрывают его авторитет, т.к. без него не было бы и их. Помните как в совдепии лозунги :" Мы говорим ленин (Зеленский) подразумеваем партия, мы говорим партия, подразумеваем ленин ...."
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"Василевская-Смаглюк" родовитая однако,а ума то ума!не инакше дворянского роду! "У нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора б трошки приглушити", - нардеп "СН" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 8106 и где этих сук тфу-"слуг" только понабирали?а красота соответствует уму
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Блин, а есть ли такое днище, которое ЗЕбанутые не способны пробить???
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Как станет какое-то недоразумение депутатом, так сразу ему демократия мешает. Мандат тебе мешает, а не демократия. Как лишат тебя мандата, спросим про демократию.
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Судя по тому, кто сидит в СНБО, как власть расправляется с волонтерами, как Гончарук грабит народ, можно сказать, что Зеленский - предатель Украины и украинского народа.
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Журналистка говорит об ограничении свободы слова. Приехали. Им там в Трускавце лоботомию сделали?
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Бошки вскрыли, но мозгов там не нашли, одна маца...
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Там их путлеровцы зомбировали. Да и предварительный отбор тоже был соответствующий...
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0но ж зеленое и дебильное как и вся ******** клоуна.
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Вот она чудодейственная сила конвертиков!!!!!!!!!
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сервантерия она такая совему глав членограю всё вылижет и даже в труднодоступных местах "У нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора б трошки приглушити", - нардеп "СН" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 963
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Вот такими маленькими шажками власть разворачивает движение Украины в сторону россии.
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Вова как ранний Пу попытки Зе команды озвучить хотелки промолчали получите начали возмущаться назад а Зе оказался трусливо обидчивым еще тот змей
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_И начиналось херово, а продолжается и подавно. Чем закончится - страшно подумать...
Вдоль дороги лес густой, с бабами Ягами,
А в конце дороги той - плаха с топорами... (с)
_А картинка... Так, показуха. Шелуха. Это вообще не важно. Это изначально обман. Кино. А смотреть надо что они прячут за спиной. За отвлекающей картинкой.
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избириатели мажоритарного округу 96 на Київщині - вітаю вас. Ви це зробили разом.
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А моралистка от слуги, когда нибудь слышала о законе "Бумеранга?!" Или она считает, что высмеивать, выставлять дебилами, цинично унижать сравнивая деятельность политиков с поведением животных это единоличное право шутов "квартал 95". Так чему вы удивляетесь если население продолжает воспринимать вас также как и в комедийном шоу, тем более, что многие с сценических подмостков перебрались в кресла рады.
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Правду каже Смаглюк! То вже треба знати межі трохи, а не всяку єресь з погрозами президенту, ким би він не був, це президент України! І треба мати повагу до президента, як інституту влади, якщо ми прагнемо в Европу!
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И давно это вы идете в Европу?
Может вас туда из за свинохряка не берут?
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Особенное уважение президенту, мэру, политическим лидерам Европы многие годы демонстрировали шуты "квартал 95"!
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Служки трускавецкие открывают нам глаза - оказывается, свобода слова может быть сильная (что вредно для нынешней власти) и НЕ сильная или слабенькая (что при нынешней власти, более приемлемо)!
Браво зебилы! Аплодирую стоя! "У нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора б трошки приглушити", - нардеп "СН" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 7830
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До влади прийшли промосковські гниди. І хочуть, щоб у нас було як на паРаші. "У нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора б трошки приглушити", - нардеп "СН" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 4055
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Пусть лучше коллаборанты ******* туда, где им подходят правила игры.
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Это начало реализации плана Коломойского.
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