 "Причин для мого звільнення немає. Я вимагаю звільнення Кравцова і Галущака", - ексзаступниця міністра інфраструктури Клітіна

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
Клітін зазначила: "На жаль брифінгу не буде – я дуже захворіла, все це публічне цькування нелегко пережити. Але я прокоментую тут.
Причин для мого звільнення немає. Скандал, листування — це всього лише привід мене прибрати з посади.
Ну навіть якщо припустити — Міністр мене звільнив, бо Джокер написав що я хочу на його місце? Якщо Міністр вважає це листування правдою, то чому Галущак і Кравцов іще не звільнені? Бо як сказав Міністр Галущак "хароший апаратчік"?
Я вважаю що Менеджмент УЗ і Наглядову раду, що прикриває Кравцова як тільки може, потрібно гнати, скільки б іноземців там не сиділо!
Так, на своїй посаді я заважала і чинила спротив непрозорим речам — таким як закриття мало діяльних станцій, заважала здати нишком в оренду залізничний вокзал Київ Пасажирський замість концесії, критикувала IPO УЗ — ну самі подумайте який адекватний інвестор буде купляти акції компанії перед реструктуризацією? Це просто спроба УЗ у майбутньому залишитись квазі монополією під назвою "холдинг" після реформи і дискримінувати приватних операторів.
Я наголошую, що УЗ має бути розділено на 3х НЕЗАЛЕЖНИХ операторів! Що створення холдингу, як хоче Кравцов — це зайві корупційні ризики й до речі мою позицію підтримує Світовий банк.
Тендер на локомотиви теж дуже мене турбує — я не розумію чому Міністр і менеджмент УЗ ведуть переговори тільки з китайськими виробниками, а наприклад компанія Alstom місяцями благає про зустріч з Міністром. Ще й Кравцов нахабно заявляє що — виграють китайці, бо ціна в них нижча. А скільки ми заплатимо потім за сервіс, чи за фінансові умови?
Зі свого боку я вимагаю звільнення Кравцова і Галущака! Чи Міністру забракне тут сміливості?"
Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, на якому нібито нардепи від СН розповідають про те, як заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна отримала свою посаду. Разом з тим, правозахисники заявили, що Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко.
Не залишайся на самоті та й не буде соромно
Кнопочка взяла всего пол процента
Богдан с Портновым с десяток украл
Пару процентов Юзик сожрал
Шлюхи, насильники в партии Вовы
Скушали рейтинга, что будь-здоровы
Бабушка снизила сколько смогла.
Сколько останется после *****?
(C)
@Prostibozenka
🤔
брифинге мана не будет
мне болит все
)))
ну *** и власть)))
нужно умолять получше.
Они тоже, якобы, через постель туда забрались?
Там постоянно так происходит...
Форма подачи прежняя - "в постельных тонах".
Того, кто заведовал кадрами на растерзание отдать надо БОМЖАМ.
Пообещал, не смог , ответить надо за это нормально.
Клитина по глупости ввязалась в битву «одесских соросят» за контроль на АМПУ
Совладелец и генеральный директор крупнейшего частного порта (терминалов) ТИС Андрей Ставницер, который, по сути, является представителем группы соросовских еврооптимистов в Одессе, вышел на финальную стадию борьбы за контроль над Администрацией морских портов Украины (АМПУ) и привлёк к этому бедную Александру Клитину, снова без её согласия.
Замминистра инфраструктуры Александра Клитина, ставшая героиней «криворожских пленок», успела опозориться, жалуясь пранкеру Джокеру на коррумпированность своего шефа Министра инфраструктуры Владислава Криклия, чьё место она была не прочь занять. В процессе общения с пранкером Клитина упомянула, что АМПУ находится под людьми «Портинвеста», т.е. Рината Ахметова. На Клитину тут же сослался Ставницер, подкрепив её откровениями своё требование убрать с должности главы АМПУ Райвиса Вецкаганса как протеже Ахметова.
Ставницер - приятель экс-депутатов Сергея Лещенко, Мустафы Найема, Егора Фирсова. Тесно связан с группой «Прозорро» - нынешним главой таможни Максом Нефедовым, нардепом от СН Андреем Мотовиловцем, экс-замминистра инфраструктуры, лектором Трускавца Владимиром Шульмейстером, главой «Укрпошты» Игорем Смелянским, юристом Артёмом Афияном, который сидит на грантовой теме э-правительства и блокчейна для реестров и т.д.
Еврооптимисты и «соросята» весело тусили на дне рождения порта ТИС (25 лет порту) в сентябре 2019-го, где выступали популярные исполнители, в частности «Франц Фердинанд».
В последнее время Ставницер испытывает головокружение от успехов, связанное с выдавливанием с должности замминистра инфраструктуры по портам, человека Арсена Авакова Юрия Лавренюка, занявшего место Владимира Шульмейстера, а также победой над Анатолием Яблуновским (человек Ахметова).
Владиславу Криклию не хотелось участвовать в бойне «соросят» с Аваковым и одесской семьёй Круков, поэтому он сдался: 31 октября Лавренюк ушёл по по собственному желанию. Другой будоражащий Ставницера персонаж - Игорь Ткачук - работает замом в Одесской облгосадминистрации.
Недобитым остался ставленник Лавренюка (тоже из системы МВД) Сергей Гронский, заместитель Райвиса Вецкаганса. Многие удивляются, почему Райвиса не поддерживает полноправный член группы «Прозорро», бывший министр экономразвития и нынешний директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус? Потому что Вецкаганс - не литовец, а латвиец, руководил рижский портом.
Он мешает завести на нужные позиции людей бывшего функционера Минтранса Сергея Симоненко и экс- замглавы АМПУ Юрия Васькова, поддерживаемых Ставницером. Сейчас «соросята» додавливают деморализованного скандалом с Клитиной Владислава Криклия, который находится на «растяжке» как человек Авакова и Нефедова одновременно.
Ставницер тем временем заявил, что хочет арендовать международный аэропорт «Одесса», принадлежащий Борису Кауфману и одесскому Александру Грановскому (есть ещё харьковский).
Видимо, он был вдохновлён новостью, что реальный хозяин бизнеса ТИС, официально уменьшивший свою долю, россиянин Алексей Федорычев, проживающий в Монако, которого НАБУ гоняет с 2018 года по распоряжению Петра Порошенко, выведен из-под угрозы ареста: Высший антикоррупционный суд отказался применить к нему меру пресечения в виде содержания под стражей за завладение зерном Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины.
«Соросята» рулят...