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 Політика України, Технології
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Все про:енергетика (382) альтернативна енергетика (16) сонячна енергетика (12) Гончарук_Олексій (313)

 За останні 5 років у розвиток відновлюваної енергетики в Україні інвестовано 4,8 млрд доларів, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів зустріч з генеральним директором Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) Франческо Ла Камера.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Сьогодні в Україні реалізується низка проектів відновлюваної енергетики загальною потужністю в 2,5 гігават. Це найбільший показник за всі роки незалежності нашої держави. В цю сферу інвестовано 4,8 мільярдів доларів протягом останніх 5 років", – зазначив Гончарук.

Глава українського Уряду наголосив: "Нашою метою є збільшення частки відновлюваної енергетики. Наразі ми розробляємо стратегію переходу на відновлювану енергетику до 2050 року. Ми би високо оцінили співпрацю з IRENA у цьому напрямку".

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Ла Камера висловив підтримку діям українського Уряду: "Україна йде в правильному напрямку. Ви можете розраховувати на нас у питаннях розвитку системи відновлюваної енергетики в вашій країні".

Крім цього, на зустрічі обговорювали впровадження аукціонної системи закупівлі електроенергії, виробленої ВДЕ, для стимулювання розвитку відновлюваної енергетики. Перший аукціон має відбутися вже в квітні 2020 року.

Насамкінець Прем’єр-міністр України подякував Франческо Ла Камера за візит до України та висловив сподівання на поглиблення співпраці між Україною та Агентством.

Довідково

Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії, або IRENA — організація, заснована в 2009 році для підтримки використання державами всіх форм відновлюваних джерел енергії. Україна стала членом IRENA у 24 лютого 2018 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162446
 
 
 Топ коментарі
 
Как это? То есть инвестировали при власти клятого барыги Вальцмана? За последних 5 лет в развитие возобновляемой энергетики в Украине инвестировано 4,8 млрд долларов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1163
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За последние 5 лет?

Неужто самокатовожатый пиариться на достижениях бориго-ворюг?
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Как это? То есть инвестировали при власти клятого барыги Вальцмана? За последних 5 лет в развитие возобновляемой энергетики в Украине инвестировано 4,8 млрд долларов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1163
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Це не інвестиції і махінації! Україна створила монопольку для олігархів - вкладаєш гроші в безглузді сонячні електростанції і тобі держава сплачує шалені гроші, більше 5грн за 1 кВтч виробленої електроенергії! І нікого не гребе а чи потрібна в цьому регіоні ця сонячна електростанція, що вона там допомагає вирішити! Для чого величезні поля сонячних батарей біля найбільшої в Європі Запорізької АЕС??????????? Що це за дебілізм???????? Потрібно повністю відмовитись від підвищених тарифів на сонячну електрику! Сонячні електростанції призводять до того що АЕС не можуть розігнати свої блоки на повну потужність і для маневрування потужностями потрібно використовувати енергоблоки ТЕС, на яких спалюють супердороге вугілля, вкрадено в ОРДЛО! Накуй нам така сонячна енергетика! Закрити до біса всі ці сонячні лохотрони і вимагати від власників сонячних електростанцій щоб вони купили у Тесли акумуляційні станції, які зможуть акумулювати електрику і видавати її в електромережу тільки в ті моменти коли вона кочне потрібна, для маневрування цими потужностями, замість потужностей ТЕС!
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Так вальцман не був проти цієї афери, головним вигодонабувачем якої є його корєш ахмєтов
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Судя по активности содействия Вальцман был в доле.
И следствием в т.ч непомерной жадности Парашенко есть приход к власти зе-блох.
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Добре що зєлля в темпі перекрив лавочку олігархам . Тут плакати гончаруку треба , а не хвалитись . Це стільки грошей з народу здеруть !
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За последние 5 лет?

Неужто самокатовожатый пиариться на достижениях бориго-ворюг?
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коМанда Зебілів 5 років дуже потужно терла ********* палочки.
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"солнечные электростанции" - это афёра похлеще Роттердама++ в несколько раз при явном соучастии Парашенки.
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премьер ЗЕбилов хвалица достижениями Порошенко -- вот клоуны натуральные. За последних 5 лет в развитие возобновляемой энергетики в Украине инвестировано 4,8 млрд долларов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8001 .
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Тут главное не впечатляться,а внимательно изучить.Наш зелёный ахметка вбил пыж на Хмельницкой АЭС и теперь радостно пожинает плоды с экологической электроэнергии.Вопиюще,но...Соевые на такое не реагируют.
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Помогу даже для особо одарённых:в гугле вбиваете" хмельницкая аэс полностью остановилась" и читаете немножко правды.
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Тут вопрос в том...сколько за следующие пять лет ...за время правления зеленого стада...будет инвистированно..
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не правления, а "стрижки" зеленого стада - все таки дохе_ра баранов - это профит полюбому За последних 5 лет в развитие возобновляемой энергетики в Украине инвестировано 4,8 млрд долларов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4687
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инвестируются миллиарды а почему-то платят за это потребители
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"Сейчас мы разрабатываем стратегию перехода на возобновляемую энергетику к 2050 году".
Что это зебильный пи*арас несёт? Где все они будут в 2020-м, а не то, что в 2050-м? За последних 5 лет в развитие возобновляемой энергетики в Украине инвестировано 4,8 млрд долларов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3668
Источник: https://censor.net.ua/n3162446
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Шо ты несёшь чучело?? ЗЕбилы тут хотят слышать как барига мародёр всё украл, а ты шо мелешь? Как барига миллиарды инвестировал?? Смотри..дозвездишся что уволят..
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Конечно инвестировано. Тариф покупки электрики один из самых дорогих в Европе и еще кредиты на строительство под гарантии государства. Вы сначала продайте эту электрику кому нибудь по той цене а потом хвалитесь. А так она смешивается с производимой от АЭС и продается вместе по заниженному тарифу, получается откусывает прибыль производимую АЭС. А потом воют что АЭС не модернизируют, так может именно этих средств и не хватает на модернизацию.
Досить, тату, торгувати, бо нема чим здачі дати.
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зелескот, как это понимать? Барыга грабил страну пять лет, уничтожал промышленность, а тут бац и такие вложения?! Может гончарук порохобот?!
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Офіс президента вирішив похвалитись економічними успіхами і розповів, що середня заробітна платня за рік виросла на 16%.

Ми зайшли на сайт Держкомстату, побудували графік, і виявилось, що наші зелені економічні генії забули додати, що весь ріст відбувся за попередньої влади.
(C)
@babatakit
🤔
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"Инвестировали"... Я читал что солнечные панели через 20 лет садятся. Кто в курсе? Если это так то на нас не просто тупо зарабатывают, а элементарно грабят!
Поскольку после того как нас подоят, мы еще и без "средств" генерации останемся.
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Я не просил оценивать мое эмоциональное состояние! Я спрашивал (знающих людей) о реальном сроке работы солнечных панелей!

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процесс деградации начинается с первого часа изготовления модуля.Вот только он настолько медленный,что лет 8- 10 это практически не влияет на генерацию.срок службы 20-25 лет. немцы морально устаревшие модуля отработавшие 8-10 лет на своих станциях уже меняют полным ходом. причиной тому не старение а новые технологии современные модуля в 3-4 раза мощнее.
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Вони "сідають" щороку, будь-який напівпровідниковий пристрій має властивість деградувати, плюс дрібна корозія поверхні панелей, питання наскільки. За 20 років цілком реально на 20-40% знизиться макс. потужність, думаю, є різниця в їх якості, всі гоняться за дешевизною...
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и что это должно значить? сколько именно принадлежит государству Украина, а сколько принадлежит барыгам, получающим сверхприбыли на клюевских "зеленых тарифах"?
Власники найбільших виробників електроенергії за клюевским "зеленим тарифом": Рінат Ахметов, Карл Стурен, китайська CNBM, Максим Єфімов та Сергій Хрипков - вот в кого инвестировали, но не в Украину.
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Сейчас мы разрабатываем стратегию перехода на возобновляемую энергетику к 2050 году". Источник: https://censor.net.ua/n3162446\\\\\\\\\\

Алло, доктор Преображенский? Да, у нас тут интересный поциент - то высрал шо экономика даст + 40% за 5 лет, теперь это, я Вам ссылочку скинул, это вообще кошмар, заберите его?
Алло, доктор? Алло? Вы хрипите надеюсь от кашля? Алло? ... (умер от смеха, мы только что потеряли нашего доктора За последних 5 лет в развитие возобновляемой энергетики в Украине инвестировано 4,8 млрд долларов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8362 )
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Ты, зе-козлина, лучше объясни, что это за сепаратные двусторонние переговоры между Украиной и Россией по газу прошли сегодня в Вене? Чего скрываем от Европы и украинского народа, чего сдаём России на этот раз?
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простите за неудобный вопрос... куда инвестировали, в Ахметова?
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Людей грабят а не инвестируют! Почему не описывается вся схема грабежа населения?
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А сколько еще с рядовых жителей Украины содрали на зеленую энергетику олигархов?
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Ви там ОПе розберіться, чи 5 років крали, чи інвестували, а то наріт не в курсі, як реагувати
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Гончарук очень не хотел упасть лицом в грязь перед господином Ла Камерой, - не будет же он уточнять Ла Камере какой процент инвестиций из 4,8 млрд.дол. пан Порошенко безвозмездно передал в частные руки господину Ахметову для личного обогащения. Кстати, Порошенко получил сравнительно небольшой откат.
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Гончарук: "За последних 5 лет в развитие возобновляемой энергетики в Украине инвестировано 4,8 млрд долларов."
Ето шо ж получаіцца, шо баригі в економіку інвєстіровалі? Та ну нах. Ні вєрю!
За останні 5 років у розвиток відновлюваної енергетики в Україні інвестовано 4,8 млрд доларів, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3793

За останні 5 років у розвиток відновлюваної енергетики в Україні інвестовано 4,8 млрд доларів, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7821
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