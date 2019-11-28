 За останні 5 років у розвиток відновлюваної енергетики в Україні інвестовано 4,8 млрд доларів, - Гончарук

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Сьогодні в Україні реалізується низка проектів відновлюваної енергетики загальною потужністю в 2,5 гігават. Це найбільший показник за всі роки незалежності нашої держави. В цю сферу інвестовано 4,8 мільярдів доларів протягом останніх 5 років", – зазначив Гончарук.
Глава українського Уряду наголосив: "Нашою метою є збільшення частки відновлюваної енергетики. Наразі ми розробляємо стратегію переходу на відновлювану енергетику до 2050 року. Ми би високо оцінили співпрацю з IRENA у цьому напрямку".
Ла Камера висловив підтримку діям українського Уряду: "Україна йде в правильному напрямку. Ви можете розраховувати на нас у питаннях розвитку системи відновлюваної енергетики в вашій країні".
Крім цього, на зустрічі обговорювали впровадження аукціонної системи закупівлі електроенергії, виробленої ВДЕ, для стимулювання розвитку відновлюваної енергетики. Перший аукціон має відбутися вже в квітні 2020 року.
Насамкінець Прем’єр-міністр України подякував Франческо Ла Камера за візит до України та висловив сподівання на поглиблення співпраці між Україною та Агентством.
Довідково
Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії, або IRENA — організація, заснована в 2009 році для підтримки використання державами всіх форм відновлюваних джерел енергії. Україна стала членом IRENA у 24 лютого 2018 року.
И следствием в т.ч непомерной жадности Парашенко есть приход к власти зе-блох.
Неужто самокатовожатый пиариться на достижениях бориго-ворюг?
Что это зебильный пи*арас несёт? Где все они будут в 2020-м, а не то, что в 2050-м?
Источник: https://censor.net.ua/n3162446
Досить, тату, торгувати, бо нема чим здачі дати.
Ми зайшли на сайт Держкомстату, побудували графік, і виявилось, що наші зелені економічні генії забули додати, що весь ріст відбувся за попередньої влади.
(C)
@babatakit
🤔
0.001% хйу
Поскольку после того как нас подоят, мы еще и без "средств" генерации останемся.
б*же, а Вы оптимист, таки однако то
Власники найбільших виробників електроенергії за клюевским "зеленим тарифом": Рінат Ахметов, Карл Стурен, китайська CNBM, Максим Єфімов та Сергій Хрипков - вот в кого инвестировали, но не в Украину.
Алло, доктор Преображенский? Да, у нас тут интересный поциент - то высрал шо экономика даст + 40% за 5 лет, теперь это, я Вам ссылочку скинул, это вообще кошмар, заберите его?
Алло, доктор? Алло? Вы хрипите надеюсь от кашля? Алло? ... (умер от смеха, мы только что потеряли нашего доктора )
Ето шо ж получаіцца, шо баригі в економіку інвєстіровалі? Та ну нах. Ні вєрю!