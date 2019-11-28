 Заступник голови ГПУ Трепак представив колективу нового прокурора Івано-Франківської області Фреїшина

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба ГПУ.

"У четвер, 28 листопада 2019 року, заступник Генерального прокурора Віктор Трепак представив колективу прокуратури Івано-Франківської області нового очільника Юрія Фреїшина", - говориться в повідомленні.

Трепак зазначив, що позитивні зрушення у напрямах боротьби з корупцією і протидії кримінальним правопорушенням - ті зміни, на які чекає суспільство, і вони можливі лише при належній взаємодії правоохоронних органів.



У свою чергу, Юрій Фреїшин подякував за довіру та запевнив, що разом із колективом прокуратури докладе максимум зусиль задля утвердження верховенства права та підвищення довіри громадян до органів прокуратури.



Фреїшин Юрій Михайлович народився у 1981 році в м. Калуші Івано-Франківської області. В органах прокуратури працює з 2003 року. До призначення на посаду прокурора Івано-Франківської області працював начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні.

Читайте також: Василіва призначено новим прокурором Житомирщини