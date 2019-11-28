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 Економіка
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Все про:газ (1095) газові переговори (131) Міненерго РФ (21)

 Україна і Росія провели у Відні двосторонні переговори щодо газу

Росія і Україна 28 листопада у Відні провели двосторонні газові переговори.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на Міненерго РФ.

Повідомляється, що у консультаціях брали участь міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак, глава правління "Газпрому" Олексій Міллер, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель, керівники "Нафтогазу України" і ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

"Сторони обговорили російсько-українське співробітництво в газовій сфері - врегулювання взаємних претензій щодо виконання контрактів, умови транзиту російського газу в Європу з 2020 року, перспективи прямого придбання російського газу для споживачів України", - наголошується в повідомленні.

Крім того, досягнуто домовленості щодо інтенсифікації спільної роботи в двосторонньому форматі найближчими днями.

Переговори відбулися не у тристоронньому форматі разом з представниками Євросоюзу, як це було раніше. Це були перші двосторонні переговори України та Росії щодо газу з 2014 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми в цейтноті, часу мало", - Пєсков про переговори щодо транзиту російського газу через Україну

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162444
 
 
 Топ коментарі
 
Тему газа решили согласовать на встрече в нормадском формате.
То есть ЗЕ снова прыгает на те же грабли, переводя газовые контракты в политическую плоскость личных договоренностей с фуйлом. Мы опять торгуем суверенитетом за скидку на газ ?
Ничего нового, ничего хорошего.
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5 лет не покупали газ у кацапов и тут пришло зеленое чмо и говорит что нам нужно покупать газ у агрессора чтобы он на наши же деньги убивал нас на Донбассе. Зебилы вы рады? Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу - Цензор.НЕТ 7553
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Дмитрий‏ @dmitriypaut

Я так понимаю,что в результате поправки Гейруса, Украина на грани веерных отключений электричества. Завтра становится Приднепровская ТЭС. Зато вроде дешовая эл энергия из мацковии. И опять мы заложники. Кста,шахтеры без денег, энергетики тоже. Как говорится Хеппи Нью Еа, довбойобы!

Dmitry Medved‏ @dmitrymedved1 3 часа назад
Веерное отключение нам не грозит. Веерное отключение - результат стабильной нехватки генерации. Нам грозит развал энергосистемы и блэкаут в масштабе страны. Если это случится зимой - будет гуманитарная катастрофа.
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5 лет не покупали газ у кацапов и тут пришло зеленое чмо и говорит что нам нужно покупать газ у агрессора чтобы он на наши же деньги убивал нас на Донбассе. Зебилы вы рады? Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу - Цензор.НЕТ 7553
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5 років справно купували газ в кацапів - тільки зі словацькою націнкою !
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Так ви ж в падучій тут билися, коли для ахмєткиних станцій вугілля в роіссі закупляли напряму. А якби газ напряму брали, то вас порвало б, як зом'ячків від краплі нікотину. А тепер все так як і потрібно?

******* малоросси.
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UA Alexandr Slavich
Так ви ж в падучій тут билися, коли для ахмєткиних станцій вугілля в роіссі закупляли напряму. А якби газ напряму брали, то вас порвало б, як зом'ячків від краплі нікотину. А тепер все так як і потрібно?

******* малоросси.
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Эту "наценку" с лихвой покрывала паРаша платой за транзит..
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За виртуальный транзит до словацкой территории...
газ то идет сразу потребителям - но при этом *****
платит за транзит до словацкой границы...

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NNN. У європейському газі кацапського всього ~30%. Буде ще меньше.
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а звідки ж решта ?
в Словаччині нема свого газу і весь газ там з РФ ...
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В ЄС кацапського газу лише 32%, решта норвезький, алжирський, катарський, США і т.пд.. І, нам ТРАНСПОРТУВАЛИ газ з Словаччини. А КУПУВАЛИ ми в норвежців, швейцарців, поляків і. т. д. Вчи матчастину, іксперд кацапський.
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Пвдкацапник офуїв! Він на таку "підлість" Не очікував. ***** ж каже, що це воно Європу газом забезпечує. 😁
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5 років ніхто у кацапів газу не купував. Так Шо не треба брехати. Де ти чув ці 5 років що б ***** шантажував Україну газом? От же й далі не треба в них купувати. Ніяких прямих поставок.
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зебілам аби на гривню вартісь опалення зменшили, вони за це державу продадуть.
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Якби ж через одну.Мародери брали ще й через китайську та білоруську прокладку на Сході і через словацьку з підвищеною ціною ще й через венгерський реверс на Заході.При цьому,заборона на виготовлення власного біотоплива у вигляді спирту населенням ще й досі існує в Україні.Ось такі "патріоти".
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а платив за це все - простий народ України ... при чому кадастру власних газових ресурсів - й досі не оприлюднено !
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Нах брехню нести? Ну, нехай чесні зєлєйобіки посадять клятих корупціонерів накінець! За оборонпром, за газ, за катери і. т.д. А то це все лише твій тупий пістьош)))))
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До упоротих дупоголових , зєбільних ідіотів не доходить що словакам і полякам кацапія вентиль не перекриє , а трахнутим масгамі зєбілам перекриє коли їй заманеться . Тобто шмарклі підкладають Україну Знову під кацапію. Під залежність від кремля . Це дійсно зрада .
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Для зебілів: кацапи за транзит газу до Словаччини справно платили Україні гроші)))) І, а з Польщі та Угорщини ми теж кацапський газ купували?))))
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завдяки цьому за всі ці роки 1.закупаючи газ зі словацькою націнкою його вартість була не 450 $ як вимагав "по-брацьки" північний сусід 2.кацапи не змогли навісити борги за спожитий газ в ОРДЛО ; 3. незалежність ніколи не бува безкоштовною
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Ціна газу за договором 2009 індексуюється по нафтопродуктовому "кошику", і приблизно відповідає нафті по 95, що на цей час веде до ціни бл. 300 $/кілокуб газу. Але так як в договорі ціна майже ніколи не рахувалась, бо була на перший рік знижка 20%, а далі через 4 місяці "харківська знижка" 100 дол. (або 30% при ціні нижче 333дол.).
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А в ценах это все ДОКАЗАТЬ можете??? Чего рашики отказались поставлять газ после решения Стокгольма???
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Толку что не покупали, транзит и торговля один хрен были
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Сладкая сказочка от шоколадника, газ не из Расеи -Три раза ХА.
Типа по одной трубе идет два встречных потока туда и обратно. Сначала пол дня газ качаем в одну сторону, следующие пол дня в другую.
А чего ж так Коболев и КО распереживались об остановке транзита, если у нас газа в хранилищах навалом? Потому что придется ДЕЙСТВИТЕЛЬНО задействовать реверс и вести перекачку газа в обратную сторону.
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Вони розпереживались за навар від транзиту, за газ ЄСюки переживають
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Газопроводы при совке строились с одной целью качать газ из Сибири в Европу.
Технически они построены так, что газ идет в определенном направлении. Все другие режимы работы являются нештатными и аварийными. Т.е. технически качать газ в другом направлении это создавать предпосылки к авариям. А все газовые хранилища служат с одной целью аккумулировать газ, обеспечивая его транзит.
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"Газопроводы при совке строились с одной целью качать газ из Сибири в Европу."

Це лише ваші фантазії. В совку було значне власне споживання газу, маршрути газопроводів та сховища в тому числі розраховувались для поставок в регіони з великим споживанням - великі міста, райони з важкою промисловістю... Найпотужніші магістралі в Україні та місцерозташування сховищ - так, транзитноорієнтовані, адже закінчувались створюватись вже коли шли великі поставки через західні кордони - в 80-90-ті роки. Але газовій трубі чи ГПА - байдуже в якому з 2 напрямків буде накачуватись газ після виходу з КС, розробляється відповідна технологічна схема ГТС і на ура перенаправляється потік.
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Уренгой-Памары-Ужгород (Дружба -1, Дружба -2) слышали такие названия?
В названии заложено откуда и куда. А при союзе Украина вполне сама обеспечивала себя природным газом, добывая до 90 млрд. кубов в год. А после строительства газопроводов в Европу, украинская добыча начала затухать, а старые отработанные месторождения газа стали использоваться как подземные хранилища.
Это как вопрос что было раньше яйцо или курица.
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Сформулюйте у Вас є заперечення (тоді конкретніше до чого) чи доповнення? Бо про ГТС я знаю дофіга і не лише українську.
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Заперечення просте, що йде відбир газу у підземні сховища з транзиту у Європу, а не через реверсні поставки.
З чого така впевненість? Тому що Гончарук заявив, що у разі припинення транзиту газа через територію України, вартість газу для споживачив зросте.
Якщо газ ВЖЕ на теріторії України у сховищах, придбаний улітку по меншій вартості, то з чого ціні збільшиться? Відповідь проста, відразу буде закладатись вартість транспортування по України від сховищ до споживачів.
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Вартість газу для споживачів та витрати постачальника в нашому випадку монополізації галузі - дві паралельні реальності За газ деруть скільки заманеться, бо це фактично не звичайний товар, а спосіб оподаткування.
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Вони собі вже заклали прибутки від того газу, який у сховищах, але розуміють, що у разі його використання у якості замінника російськоко газу, якого не стане у разі припинення транзиту, то усі додаткові витрати будуть покладати на споживачів.
При тому також кажуть, про те що у разі прямого договору, можливе зниження ціни, за рахунок виключення транзитної складової.
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А нічого, що Нафтогаз є одним з найбільших платників до бюджету України? Зебіли, їй Богу...
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Так что в Словакии как в Катаре крупнейшие месторождения газа? Чей там газ? Типа европейский, с рузькой отдушиной?
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Газ принадлежит трейдерам. Поинтересуйся, что это такое - расширь свой кругозор.
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Та воно тупе. Не знає навіть, що ми качали газ і з Польщі, і з Угорщини.
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А різниця яка? Реверс там організований так само - з лупінгів від гілок по яких росгаз іде, як і у випадку Словаччини.
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Вижу эту картину сидят трейдеры на трубе и делают газ.
Физически, а не по документам, ЧЕЙ газ?
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Мне фиолетово. Мир давно отошёл от такой примитивной торговли.
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Если фиолетово так НЕХРЕН звиздеть про страну-агрессор, у которой газ покупаем.
КАКАЯ РАЗНИЦА, как они свои деньги получают напрямую или фирму-прокладку, если они все равно деньги получают, попутно зарабатывая на мнимой транспортировке туда-обратно.
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Транспортування реальне, але реверс фізично живиться газом з рашки так що фінансовий аспект очевидний.
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Ах вон оно что... Нефиг звиздеть про страну агрессора оказывается... Ну жди "братской помощи", манкрут.
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Ты или крестик сними, или трусы одень.
КАК в одной голове может существовать два взаимоисключения.
С одной стороны звездишь про страну-агрессор, с другой стороны про "газовую независимость" в виде поставки расейского газа от фирмы-прокладки.
Задай себе простой вопрос деньги за газ КТО получает? Подсказать?
Если бы хотели ДЕЙСТВИТЕЛЬНО газовой независимости, РЕАЛЬНО то увеличивали бы собственную добычу, а не рассказывали пять лет о ней.
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дебилы конченые!
ты когда злеб в магазине покупаешь то ты деньги кому платишь и чей это хлеб?
понаражают баранов а нам разгребать
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Дырочка свали, а то модеры за тебя банят, наверное это твои работодатели или ты у них командир звездочки?
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До середини століття прогнозують ріст міжнародної торгівлі газом в 2-3 рази від нинішньої.
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Не трать время. Им нужно отработать свои 30 серебряников. Бесполезно объяснять, что газ в Европе на 60-70% добыт в РФ.
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На третину. Ще є Норвегія, Алжир, Катар. Ці 4 держави-експортери забезпечують бл. 9/10 споживання ЄС.
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Тему газа решили согласовать на встрече в нормадском формате.
То есть ЗЕ снова прыгает на те же грабли, переводя газовые контракты в политическую плоскость личных договоренностей с фуйлом. Мы опять торгуем суверенитетом за скидку на газ ?
Ничего нового, ничего хорошего.
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Зеленский готовит возврат газового ярма
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якось вам методичку неоперативно перекладають Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу - Цензор.НЕТ 2905
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це моя фраза. я її сама написала.
про які методички мова ? у вас галюцінації ?
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Це кацапська троляка з шизою, про гугл-перекладач і смайликами. Не реагуйте
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мета - підкинути лайна і втікти, щоб за слова свої не відповідати.
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ясно, де ти так довго пропадав... пару собі шукав..
ну, то у вас вже є ця "сила" на двоїх ?
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украина достойна своих правителей! Ели в стране 73% идиотов слопо-глухо-немых... то что можно ожидать кроме очередного голодомора???
В 2014году кацапы хотели все сделать "втупую"! Теперь поумнели и решили украинское быдло нагнуть по другому!!!
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А почему должности и фамилии рашкинских представителей озвучили, а руководителей "Нафтогаза" и оператора никак не представили? Я так понимаю это не те люди, которые премии мамам в штаты переправляют?

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Оржель, иди нах! Никого газу у старны-агрессора!
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и ты туда же. будем покупать у кого угодно лишь бы люди в тепле были
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ми і так за п'ять років не замерзли.
не бачу причини щось змінювати.
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Путин обещал Зеленскому подарить стеклянные бусы в обмен на интересы Украины.
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Я так понимаю, пришли новые решалы погреть руки на газе. И второе. Я уж не раз писал, что только евреи могут торговать с теми, кто на них напал. Пример Израиля тому очень яркий....
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У зебилов есть чувство собственного достоинства ??
Или деньги им заменяют все .??
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ты у пети спроси
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Сівоза? Труба? Нє? Все добре? Чи ще сєпар.персонажів тобі назвати при владі?
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Зебилы, хотите знать, что привезет Скоморох? Перечисляю:
1. Медведчук - президент, не сейчас, весной.
2. Отказ от газовых исков.
3. Компенсация России за ущерб от санкций. Украина будет выплачивать России компенсацию. Коломойскому тоже. Про него забыл, а напрасно.
4. Переименование Украины в Украинскую Донбасскую Республику с последующим присоединением к России.
5. Орки в Раде и правительстве. Медведчука я уже упоминал.
6. За все это вы получите скидку в 5% на газ. На год. А может и просто по роже будете получать от понаехавших орков. Бесплатно. Они довольно злые и наверняка захотят привести вас в чувство.
Вот за это, зебилоголовые, вы и проголосовали на выборах Скомороха.
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1) Бред
2) Обоюдный, с учетом интересов обеих сторон
3) Бред
4) Это какая стадия шизы?
5) Смотря кого подразумевать под орками. Если шоколадного хряка с его партией, то да.
6) см. пункты выше.
З.Ы. У тебя от соевого шоколада разжижение моСка. не ешь его много на ночь.
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подонки зелеНые барыгы!
торгруют на крови мрази!
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На шестом году войны - "Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере"
И после этого кто-то требует от европейцев ужесточить санкции!!!!!!! Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу - Цензор.НЕТ 6944 Клоунада, да и только!Источник: https://censor.net.ua/n3162444
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Речь о транзитных миллиардах, которые вполне реально потерять с 1 января 2020.
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Коли йдеться про суверенітет України , то ніякої мови бути не може . До Нового року бєня має здати Україну кремлю ?
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І що, тепер ми знову будемо мати задоволення кожний Новий рік бачити п'яну харю, яка закручує газову засувку в Україну і чути лемент "братів" Украина газ ворует?
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Да. Зебилы именно за это и проголосовали.
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Всё возвращается к временам Януковича. Какую область Украины сдадим России за скидку на газ?
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Я не против что бы сдали "по днепру"!!! Лучше меньше но лучше!!!
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Зеленого дурака путин гонит как шар в лузу. "Урегулирование взаимных претензий" (на самом деле отказ от инициированным РФ арбитражем) это:
- 3 миллиарда уже сейчас,
-12 миллиардов уже скоро,
+3 миллиарда неконтролируемых поставок РФ газа в Лугандон.

Зеленский, пождпишешь эту парашу с Газпромом, - будешь висеть на зеленом фонаре!
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Он подпишет и висеть не будет. Зебилам объяснят, что лучше быть бедным и больным, чем богатым и здоровым, а во всем виноват Порошенко, и они довольные пойдут смотреть "Сватов".
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Кстати, если переговоры по газу пошли уже без представителей ЕС, то это стопроцентная коррупция, сдача национальных интересов и большущий крест на будущем Украины. Увы.
Ребяткам есть что скрывать и от Европы, и от украинского народа. Всё шито-крыто до поры до времени.
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"Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", - отмечается в сообщении.

Пистетц, *****...
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Ну якщо ожель, то злив інтереси України
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І чому не дивуєшся коли взнаєш про важливу для України новину з ЗМІ РФії.
Тому що ...............
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Це пов'язано з тим, що відсутність імпорту і транзиту газу з боку РФ через ГТС України змусить країну розпочати його реверс із заходу країни, де розташовані найбільші за місткістю сховища, на схід.
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Укр. газові переговорники саджають державу на рос. газову голку тварюки!! Україна і Росія провели двосторонні переговори щодо газу - Цензор.НЕТ 5922
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Це фінансування країни-терориста,і вірний шлях до зняття санкцій з рф іншими країнами.
Який дурень буде накладати санкції в збиток своїй країні,якщо країна,що обороняється,-торгує з агресором-окупантом ? Це ДЕРЖАВНА ЗРАДА.Особливо на фоні засекреченості цих переговорів.
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Прямые переговоры без европейцев, попахивает договорняком
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Смердить Пактом Бєні - Путєна . За яким здача України до Нового року , певно це мав на увазі бодя .
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