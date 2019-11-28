 Україна і Росія провели у Відні двосторонні переговори щодо газу

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на Міненерго РФ.

Повідомляється, що у консультаціях брали участь міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак, глава правління "Газпрому" Олексій Міллер, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель, керівники "Нафтогазу України" і ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

"Сторони обговорили російсько-українське співробітництво в газовій сфері - врегулювання взаємних претензій щодо виконання контрактів, умови транзиту російського газу в Європу з 2020 року, перспективи прямого придбання російського газу для споживачів України", - наголошується в повідомленні.

Крім того, досягнуто домовленості щодо інтенсифікації спільної роботи в двосторонньому форматі найближчими днями.

Переговори відбулися не у тристоронньому форматі разом з представниками Євросоюзу, як це було раніше. Це були перші двосторонні переговори України та Росії щодо газу з 2014 року.

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