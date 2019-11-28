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 Економіка
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 Україна і Росія провели двосторонні переговори щодо газу

Росія і Україна 28 листопада у Відні провели двосторонні газові переговори.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на Міненерго РФ.

Повідомляється, що у консультаціях брали участь міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак, глава правління "Газпрому" Олексій Міллер, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель, керівники "Нафтогазу України" і ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

"Сторони обговорили російсько-українське співробітництво в газовій сфері - врегулювання взаємних претензій щодо виконання контрактів, умови транзиту російського газу в Європу з 2020 року, перспективи прямого придбання російського газу для споживачів України", - наголошується в повідомленні.

Крім того, досягнуто домовленості щодо інтенсифікації спільної роботи в двосторонньому форматі найближчими днями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми в цейтноті, часу мало", - Пєсков про переговори щодо транзиту російського газу через Україну

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162444
 
 
 Топ коментарі
 
Тему газа решили согласовать на встрече в нормадском формате.
То есть ЗЕ снова прыгает на те же грабли, переводя газовые контракты в политическую плоскость личных договоренностей с фуйлом. Мы опять торгуем суверенитетом за скидку на газ ?
Ничего нового, ничего хорошего.
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5 років справно купували газ в кацапів - тільки зі словацькою націнкою !
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5 лет не покупали газ у кацапов и тут пришло зеленое чмо и говорит что нам нужно покупать газ у агрессора чтобы он на наши же деньги убивал нас на Донбассе. Зебилы вы рады? Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу - Цензор.НЕТ 7553
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5 років справно купували газ в кацапів - тільки зі словацькою націнкою !
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Так ви ж в падучій тут билися, коли для ахмєткиних станцій вугілля в роіссі закупляли напряму. А якби газ напряму брали, то вас порвало б, як зом'ячків від краплі нікотину. А тепер все так як і потрібно?

******* малоросси.
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Эту "наценку" с лихвой покрывала паРаша платой за транзит..
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За виртуальный транзит до словацкой территории...
газ то идет сразу потребителям - но при этом *****
платит за транзит до словацкой границы...

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NNN. У європейському газі кацапського всього ~30%. Буде ще меньше.
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а звідки ж решта ?
в Словаччині нема свого газу і весь газ там з РФ ...
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5 років ніхто у кацапів газу не купував. Так Шо не треба брехати. Де ти чув ці 5 років що б ***** шантажував Україну газом? От же й далі не треба в них купувати. Ніяких прямих поставок.
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зебілам аби на гривню вартісь опалення зменшили, вони за це державу продадуть.
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Якби ж через одну.Мародери брали ще й через китайську та білоруську прокладку на Сході і через словацьку з підвищеною ціною ще й через венгерський реверс на Заході.При цьому,заборона на виготовлення власного біотоплива у вигляді спирту населенням ще й досі існує в Україні.Ось такі "патріоти".
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а платив за це все - простий народ України ... при чому кадастру власних газових ресурсів - й досі не оприлюднено !
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Для зебілів: кацапи за транзит газу до Словаччини справно платили Україні гроші)))) І, а з Польщі та Угорщини ми теж кацапський газ купували?))))
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Толку что не покупали, транзит и торговля один хрен были
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Сладкая сказочка от шоколадника, газ не из Расеи -Три раза ХА.
Типа по одной трубе идет два встречных потока туда и обратно. Сначала пол дня газ качаем в одну сторону, следующие пол дня в другую.
А чего ж так Коболев и КО распереживались об остановке транзита, если у нас газа в хранилищах навалом? Потому что придется ДЕЙСТВИТЕЛЬНО задействовать реверс и вести перекачку газа в обратную сторону.
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Вони розпереживались за навар від транзиту, за газ ЄСюки переживають
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Газопроводы при совке строились с одной целью качать газ из Сибири в Европу.
Технически они построены так, что газ идет в определенном направлении. Все другие режимы работы являются нештатными и аварийными. Т.е. технически качать газ в другом направлении это создавать предпосылки к авариям. А все газовые хранилища служат с одной целью аккумулировать газ, обеспечивая его транзит.
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Так что в Словакии как в Катаре крупнейшие месторождения газа? Чей там газ? Типа европейский, с рузькой отдушиной?
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Тему газа решили согласовать на встрече в нормадском формате.
То есть ЗЕ снова прыгает на те же грабли, переводя газовые контракты в политическую плоскость личных договоренностей с фуйлом. Мы опять торгуем суверенитетом за скидку на газ ?
Ничего нового, ничего хорошего.
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Зеленский готовит возврат газового ярма
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якось вам методичку неоперативно перекладають Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу - Цензор.НЕТ 2905
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це моя фраза. я її сама написала.
про які методички мова ? у вас галюцінації ?
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украина достойна своих правителей! Ели в стране 73% идиотов слопо-глухо-немых... то что можно ожидать кроме очередного голодомора???
В 2014году кацапы хотели все сделать "втупую"! Теперь поумнели и решили украинское быдло нагнуть по другому!!!
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А почему должности и фамилии рашкинских представителей озвучили, а руководителей "Нафтогаза" и оператора никак не представили? Я так понимаю это не те люди, которые премии мамам в штаты переправляют?

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Оржель, иди нах! Никого газу у старны-агрессора!
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и ты туда же. будем покупать у кого угодно лишь бы люди в тепле были
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ми і так за п'ять років не замерзли.
не бачу причини щось змінювати.
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Путин обещал Зеленскому подарить стеклянные бусы в обмен на интересы Украины.
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Я так понимаю, пришли новые решалы погреть руки на газе. И второе. Я уж не раз писал, что только евреи могут торговать с теми, кто на них напал. Пример Израиля тому очень яркий....
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У зебилов есть чувство собственного достоинства ??
Или деньги им заменяют все .??
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Экс-губернатор Харьковской ОГА, экс-глава АП времен Порошенко Игорь Райнин был избран главой харьковской ячейки "ОПЗЖ".Источник: https://censor.net.ua/v3162138
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Сівоза? Труба? Нє? Все добре? Чи ще сєпар.персонажів тобі назвати при владі?
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Зебилы, хотите знать, что привезет Скоморох? Перечисляю:
1. Медведчук - президент, не сейчас, весной.
2. Отказ от газовых исков.
3. Компенсация России за ущерб от санкций. Украина будет выплачивать России компенсацию. Коломойскому тоже. Про него забыл, а напрасно.
4. Переименование Украины в Украинскую Донбасскую Республику с последующим присоединением к России.
5. Орки в Раде и правительстве. Медведчука я уже упоминал.
6. За все это вы получите скидку в 5% на газ. На год. А может и просто по роже будете получать от понаехавших орков. Бесплатно. Они довольно злые и наверняка захотят привести вас в чувство.
Вот за это, зебилоголовые, вы и проголосовали на выборах Скомороха.
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1) Бред
2) Обоюдный, с учетом интересов обеих сторон
3) Бред
4) Это какая стадия шизы?
5) Смотря кого подразумевать под орками. Если шоколадного хряка с его партией, то да.
6) см. пункты выше.
З.Ы. У тебя от соевого шоколада разжижение моСка. не ешь его много на ночь.
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подонки зелеНые барыгы!
торгруют на крови мрази!
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На шестом году войны - "Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере"
И после этого кто-то требует от европейцев ужесточить санкции!!!!!!! Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу - Цензор.НЕТ 6944 Клоунада, да и только!Источник: https://censor.net.ua/n3162444
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Речь о транзитных миллиардах, которые вполне реально потерять с 1 января 2020.
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І що, тепер ми знову будемо мати задоволення кожний Новий рік бачити п'яну харю, яка закручує газову засувку в Україну і чути лемент "братів" Украина газ ворует?
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Да. Зебилы именно за это и проголосовали.
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Всё возвращается к временам Януковича. Какую область Украины сдадим России за скидку на газ?
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Я не против что бы сдали "по днепру"!!! Лучше меньше но лучше!!!
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Зеленого дурака путин гонит как шар в лузу. "Урегулирование взаимных претензий" (на самом деле отказ от инициированным РФ арбитражем) это:
- 3 миллиарда уже сейчас,
-12 миллиардов уже скоро,
+3 миллиарда неконтролируемых поставок РФ газа в Лугандон.

Зеленский, пождпишешь эту парашу с Газпромом, - будешь висеть на зеленом фонаре!
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Он подпишет и висеть не будет. Зебилам объяснят, что лучше быть бедным и больным, чем богатым и здоровым, а во всем виноват Порошенко, и они довольные пойдут смотреть "Сватов".
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Кстати, если переговоры по газу пошли уже без представителей ЕС, то это стопроцентная коррупция, сдача национальных интересов и большущий крест на будущем Украины. Увы.
Ребяткам есть что скрывать и от Европы, и от украинского народа. Всё шито-крыто до поры до времени.
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"Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", - отмечается в сообщении.

Пистетц, *****...
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Ну якщо ожель, то злив інтереси України
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