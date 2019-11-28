 Україна і Росія провели двосторонні переговори щодо газу

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на Міненерго РФ.
Повідомляється, що у консультаціях брали участь міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак, глава правління "Газпрому" Олексій Міллер, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель, керівники "Нафтогазу України" і ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".
"Сторони обговорили російсько-українське співробітництво в газовій сфері - врегулювання взаємних претензій щодо виконання контрактів, умови транзиту російського газу в Європу з 2020 року, перспективи прямого придбання російського газу для споживачів України", - наголошується в повідомленні.
Крім того, досягнуто домовленості щодо інтенсифікації спільної роботи в двосторонньому форматі найближчими днями.
******* малоросси.
газ то идет сразу потребителям - но при этом *****
платит за транзит до словацкой границы...
в Словаччині нема свого газу і весь газ там з РФ ...
Типа по одной трубе идет два встречных потока туда и обратно. Сначала пол дня газ качаем в одну сторону, следующие пол дня в другую.
А чего ж так Коболев и КО распереживались об остановке транзита, если у нас газа в хранилищах навалом? Потому что придется ДЕЙСТВИТЕЛЬНО задействовать реверс и вести перекачку газа в обратную сторону.
Технически они построены так, что газ идет в определенном направлении. Все другие режимы работы являются нештатными и аварийными. Т.е. технически качать газ в другом направлении это создавать предпосылки к авариям. А все газовые хранилища служат с одной целью аккумулировать газ, обеспечивая его транзит.
То есть ЗЕ снова прыгает на те же грабли, переводя газовые контракты в политическую плоскость личных договоренностей с фуйлом. Мы опять торгуем суверенитетом за скидку на газ ?
Ничего нового, ничего хорошего.
про які методички мова ? у вас галюцінації ?
В 2014году кацапы хотели все сделать "втупую"! Теперь поумнели и решили украинское быдло нагнуть по другому!!!
не бачу причини щось змінювати.
Или деньги им заменяют все .??
1. Медведчук - президент, не сейчас, весной.
2. Отказ от газовых исков.
3. Компенсация России за ущерб от санкций. Украина будет выплачивать России компенсацию. Коломойскому тоже. Про него забыл, а напрасно.
4. Переименование Украины в Украинскую Донбасскую Республику с последующим присоединением к России.
5. Орки в Раде и правительстве. Медведчука я уже упоминал.
6. За все это вы получите скидку в 5% на газ. На год. А может и просто по роже будете получать от понаехавших орков. Бесплатно. Они довольно злые и наверняка захотят привести вас в чувство.
Вот за это, зебилоголовые, вы и проголосовали на выборах Скомороха.
2) Обоюдный, с учетом интересов обеих сторон
3) Бред
4) Это какая стадия шизы?
5) Смотря кого подразумевать под орками. Если шоколадного хряка с его партией, то да.
6) см. пункты выше.
З.Ы. У тебя от соевого шоколада разжижение моСка. не ешь его много на ночь.
торгруют на крови мрази!
И после этого кто-то требует от европейцев ужесточить санкции!!!!!!! Клоунада, да и только!Источник: https://censor.net.ua/n3162444
- 3 миллиарда уже сейчас,
-12 миллиардов уже скоро,
+3 миллиарда неконтролируемых поставок РФ газа в Лугандон.
Зеленский, пождпишешь эту парашу с Газпромом, - будешь висеть на зеленом фонаре!
Ребяткам есть что скрывать и от Европы, и от украинского народа. Всё шито-крыто до поры до времени.
Пистетц, *****...