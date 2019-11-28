 Наша країна вірить, що ми готові піти на смерть, але при цьому вважає, що хтось із нас втече від слідчого, - комбриг Миргородський, якому не дали на поруки генерал-майора Марченка

Про це написав у Фейсбуці редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Таким складом, як сьогодні збиралися в суді і пропонували брати на поруки ми, офіцери, збираємося тільки на похоронах наших товаришів. Для нас це важливо. Сьогодні нам, захисникам України, показали, що ми для держави ніхто, наша думка нічого не значить" , - сказав Миргородський.

За його словами, на свободу до вироку випускають кого завгодно. При цьому офіцерів тримають за ґратами, ніби вони кримінальники, і їм не довіряють.

"Я приїхав, щоб поручитися своєю честю - Марченко не буде втікати. Виявилося, цього недостатньо. Навіть мого слова недостатньо. Слова інших офіцерів і генералів", - пояснив Миргородський.

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"Наша країна довіряє нам іти в бій і впевнена, що ніхто з нас не втече з поля бою, вірить, що ми готові піти на смерть. Але наша країна при цьому вважає, що хтось із нас втече від слідчого", - продовжив він.

Миргородський вважає, що у нас прийнято цінувати мертвих героїв, до живих же нікому немає діла.

"Загинув комбриг 128-ї - хто зараз згадує його сім'ю? Був шум і все вже забулося. Ціна життя солдата на війні -1 мільйон 200 тисяч посмертних виплат, ціна свободи і честі - запорука в 20 мільйонів. Ось таке справжнє ставлення держави сьогодні показав апеляційний суд Києва, який образив тих, хто захищає Україну", - підсумував він.





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Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.