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 Суспільство
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Все про:Бутусов Юрій (1134) 95 окрема десантно-штурмова бригада (38) Марченко Дмитро (15) запобіжний захід (68)

 Наша країна вірить, що ми готові піти на смерть, але при цьому вважає, що хтось із нас втече від слідчого, - комбриг Миргородський, якому не дали на поруки генерал-майора Марченка

Командир 95-ї десантно-штурмової бригади Максим Миргородський, лицар трьох ступенів ордена Богдана Хмельницького та громадської нагороди Народний Герой, засмучений відмовою суду видати на поруки генерал-майора Дмитра Марченка, якого підозрюють у закупівлі неякісних бронежилетів.

Про це написав у Фейсбуці редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Таким складом, як сьогодні збиралися в суді і пропонували брати на поруки ми, офіцери, збираємося тільки на похоронах наших товаришів. Для нас це важливо. Сьогодні нам, захисникам України, показали, що ми для держави ніхто, наша думка нічого не значить" , - сказав Миргородський.

За його словами, на свободу до вироку випускають кого завгодно. При цьому офіцерів тримають за ґратами, ніби вони кримінальники, і їм не довіряють.

"Я приїхав, щоб поручитися своєю честю - Марченко не буде втікати. Виявилося, цього недостатньо. Навіть мого слова недостатньо. Слова інших офіцерів і генералів", - пояснив Миргородський.

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"Наша країна довіряє нам іти в бій і впевнена, що ніхто з нас не втече з поля бою, вірить, що ми готові піти на смерть. Але наша країна при цьому вважає, що хтось із нас втече від слідчого", - продовжив він.

Миргородський вважає, що у нас прийнято цінувати мертвих героїв, до живих же нікому немає діла.

"Загинув комбриг 128-ї - хто зараз згадує його сім'ю? Був шум і все вже забулося. Ціна життя солдата на війні -1 мільйон 200 тисяч посмертних виплат, ціна свободи і честі - запорука в 20 мільйонів. Ось таке справжнє ставлення держави сьогодні показав апеляційний суд Києва, який образив тих, хто захищає Україну", - підсумував він.

Наша країна вірить, що ми готові піти на смерть, але при цьому вважає, що хтось із нас втече від слідчого, - комбриг Миргородський, якому не дали на поруки генерал-майора Марченка 01
Наша країна вірить, що ми готові піти на смерть, але при цьому вважає, що хтось із нас втече від слідчого, - комбриг Миргородський, якому не дали на поруки генерал-майора Марченка 02

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Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162443
 
   
 Топ коментарі
 
Так защитников государства не унижал ещё ни один през... Наша страна верит, что мы готовы пойти смерть, но при этом считает, что кто-то из нас сбежит от следователя, - комбриг Миргородский, которому не дали на поруки генерал-майора Марченко - Цензор.НЕТ 6801
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Зебилы, за кого будете голосовать когда ваше зеленое хуйло сбежит к обычному хуйлу? Наша страна верит, что мы готовы пойти смерть, но при этом считает, что кто-то из нас сбежит от следователя, - комбриг Миргородский, которому не дали на поруки генерал-майора Марченко - Цензор.НЕТ 4959
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Так защитников государства не унижал ещё ни один през...
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Так они его и выбрали!!! Пусть едят не обляпаются или выдвигают требования или засунуть языки у дупы и помалкиваю, собственно чем они и занимаются!!!
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Миргородский! Потушите эмоции и анализируйте кому это нужно!!! Кто принял решение? Вы ж понимаете что НЕ Зе! Вас просто пытаются стравить! с помощью кацапской агентуры
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точно. свиночолий вкотлах варив тисячами. І нічо.
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ага... а сколько в тюрмах патриотов посадил....ууууу...УЖС!!!
Кстати зебил их выпустил или так и сидят?
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Зебилы, за кого будете голосовать когда ваше зеленое ***** сбежит к обычному *****? Наша страна верит, что мы готовы пойти смерть, но при этом считает, что кто-то из нас сбежит от следователя, - комбриг Миргородский, которому не дали на поруки генерал-майора Марченко - Цензор.НЕТ 4959
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Так вважає криворізька пліснява зелена.
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бубочке нужно посадить кого нибудь(обещало), а мертвечуков и портянок пукин запретил.
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мда-раньше казали так-спасибі жителям донбаса за президента пі*******са---а тепер не знаю кому і дякувать
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Спасіба жітєлям крівбаса за .....ну далі потєксту.
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На огнестрел переделан?

Эбланы подпортновские.
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пластиковая пуля может зильоную саплю повредить, аднозначно!
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дурочку клеїть тьотя. Не знає вона чому вилучили. Потім розкажуть їй
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Зебилы, вы ж придумаете какое-то оправдание для действий своих зелёных капитулянтов?
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а это не слова уже
это конкретика
хунту привецтвую и поддержу
пора учить зелебобов не только на словах
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а о чем они думали, когда бензин ослиной мочой разбавляли?
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Вам не страна не верит, а Гавнокомандующий недомерок
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Не страна верит- не верит.а Зе-слуги. Зу-бобики засцяли - знают, что армия их(егоне потдержиывает. И если что они пойдут за генералом Марченко-киборгом, а не за Зе-слугой,которрый в 14 от армии прятался на корпоративах в рашке.
Все дело протв Марченко - подстава,чтобы на место боевых генералов поставить Зе-"сивох"
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Дуже вас поважаю, але не плутайте країну з зеленою дриснею
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Проиграл, уйди на хрен.
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Страна даёт тебе ржавый калаш в АТО и эта же самая страна никогда не продаст тебе легальный короткоствол. Не знал, комбриг? Добро пожаловать в реальность!
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Наш Воовочка, дюймоовочка.
Зеленое *****!
пара пам пам...
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"...Наша страна верит, что мы готовы пойти на смерть, но при этом считает, что кто-то из нас сбежит от следователя, - комбриг Миргородский, которому не дали на поруки генерал-майора Марченко..."

Мені здається, що тут справа в тому, що в Портнова на кожного суддю є спеціальна папочка з компроматом і всі вони виконують його забаганки. Так само в ***** є папка на Бубочку, тому він буде виконувати все що йому прикажуть.
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Ну не тільки у х.йла є папка,а мабуть і у чорта.
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Сейчас "на устах" президент Макрон, который эволюционировал от позиции типа "расейские СМИ, как средство пропаганды Кремля", демонстративних оглядин морских носителей ЯО... до состояния взаимопонимания и веры в перспективу многообещающего сотрудничества с разжигателем убийственного конфликта - путиным. В связи с этим хочется сказать "политика(!!!), язви ее "душу" грешную", или по-простому, по-французки - "СЕЛЯВУХА, едрена вошь!!!"
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Печально в стране, все печально...
Понемногу с повестки убирают основы, на которых следовало бы строить страну.
Итак, армия, мова, вира уступили место капитуляции...
Даже не удивительно, что государство в лице президента намерено убрать потенциальную для него угрозу, которая может исходить от патриотически настроенных граждан.
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зеЛя подонок и предатель.он уже никто.
изгнание на ростов этих зеленых червей.дело времени
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Тому що цей "кто-то" і Україна - зараз суть різні речі.
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Судебную реформу провел петя и кричал на всех углах,что при нем стало все зашибись.Зеля тоже не сломал эту систему.Прийдите под каждый дом этих судеек и покажите ,что вы сила.В инете расписаться это смешно.
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Он вам любителям киевских тортов 5 лет спал на голову,но вы теперь называете патриотизмом.Адекватные люди даже на его крокодильи слезы и стояния на коленях на стадионе не повелись.
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66 не представляйся.Своими оскорблениями вы своего кумира продолжаете ушатывать,это не может не радовать)))
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Мирослава Ільтьо с Оленой Мацегорой и еще 6 в Апеляційний суд м. Києва.
5 ч. · Киев ·

Пан прокурор по справі Пуми щойно заявив, що участь в АТО - обтяжуюча обставина.
Цікаво, хто першим з тих, хто повернувся живим з війни, наб'є йому морду.
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Прям от одного позора к новому еще большему позору...
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а может таки хватит базарить?
может пора и к стенке ставить зелебобов???
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Я, конечно, не думаю, что Миргородский это прочтёт, но он точно будет одним из следующих, если такие, как он, не начнут действовать. Действовать так, как учит своих подчинённых. Для начала разобрали цели, а потом... Наша країна вірить, що ми готові піти на смерть, але при цьому вважає, що хтось із нас втече від слідчого, - комбриг Миргородський, якому не дали на поруки генерал-майора Марченка - Цензор.НЕТ 6632
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