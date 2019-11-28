 Трамп прибув із неоголошеним візитом до Афганістану, - "Associated Press"

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press
Трамп прибув на аеродром Баграм незабаром після 20:30 за місцевим часом і провів на землі більше двох із половиною годин. Журналістам було строго наказано тримати поїздку в секреті, щоб гарантувати його безпеку.
Візит відбувся більш ніж через два місяці після того, як Трамп раптово перервав мирні переговори з талібами після того, як унаслідок вибуху в Кабулі загинуло 12 осіб, зокрема американський солдат.
І це відбувається у вирішальний момент у президентстві Трампа, коли щодо нього триває розслідування, яке загрожує імпічментом.
Не только пенсии будут, а и почёт и уважение?
ПыСы. Ну что, малороссы херовы "хуже не будет"?
талибан и игил получают новые вводные
Мастеркласс для Зеленского.
импичмента не будет, у него есть не плохой шанс быть выбранным на второй срок ...
так шо не кажи гоп.