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 За кордоном
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Все про:Афганістан (67) Трамп (2286)

 Трамп прибув із неоголошеним візитом до Афганістану, - "Associated Press"

Президент Дональд Трамп зробив несподіваний візит до Афганістану, щоб провести час із американськими військами в День подяки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press

Трамп прибув на аеродром Баграм незабаром після 20:30 за місцевим часом і провів на землі більше двох із половиною годин. Журналістам було строго наказано тримати поїздку в секреті, щоб гарантувати його безпеку.

Візит відбувся більш ніж через два місяці після того, як Трамп раптово перервав мирні переговори з талібами після того, як унаслідок вибуху в Кабулі загинуло 12 осіб, зокрема американський солдат.

І це відбувається у вирішальний момент у президентстві Трампа, коли щодо нього триває розслідування, яке загрожує імпічментом.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162442
 
 
 Топ коментарі
 
Уже всі бачили? Зам. глави комітету ветеранів ...

Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, - "Associated Press" - Цензор.НЕТ 100
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Ну теперь за дырляндско-лугандонских вытиранов можно быть спокойными.

Не только пенсии будут, а и почёт и уважение?

ПыСы. Ну что, малороссы херовы "хуже не будет"?
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Це виходить, що таліби могли вирішити американську кризу з імпічментом?
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Уже всі бачили? Зам. глави комітету ветеранів ...

Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, - "Associated Press" - Цензор.НЕТ 100
 показати весь коментар
 
 
Ну теперь за дырляндско-лугандонских вытиранов можно быть спокойными.

Не только пенсии будут, а и почёт и уважение?

ПыСы. Ну что, малороссы херовы "хуже не будет"?
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Це виходить, що таліби могли вирішити американську кризу з імпічментом?
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героин резко подорожает в мире
талибан и игил получают новые вводные
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Трампу поздно пить боржоми. Конвульсии политического трупа.
Мастеркласс для Зеленского.
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подожди хранить,
импичмента не будет, у него есть не плохой шанс быть выбранным на второй срок ...
так шо не кажи гоп.
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Чарса афганского пыхнуть решил ,на ха-ха пробьёт ,потом на хавчик ,ему бачики подгонят на бакшиш а кто не в теме БУРУ БАЧА ...
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Когда приспичит, Зеленский тоже поедет к бойцам праздновать Покрову.
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