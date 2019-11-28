 На прохання української сторони, президент Грузії Зурабішвілі перенесла візит до Києва на 2020 рік

"У листопаді цього року планувався візит президента Грузії в Київ, однак через поточні процеси в Україні, на прохання української сторони, візит перенесено на 2020 рік", - йдеться в повідомленні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

В адміністрації також прокоментували повідомлення ЗМІ про те, що президент України Володимир Зеленський, який 16-17 грудня планує відвідати з візитом Баку, спочатку нібито планував відвідати Вірменію та Грузію, але через протести в Тбілісі поїздку вирішили скоротити і обмежити лише Азербайджаном.

Як заявляють в адміністрації президента Грузії, візит Зеленського в Тбілісі не планувався.

Президенти Грузії й України домовилися здійснити найближчим часом взаємні візити на вищому рівні у вересні під час зустрічі у Варшаві, де вони перебували в рамках участі в пам'ятних заходах, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни.

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