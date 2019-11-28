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 Політика України
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Все про:візит (725) Грузія (615) Зурабішвілі (21)

 На прохання української сторони, президент Грузії Зурабішвілі перенесла візит до Києва на 2020 рік

Візит президента Грузії Саломе Зурабішвілі в Україну перенесено на 2020 рік, повідомила в четвер адміністрація грузинського президента.

"У листопаді цього року планувався візит президента Грузії в Київ, однак через поточні процеси в Україні, на прохання української сторони, візит перенесено на 2020 рік", - йдеться в повідомленні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

В адміністрації також прокоментували повідомлення ЗМІ про те, що президент України Володимир Зеленський, який 16-17 грудня планує відвідати з візитом Баку, спочатку нібито планував відвідати Вірменію та Грузію, але через протести в Тбілісі поїздку вирішили скоротити і обмежити лише Азербайджаном.

Як заявляють в адміністрації президента Грузії, візит Зеленського в Тбілісі не планувався.

Президенти Грузії й України домовилися здійснити найближчим часом взаємні візити на вищому рівні у вересні під час зустрічі у Варшаві, де вони перебували в рамках участі в пам'ятних заходах, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни.

Читайте також: Президент Грузії Зурабішвілі відвідає Україну "найближчим часом", - ОП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162437
 
 
 Топ коментарі
 
Не время встречаться, тут дела покруче будут, ребята страну продают...
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Нема вже куди велосипеди складати?
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Как раз к этому времени у нас будет нормальный президент.
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Не время встречаться, тут дела покруче будут, ребята страну продают...
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Как раз к этому времени у нас будет нормальный президент.
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До того ж у будь-якому випадку. Або цей змушений буде стати нормальним, або буде інший.
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А то вдруг Путлер подумает что мы тоже в НАТО хотим и откажет Монике во встрече.
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Правильно, не фиг тут делать пока зебил при власти.
Даст Бог, в следующем году Вы встретитесь с другим, более адекватным Президентом Украины!
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президент Украины Владимир Зеленский, который 16-17 декабря планирует посетить с визитом Баку, изначально якобы планировал посетить Армению и Грузию, но из-за протестов в Тбилиси поездку решили сократить и ограничить лишь Азербайджаном. - зассал наш гидрант ехать из за протестов велокортежом не проедет
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Что же это за текущие процессы, из за которых отменили визит Президента Грузии? На европейское турне Зеленского, почему то эти процессы не повлияли. Ни одного визита не отменил.Скорее всего не желают дразнить путина.
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Скорее всего бубочка травмировал свою наполеоновскую психику сказочным подарком от Президента Эстонии и напутственным словом в Вильнюсе. Чтобы отойти от этого турнэ и привести в порядок остатки имиджа видимо решил взять тайм - аут.
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зекретин врет, что из за протестов в Грузию не поедет -грузины вообще его не ждали..
зекретин рассказывает грузинам о загадочных процессах, чтоб они не приезжали...реально, едьте в Украину в 2020,к адекватному президенту, а не к земанкруту
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28.11.2019 ФОРМАЛЬНІСТЬ ЧИ ЗГАЯНІ МОЖЛИВОСТІ: ЧОМУ КИЇВ ІГНОРУЄ ЗУСТРІЧ ЛІДЕРІВ НАТО В ЛОНДОНІ https://www.5.ua/polityka/suto-formalnist-chy-zhaiani-mozhlyvosti-chomu-kyiv-ihnoruie-zustrich-lideriv-nato-v-londoni-203641.html
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