 Ексзаступник генпрокурора Голомша: Пашинського судять за самооборону в інтересах представників режиму Януковича

Про це заявив заслужений юрист України Микола Голомша в коментарі Цензор.НЕТ.
Голомша зазначив, що попереднє розслідування показало, що Сергій Пашинський діяв виключно в рамках необхідної самооборони.
Ексзаступник генпрокурора підкреслив: "Порушено принцип самооборони, виходить, бити пляшкою по голові людей законно, а стріляти у відповідь по нападнику - не можна. Ні про яку справедливість тут і мови бути не може".
"На основі всіх цих матеріалів було винесено постанову про закриття кримінального провадження", - сказав Голомша.
Юрист зазначив, що не було жодних правових підстав для поновлення вже закритої кримінальної справи і затримання Сергія Пашинського.
"Розуміючи, що деякі представники режиму Януковича дуже спритно працювали над тим, щоб сформувати думку, що Пашинський возив рушницю і нібито навіть стріляв на Майдані, вони поставили собі за мету сформувати образ якогось ворога", - сказав він.
Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.
Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.
Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.
7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.
18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.
З кожним днем все глибше переконуюсь, що новообрана влада вирішила влаштувати наймасштабніше відзначення річниці початку революції - Дня гідності та свободи. З одного боку, нас явно намагаються повернути на орбіту «русского мира», адже:
- українські війська відводять подалі від лінії фронту;
- Зеленський не робить жодних заяв, які можуть не сподобатись російському диктатору;
- Портнов не сидить, а спілкується з оточенням президента і відчутно впливає на українську політику;
- РПЦ залишає за собою усі ключові позиції в Україні, тобто обидві лаври і всі найбільші церкви центральної, північної та південної України;
- Вся медіагрупа Медведчука спокійно промиває мізки довірливих українців;
- Замість того, щоб сидіти на лаві підсудних, Коломойський розказує на весь світ, що він продасть Україну за 100 мільярдів росіянам.
З другого боку, росте соціальна напруга. ФОПи протестують проти змін до податкового законодавства, аграрії - проти ринку землі, вчителі - проти економії на освітянах…
І, як вишенька на торт, правоохоронці починають репресії проти опозиційних політиків та активістів, і блокують розслідування злочинів проти активістів Майдану. І коли? Напередодні та під річницю…
Очевидно, що дуже скоро це виллється у новий сплеск народного гніву. І лише два фактора стримують народ від того, щоб змести зе-режим. Перший - це російська загроза. Кремль неодмінно скористається новим моментом нестабільності у Києві, щоб продовжити свій наступ або спровокувати кровопролиття на досі мирних територіях країни.
Другий - це загроза повторення ситуації із контрреволюцією, яка відбувається за допомогою інформаційних маніпуляцій та пропаганди у ЗМІ і, відповідно, перемоги явних та прихованих сил реваншу і популістів на демократичних виборах, що призводить до поступового згортання реформ і поразок у зовнішній політиці.
... новий Майдан - це цілком реальна перспектива, і її не слід боятись, ....
Європейські партнери України занепокоєні тими негативними процесами, які останні півроку відбуваються в Україні.
Про це під час спілкування з журналістами на саміті Європейської народної партії заявив народний депутат, співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов.
Під час зустрічей представники Євросоюзу зазначили, що останнім часом є певні ризики згортання реформ в Україні. Зокрема, реформи децентралізації, медичної і судової реформи. «Наші європейські партнери також висловлюють занепокоєння політичними переслідуваннями і вибірковим правосуддям, яке вони сьогодні бачать в Україні», - зауважив співголова фракції.
Політик також зазначив, що саміт Європейської народної партії - це унікальний майданчик, де в один час в одному місці збираються всі найвпливовіші європейські політики. І делегація «Європейської Солідарності» цим вдало скористалася.
«На всіх зустрічах наша делегація піднімала ключову тему: російську агресія проти України. Ми наголошували на важливості допомоги і підтримки України на цьому шляху. Адже Україна - на передовій боротьби за європейські цінності і норми», - зауважив народний депутат.
Может алкаши тебя бутылками до смерти забьют.
Источник: "Радио Свобода"
Вот как то так.Если уж Гонтарева начала бывшую власть "топить",с ее "сукиными детьми" Шокиным и Луценко,то что уж говорить о их замах.Какой там "юрист",да еще и заслуженный?
Скорей всего пьяная отрыжка Югика,или Шокина,или их обох.
Раньше я ее встречал иногда в словосочетаниях типа, - Порошенко экс-министр правительства Азарова. Но фуй его знает, эта должность с экс, как-то влияет на мысли и суждения, особенно прпжденные?