EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  4965  112
Матеріали за темою:
Все про:Голомша (6) Пашинський (301)

 Ексзаступник генпрокурора Голомша: Пашинського судять за самооборону в інтересах представників режиму Януковича

Для утримання під вартою Сергія Пашинського немає жодних правових підстав, а відновлення справи проти нього викликане політичними мотивами.

Про це заявив заслужений юрист України Микола Голомша в коментарі Цензор.НЕТ.

Голомша зазначив, що попереднє розслідування показало, що Сергій Пашинський діяв виключно в рамках необхідної самооборони.

Ексзаступник генпрокурора підкреслив: "Порушено принцип самооборони, виходить, бити пляшкою по голові людей законно, а стріляти у відповідь по нападнику - не можна. Ні про яку справедливість тут і мови бути не може".

Читайте також: Завтра суд розгляне клопотання слідчого про продовження на 2 місяці арешту Пашинського

"На основі всіх цих матеріалів було винесено постанову про закриття кримінального провадження", - сказав Голомша.

Юрист зазначив, що не було жодних правових підстав для поновлення вже закритої кримінальної справи і затримання Сергія Пашинського.

"Розуміючи, що деякі представники режиму Януковича дуже спритно працювали над тим, щоб сформувати думку, що Пашинський возив рушницю і нібито навіть стріляв на Майдані, вони поставили собі за мету сформувати образ якогось ворога", - сказав він.

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов, Парубій, Сюмар та деякі інші колишні і чинні нардепи хочуть взяти Пашинського на поруки

Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162436
 
   
 Топ коментарі
 
Портнова выгнать на Родину - Израиль 😀😀😀
Пусть там попробует стать кем то.,
 показати весь коментар
 
сірожа повинен сісти - і сісти надовго.. Хоча б цим він частково спокутує свою провину перед загиблими хлопцями на рівненському полігоні за усвідомлену брехню про "подвійне заряджання" ..
 показати весь коментар
 
Хто б сумнівався..
Всім заправляє портнов, а отже хутін.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Мне все равно за что именно посадят Пашинского. Аль Капонє посадили за неуплату налогов. Таких хитрожопых чертил время от времени садят за то за что могут 100% посадить по полной "без шума и пыли" зная за что судят на самом деле.
 показати весь коментар
 
 
Дмитро Сінченко: «Новий Майдан - це цілком реальна перспектива, і її не слід боятись»

З кожним днем все глибше переконуюсь, що новообрана влада вирішила влаштувати наймасштабніше відзначення річниці початку революції - Дня гідності та свободи. З одного боку, нас явно намагаються повернути на орбіту «русского мира», адже:
- українські війська відводять подалі від лінії фронту;
- Зеленський не робить жодних заяв, які можуть не сподобатись російському диктатору;
- Портнов не сидить, а спілкується з оточенням президента і відчутно впливає на українську політику;
- РПЦ залишає за собою усі ключові позиції в Україні, тобто обидві лаври і всі найбільші церкви центральної, північної та південної України;
- Вся медіагрупа Медведчука спокійно промиває мізки довірливих українців;
- Замість того, щоб сидіти на лаві підсудних, Коломойський розказує на весь світ, що він продасть Україну за 100 мільярдів росіянам.

З другого боку, росте соціальна напруга. ФОПи протестують проти змін до податкового законодавства, аграрії - проти ринку землі, вчителі - проти економії на освітянах…
І, як вишенька на торт, правоохоронці починають репресії проти опозиційних політиків та активістів, і блокують розслідування злочинів проти активістів Майдану. І коли? Напередодні та під річницю…
Очевидно, що дуже скоро це виллється у новий сплеск народного гніву. І лише два фактора стримують народ від того, щоб змести зе-режим. Перший - це російська загроза. Кремль неодмінно скористається новим моментом нестабільності у Києві, щоб продовжити свій наступ або спровокувати кровопролиття на досі мирних територіях країни.
Другий - це загроза повторення ситуації із контрреволюцією, яка відбувається за допомогою інформаційних маніпуляцій та пропаганди у ЗМІ і, відповідно, перемоги явних та прихованих сил реваншу і популістів на демократичних виборах, що призводить до поступового згортання реформ і поразок у зовнішній політиці.

... новий Майдан - це цілком реальна перспектива, і її не слід боятись, ....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Артур Герасимов: наші європейські партнери занепокоєні згортанням реформ в Україні та політичними переслідуваннями
Європейські партнери України занепокоєні тими негативними процесами, які останні півроку відбуваються в Україні.

Про це під час спілкування з журналістами на саміті Європейської народної партії заявив народний депутат, співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов.

Під час зустрічей представники Євросоюзу зазначили, що останнім часом є певні ризики згортання реформ в Україні. Зокрема, реформи децентралізації, медичної і судової реформи. «Наші європейські партнери також висловлюють занепокоєння політичними переслідуваннями і вибірковим правосуддям, яке вони сьогодні бачать в Україні», - зауважив співголова фракції.

Політик також зазначив, що саміт Європейської народної партії - це унікальний майданчик, де в один час в одному місці збираються всі найвпливовіші європейські політики. І делегація «Європейської Солідарності» цим вдало скористалася.

«На всіх зустрічах наша делегація піднімала ключову тему: російську агресія проти України. Ми наголошували на важливості допомоги і підтримки України на цьому шляху. Адже Україна - на передовій боротьби за європейські цінності і норми», - зауважив народний депутат.
 показати весь коментар
 
 
Благодаря вот таким прокурорам и появляются Пашинские. У Голомши нет ни капли гражданской совести - всем и ему в том числе известно Пашинский бандит.
 показати весь коментар
 
 
Может и бандит, но речь идет о конкретном єпизоде и вьіносить решение о вине нужно исходя из материалов данного конкретного случая, а не за недоказанньіе преступления
 показати весь коментар
 
Голомша - люстрированный мошенник и вор из Тухли, восстановившийся через суд и требующий компенсацию за 5 лет у Генпрокуратуры и пенсию у Пенсионного Фонда. Бессовестный, наглый и беспардонный, рабовший на режим Януковича. Ставит деньги превыше всего. Голомша означает "голый ячмень".
 показати весь коментар
 
 
Не, ну если я на даче начну выпивших отстреливать, так и вообще без соседей останусь.
 показати весь коментар
 
 
Да нам без разницы что у тебя на даче.
Может алкаши тебя бутылками до смерти забьют.
 показати весь коментар
 
 
Бывшая руководительница Национального банка Валерия Гонтарева назвала экс-генпрокуроров Виктора Шокина и Юрия Луценко "неэффективными и коррумпированными".
Источник: "Радио Свобода"
Вот как то так.Если уж Гонтарева начала бывшую власть "топить",с ее "сукиными детьми" Шокиным и Луценко,то что уж говорить о их замах.Какой там "юрист",да еще и заслуженный?
Скорей всего пьяная отрыжка Югика,или Шокина,или их обох.
 показати весь коментар
 
 
Граждане, а что такое приставка экс. Она несет какой-либо смысл?
Раньше я ее встречал иногда в словосочетаниях типа, - Порошенко экс-министр правительства Азарова. Но фуй его знает, эта должность с экс, как-то влияет на мысли и суждения, особенно прпжденные?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору