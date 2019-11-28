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 Політика України
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Все про:майдан (555) ДБР (672) Кравчук Євгенія (9)

 Рада 3 грудня насамперед розгляне законопроєкт про ДБР. Депутати готові за нього голосувати, - заступник голови фракції "СН" Євгенія Кравчук

Народні депутати від "Слуги народу" обіцяють на засіданні Верховної Ради 3 грудня насамперед розглянути законопроєкт про Державне бюро розслідувань (ДБР) і правку у справах Майдану.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в материалі LB.ua.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що у вівторок, 3 грудня, депутати підтримають законопроєкт.

"Про цю ситуацію знає Дмитро Разумков. У вівторок першим питанням стоїть цей законопроєкт", - повідомила заступник голови фракції "СН" Євгенія Кравчук.

Читайте також: Українській владі варто вжити заходів для продовження розслідувань у справах Майдану, - Human Rights Watch

За словами Кравчук, всі депутати, з якими вона спілкувалася, висловили готовність голосувати за законопроєкт.

З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

Читайте: Адвокатка Небесної Сотні Закревська продовжить голодування до ухвалення Радою правки для поновлення розслідування справ Майдану

21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162434
 
 
 Топ коментарі
 
может быть....



Inna Turenko

@i_turenko

·2 ч

Їх дуже багато, тих хто хоче прийти до вас. Вони з дитинства чули тихі розмови про той срібний сервіз, що дід приніс в 1937, про ту маленьку коробочку з брюліками з 1939, про ті золоті червонці і коронки з 40-х Вони хочуть теж, як діди, мати маузер і прийти до вас, це генетичне.
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ГБР это кацапо-портновская помойка!которую ждет ликвадиция .после изнания зеЛи на ростов
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Inna Turenko

@i_turenko

·2 ч

Їх дуже багато, тих хто хоче прийти до вас. Вони з дитинства чули тихі розмови про той срібний сервіз, що дід приніс в 1937, про ту маленьку коробочку з брюліками з 1939, про ті золоті червонці і коронки з 40-х Вони хочуть теж, як діди, мати маузер і прийти до вас, це генетичне.
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Так оно и будет в стране живет 73% маргинального населения выращенного комунистической партией. Оно и не украинец и не росиянен. Оно советское и страна у него СССР.
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"стране живет 73% маргинального населения" ....??? скільки писали, що 73 це в головах у узкіх!!!
Що узкій ізік недозволяє математику на рівні 3го класу вичити? Ну хай челюсть не дозволяє людською мовою спілкуватись но до 100 то можно рахувати?
На вибори не прийшло 36% з того що залишилось 1\4 не голосувала за зелене марево! Скільки в остачі?
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Поздно. Но можно будет компенсировать расследованием дел по следующему Майдану.
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ГБР это кацапо-портновская помойка!которую ждет ликвадиция .после изнания зеЛи на ростов
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Схоже онуки НКВДистів окрім ГУЛАГУ ніяку іншу структуру створити не можуть.
Ви або звіть іноземців очолювати наші нові силові структури, або більше не створюйте "казна що" і тим паче за кошти міжнародної спільноти.
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Ну дай Бог
Уже почти 6 лет
И в годовщину памяти Небесной сотни народ спросит результаты
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Був такий анекдот про радянських людей у яких лише діти гарні, бо все, що вони робили руками є кострубатим. СН саме такі🐸, тому вони будуть голосувати не читаючи закони.
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Що там закони?!! Після голосування за міністрів вони журналістам не могли назвати їх прізвища!!!!
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