 Рада 3 грудня насамперед розгляне законопроєкт про ДБР. Депутати готові за нього голосувати, - заступник голови фракції "СН" Євгенія Кравчук

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в материалі LB.ua.
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що у вівторок, 3 грудня, депутати підтримають законопроєкт.
"Про цю ситуацію знає Дмитро Разумков. У вівторок першим питанням стоїть цей законопроєкт", - повідомила заступник голови фракції "СН" Євгенія Кравчук.
За словами Кравчук, всі депутати, з якими вона спілкувалася, висловили готовність голосувати за законопроєкт.
З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.
21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.
Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.
Inna Turenko
@i_turenko
·2 ч
Їх дуже багато, тих хто хоче прийти до вас. Вони з дитинства чули тихі розмови про той срібний сервіз, що дід приніс в 1937, про ту маленьку коробочку з брюліками з 1939, про ті золоті червонці і коронки з 40-х Вони хочуть теж, як діди, мати маузер і прийти до вас, це генетичне.
Що узкій ізік недозволяє математику на рівні 3го класу вичити? Ну хай челюсть не дозволяє людською мовою спілкуватись но до 100 то можно рахувати?
На вибори не прийшло 36% з того що залишилось 1\4 не голосувала за зелене марево! Скільки в остачі?
Ви або звіть іноземців очолювати наші нові силові структури, або більше не створюйте "казна що" і тим паче за кошти міжнародної спільноти.
Уже почти 6 лет
И в годовщину памяти Небесной сотни народ спросит результаты