 Рада 3 грудня насамперед розгляне законопроєкт про ДБР. Депутати готові за нього голосувати, - заступник голови фракції "СН" Євгенія Кравчук

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в материалі LB.ua.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що у вівторок, 3 грудня, депутати підтримають законопроєкт.

"Про цю ситуацію знає Дмитро Разумков. У вівторок першим питанням стоїть цей законопроєкт", - повідомила заступник голови фракції "СН" Євгенія Кравчук.

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За словами Кравчук, всі депутати, з якими вона спілкувалася, висловили готовність голосувати за законопроєкт.

З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

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21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.