 "Укрзалізниця" впродовж наступного року побудує євроколію до Львова, - Кравцов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
"За 3,5 години до Кракова і зі Львова в Європу швидкісними поїздами. Знаю, що про це говорять останні років 10. Але ми зробимо це за рік. Тобто через рік українці зможуть отримати пряме швидкісне сполучення з центру Львова до Кракова, Праги, Відня", - повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.
Суміжну колію від кордону з Польщею побудують до станції Скнилів, розташованої у Львові. Від вокзалу станції "Львів" вона на відстані 5,5 км, від Міжнародного аеропорту "Львів" - 3 км і автостанції - 1 км.
Кравцов уточнив, що станція Скнилів обрана для розвитку хаба, щоб уникнути перевантаження центральної залізничної станції "Львів", через яку йдуть практично всі внутрішньодержавні поїзди.
У загальному комплексі робіт необхідно укласти 69,8 км суміщеної колії 1435/1520 мм, побудувати 3,1 км колії 1435 мм, виконати на 58,2 км розширення майданчика землеполотна, провести комплексно-оздоровчий ремонт 9,5 км існуючої суміщеної колії і реконструкцію 8 станцій, виконати реконструкцію та модернізацію інфраструктури електропостачання, побудувати інфраструктуру вокзалу станції Скнилів колії 1435 мм.
Крім того, для комфорту пасажирів "Укрзалізниця" планує між Скниловом, аеропортом і центральним залізничним вокзалом міста запустити експрес.
Весь вопрос в финансировании.
с башкой таки проблемы? бачно....
вы дядя кажись редкий подонок....
от етот ваш коммент на мой русский обсудить или мою честность или флаг?
в любом случае не вижу связи с новостью...
"Давайте зробимо умову, якщо хоч одна людина загине, він та його діти несуть повну відповідальність, бо це вже остогидло."
адольф именно поетому и развял войнушку - шо бы немецкие дети жили, а другие нет.
ты таки фашистик такой мелкокалиберный?
так от ето ты - угрозитель засраный
так мне все еще бояться или можна уже перестать?
а давай - адрес время твое - одно условие - в штатах.
ето мне пару штук зеленых выкинуть на нос зебилу повредить?
сорри, я не настолько богат....
твое же предложение было - ты и приходи - с удовольствием твою же переносицу тебе в моск загоню..
так и думал - нет в штатах Василевской, на перекрестке с Шулявской
ето последнее шо из тебя вылезло?
чисто интересно....
Поїзда повинні були приходити на територію Приміського вокзалу. де повинна була би побудована естакада для заміни колісних пар.