EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Технології
  2092  65
Все про:залізниця (352) Львів (1142) Укрзалізниця (856) Кравцов Євген (89)

 "Укрзалізниця" впродовж наступного року побудує євроколію до Львова, - Кравцов

"Укрзалізниця" планує побудувати в 2020 році поєднану євроколію 1520/1435 мм від станції Мостиська на кордоні з Польщею до Львова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

"За 3,5 години до Кракова і зі Львова в Європу швидкісними поїздами. Знаю, що про це говорять останні років 10. Але ми зробимо це за рік. Тобто через рік українці зможуть отримати пряме швидкісне сполучення з центру Львова до Кракова, Праги, Відня", - повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

Суміжну колію від кордону з Польщею побудують до станції Скнилів, розташованої у Львові. Від вокзалу станції "Львів" вона на відстані 5,5 км, від Міжнародного аеропорту "Львів" - 3 км і автостанції - 1 км.

Читайте також: Залізнична інфраструктура, що залишилася нам від СРСР виснажена більш ніж на 90%, - Гончарук

Кравцов уточнив, що станція Скнилів обрана для розвитку хаба, щоб уникнути перевантаження центральної залізничної станції "Львів", через яку йдуть практично всі внутрішньодержавні поїзди.

У загальному комплексі робіт необхідно укласти 69,8 км суміщеної колії 1435/1520 мм, побудувати 3,1 км колії 1435 мм, виконати на 58,2 км розширення майданчика землеполотна, провести комплексно-оздоровчий ремонт 9,5 км існуючої суміщеної колії і реконструкцію 8 станцій, виконати реконструкцію та модернізацію інфраструктури електропостачання, побудувати інфраструктуру вокзалу станції Скнилів колії 1435 мм.

Крім того, для комфорту пасажирів "Укрзалізниця" планує між Скниловом, аеропортом і центральним залізничним вокзалом міста запустити експрес.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162433
 
   
 Топ коментарі
 
Какое счастье, как бы мы жили без этого.
 показати весь коментар
 
Кравцов хоче 120 тис залізничників звільнити. Хтож тоді колію обслуговувати буде? Члени СН? "Укрзализныця" в течение следующего года построит евроколею до Львова, - Кравцов - Цензор.НЕТ 8582
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
И я жду не дождусь..... а тут по колее какой-то ездить ездить предлагают.....
 показати весь коментар
 
 
У кацапов есть специальные железнодорожные войска. Они должны при захвате Европы идти вслед за основными войсками и перешивать жд евро колею под русский стандарт 1520мм. Нормативы для батальона таких дрессированных кацапов - 2км ж/д колеи в сутки. Т.е. для кацапов эта задача на месяц. У нас собираются "осваивать средства" целый год, и небось ещё и пару строительно-монтажных управлений.
 показати весь коментар
 
 
Да, языком кацапы и Киев за два дня берут.
Весь вопрос в финансировании.
 показати весь коментар
 
 
Откуда вы взяли эту ахинею? Зачем "перешивать" колею, когда проще заменить колесную пару....
 показати весь коментар
 
Какое счастье, как бы мы жили без этого.
 показати весь коментар
 
 
"Укрзализныца" процветает, денег вышекрыши, все вагоны и локомотивы обновлены. Можно и полякам помочь.
 показати весь коментар
 
ты и дальше будешь без этого жить. трасса Лена твое все.
 показати весь коментар
 
Давайте зробимо умову, якщо хоч одна людина загине, він та його діти несуть повну відповідальність, бо це вже остогидло.
 показати весь коментар
 
 
а чого тока диты? - внуков еще повынимать.
с башкой таки проблемы? бачно....
 показати весь коментар
 
А як їх заставити не красти, я живу по цьому напрямку і бачу що роблять, можу сфоткати, старі совкові плити, тільки поклали нижче.
 показати весь коментар
 
конешно детей расстрелять и внуков абортнуть - ты же не видишь другого способа?
вы дядя кажись редкий подонок....
 показати весь коментар
 
Да что Вы говорите, Вы же кристально честный с флагом США и очень хорошим русским.
 показати весь коментар
 
спасибо учителям ...
от етот ваш коммент на мой русский обсудить или мою честность или флаг?
в любом случае не вижу связи с новостью...
 показати весь коментар
 
Ну то скажіть мені що таке карбон, а взагалі вже 30 років в Україні всі вивчають українську.
 показати весь коментар
 
от разбежался уже на шо бы тебе отвечать - не слишком ли ты высокого о себе мнения?
 показати весь коментар
 
та вижу я - твой метод детей вешать...
 показати весь коментар
 
Соловьов ти? Етить твою налево еще снегирей не доели.
 показати весь коментар
 
придурок склерозный, ето нe твой коммент был?
"Давайте зробимо умову, якщо хоч одна людина загине, він та його діти несуть повну відповідальність, бо це вже остогидло."
 показати весь коментар
 
Все саме так, бо то ще роблять може вбити мене та моїх дітей.
 показати весь коментар
 
то убивай не своих детей, шо бы твоим сладко в роте было.....
адольф именно поетому и развял войнушку - шо бы немецкие дети жили, а другие нет.
ты таки фашистик такой мелкокалиберный?
 показати весь коментар
 
ясно - тут и слов нет, ты хоть кого на етом свете кроме себя любишь?
 показати весь коментар
 
слишком понятливый ... жаль что все так. Но бойся!
 показати весь коментар
 
боятся кого - тебя, плесень зеленая? "Укрзалізниця" впродовж наступного року побудує євроколію до Львова, - Кравцов - Цензор.НЕТ 469
 показати весь коментар
 
в зеркало на себя глянь - ноль там видишь?
так от ето ты - угрозитель засраный "Укрзалізниця" впродовж наступного року побудує євроколію до Львова, - Кравцов - Цензор.НЕТ 2840
 показати весь коментар
 
ты же тока шо мне угрожал, я уже забоялся было, а тут тупой слив на какашку?
так мне все еще бояться или можна уже перестать?
 показати весь коментар
 
и да - диалоx закончен по причене неадеквата собеседника....
 показати весь коментар
 
опять оно за гавно....
а давай - адрес время твое - одно условие - в штатах.
 показати весь коментар
 
сьезд защитан.
ето мне пару штук зеленых выкинуть на нос зебилу повредить?
сорри, я не настолько богат....
твое же предложение было - ты и приходи - с удовольствием твою же переносицу тебе в моск загоню..
 показати весь коментар
 
Ну давай, чего ух там.... Давай на бывшей В. Василевской, на перекрестке с Шулявской.
 показати весь коментар
 
баран под овца закосил?
так и думал - нет в штатах Василевской, на перекрестке с Шулявской "Укрзалізниця" впродовж наступного року побудує євроколію до Львова, - Кравцов - Цензор.НЕТ 433
 показати весь коментар
 
тупой ссыкун, за свoи же слова не отвечающий.
 показати весь коментар
 
все?
ето последнее шо из тебя вылезло?
 показати весь коментар
 
То таке IP в ФСБ на Цензр сьгодні видають. Не парся і не звертай уваги на маячню.
 показати весь коментар
 
Кравцов хоче 120 тис залізничників звільнити. Хтож тоді колію обслуговувати буде? Члени СН? "Укрзализныця" в течение следующего года построит евроколею до Львова, - Кравцов - Цензор.НЕТ 8582
 показати весь коментар
 
 
Вони переставляють лише плити, трохи нижче, їх гнати треба.
 показати весь коментар
 
 
Muron сейчас все хитрожопые компании переходят на оутсорсинг. Наймут подрядчиков которые будут строить жд дорогу и еще и заработать левака получится верхушке УЗ.
 показати весь коментар
 
Но по цене она наверное будет стоить, как до Харькова. Главное деньги получить и раздеребанить....
 показати весь коментар
 
Вначале дороги внутри страны,а в европы и на телеге доедут и доползут.
 показати весь коментар
 
 
рельсы рельсы шпалы шпалы - ехал поезд запоздалый...
 показати весь коментар
 
 
садовый не мл.сержант?
чисто интересно....
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
свыни, де гиперлуп?
 показати весь коментар
 
Сделали бы Киев-Львов-Варшава, прямой. А так действующий поезд с Киева до перемышля это пипец. С перемышля уехать очень геморойно
 показати весь коментар
 
Якщо не помиляюсь цей проект був запланований ще попередниками і кошторис внесений у план для виділення залізниці коштів у 2020 р.
Поїзда повинні були приходити на територію Приміського вокзалу. де повинна була би побудована естакада для заміни колісних пар.
 показати весь коментар
 
Дешевле закупить тележки на две колеи. Да и вроде на отрезке от Пшемышля до Кракова нет скоростных поездов.
 показати весь коментар
 
Це дуже правильна ідея. давно пора з"єднати Львів з Європою і залізничним транспортом.
 показати весь коментар
 
 
Давно пора это делать. Ждем по всей стране!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору