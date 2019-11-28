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 Суспільство
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Все про:перепис населення (33) Держстат (74)

 Пробний перепис населення проведуть у грудні 2019 року в частині Києва та області

Державна служба статистики проведе пробний перепис населення в частині Оболонського району Києва і в Пісківській об'єднаній територіальній громаді Бородянського району Київської області 1-26 грудня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Українські новини"

Пробний перепис не ставить завданням визначити кількість населення в обраних територіях. Його мета - перевірити на практиці переписний інструментарій, визначити методи перепису, організаційні моменти, оптимальні дати і механізми взаємодії органів статистики з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Під час пробного перепису в кожному приміщенні запишуть всіх громадян, які станом на 00:00 годин 1 грудня 2019 року проживали в ньому, включно з тимчасово проживаючими.

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З тих, які постійно проживають, запишуть також тимчасово відсутніх.

Громадянам, які підлягають перепису, пропонується взяти участь у ньому одним із трьох можливих способів:

  • 1-10 грудня інтернет-раунд - самостійно заповнити переписний лист на спецсайті, проте потрібно мати електронний підпис;
  • або 14-23 грудня надати відповіді переписувачеві, який відвідає приміщення, і заповнити переписний лист на планшеті;
  • або 14-23 грудня прийти в переписний відділ чи інструкторську ділянку і дати відповіді на запитання переписного листа тимчасового переписного персоналу.

Контрольний обхід окремих приміщень буде 24-26 грудня. Пробний перепис населення в 2019 році - це підготовчий етап до проведення Всеукраїнського перепису населення в 2020 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162432
 
 
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Особенно интересно как в кооперативах, за забором. Прекратите марнотратство.
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У меня лично будет токо один вопрос а что вы мне дадите за эту перепись, если ничего то я человек занятой и у меня нет времени тратить на муйню!!
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Из украденного у других: "Если нет денег искупать коня в шампанском, давайте хоть кота пивом обольем". Крепко сказано.
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Мне аж интересно, сколько в Киеве насчитают)))
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На підримку с\г виробників жалко , а на зелені екскременти не жалко...Пробний перепис населення проведуть у грудні 2019 року в частині Києва та області - Цензор.НЕТ 4185
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Тёмный Рыцарь, [28.11.19 21:54]
Читаешь про весь этот сегодняшний ********, который описывают в новостях - и думаешь, где это я ***** очутился?
Что это ***** за Нарния такая?
Один идиот называет Генпрокурора «джокером» и на это заявление съезжаются десятки журналистов.
Другой рассказывает, что скидку на газ от Газпрома людям не дадут. Потому что они не правильно воспользуются сэкономленными деньгами.
Третий - просто условный болван, чтобы он не говорил. Потому что других в Слугу Народа не набирали.
Люди еле сводят концы с концами. Сидят в окопах. Работают по 12 часов. Не знают, как купить лекарства, накормить детей и доехать на работу.
А эти ****** развлекаются, меряясь машинами, квартирами и дурацкими заявлениями про страну в смартфоне.
*****, вы видели людей, которые в сёлах живут и ходят по 10 километров пешком, чтобы купить хлеб, заплатить за газ и почитать газету?

Срать без света в дырку деревянного сортира по предварительной аутентификации жопы через face-id?
****, позовите психиатров.
Не им. Мне.
Я больше так не могу.
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