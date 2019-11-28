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 Суспільство
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Все про:Садовий (274) Антикорупційна прокуратура (1021)

 Садовий подасть до суду на прокурорів, які ведуть його справу

Юристи міського голови Львова Андрія Садового готують позов проти прокурорів, які представляють у його справі державне обвинувачення.

Про це Садовий заявив в ефірі "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.

"Я б узагалі вимагав, щоб люди в прокуратурі, які все шиють білими нитками, понесли покарання... І нехай вони розкажуть, хто це все замовив, тому що бюджет близько 300 млн грн недоотримав (тому що не запустили індустріальний парк. - Ред.). Мої юристи готують такий документ", - сказав він.

Мер Львова додав, що його захист також писатиме скаргу на дії прокурорів САП генеральному прокурору.

Напередодні Садовий уже заявляв, що оскаржуватиме рішення суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 1 млн 56 тис. 550 грн (44 тис. $).

Нагадаємо, 21 листопада представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вручили Садовому повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем у справі продажу ділянки землі під індустріальний парк від 2015 року. "Під час розслідування встановлено і підтверджено висновками експертів і фахівців, що понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міськради в порушення вимог чинного законодавства за заниженою ціною як землі промисловості", - зазначено в повідомленні САП.

Також у прокуратурі встановили, що продана ділянка не належить місту Львову, а Рясне-Руське сільраді Яворівського району Львівської області як земля сільськогосподарського призначення.

За даними САП, чиновникам інкримінується злочин за ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (організація зловживання і зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Сам Садовий заявив: "У будь-якій цивілізованій країні світу моляться, залучають інвестора, а у нас б'ють".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162431
 
 
 Топ коментарі
 
Взагалі Садовий робить зараз все правильно. Прокурори відвикли, що їх можуть по судах тягати. Чомусь цього ніхто не робить
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написати в вайбер пороху, попросити вибачення, гадаю буде кращий варіант Садовый подаст в суд на прокуроров, которые ведут его дело - Цензор.НЕТ 9650
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я так розумію що позов буде щодо недоотримання прибутку за кілька років, а це порушує права громади щодо недоотримання надходжень.Не все так просто буде в тих позовах. Судді до такого не готові Садовый подаст в суд на прокуроров, которые ведут его дело - Цензор.НЕТ 3106
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лучше подай жалобу "Маленькому Иисусику".. оно всё равно не поможет, но мы все поржем от души Садовый подаст в суд на прокуроров, которые ведут его дело - Цензор.НЕТ 6640
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Взагалі Садовий робить зараз все правильно. Прокурори відвикли, що їх можуть по судах тягати. Чомусь цього ніхто не робить
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откровенно говоря, Садовый делает глупость, и загружает своих юристов пустым и бесперспективным делом..
Каков предмет будущего иска: "Прекратить шить дело белыми нитками"?..
Что это за иск? в гражданском или в уголовном судопроизводстве?
Если это "иск о защите чести и достоинства", то на уголовное дело подача такого иска, и возможный выигрыш никак не влияет..
Какую цель преследует Садовый подачей такого иска?!.. я думаю, что помутненное сознание и угнетенная психика Садового, выполнила не правильную операцию, и Садовый поставил своим юристам написать в иске "то, не знаю что"..
Я думаю, что через пару дней Садовый успокоится и станет мыслить яснее, и тогда, его юристы предложат ему более внятную линию защиты..
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я так розумію що позов буде щодо недоотримання прибутку за кілька років, а це порушує права громади щодо недоотримання надходжень.Не все так просто буде в тих позовах. Судді до такого не готові
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Тогда позов должна подать Мерия Львова, но есть один нюанс(!!!), завтра или после завтра, прокуратура подаст в суд ходатайство об отстранении Садового от посады, и скорее всего это ходатайство суд удовлетворит..
и еще один нюанс, предмет этого иска "щодо недоотримання прибутку за кілька років", а Садовый сказал, что собирается подавать иск на прокуроров которые его сегодня пресовали в суде.. таким образом действия прокуроров и не полученная прибыль - никак не связаны..
Вот поэтому я и написал ,что Садовый в состоянии аффекта дал своим юристам "заранее невыполнимое задание"..
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там ещё материалы САП по делу Садового - ГПУ проверяет, и ещё какое-то дело по заявлению Садика должны открыть... там интрига, а ты сразу - бесперспективно
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Теоретически может подать заявление о преступлении прокуроров - привлечение к уголовной ответственности заведомо невиноватого. Но нынешняя система "правосудия" не имеет действенного механизма защиты от надуманных обвинений бандитов в пагонах
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главное что ты занят очень умным и полезно-перспективным делом строча маразмы на жёлтом Цензоре...
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Обратите внимание Также в прокуратуре установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.
А теперь на это Тому Садовому інкримінують завдання збитків державі на суму близько 93 мільйонів гривень - саме так експертиза під час досудового слідства оцінила вартість землі, яку міська рада Львова продала за 52 мільйони. Прокурори вважають, що львівська влада занизила ціну.
А гектаров 23,49.А цена 93 млн. 93/23,49=3,959 млн.А в долларах?Делим ещё на 25 и получаем 158 тысяч долларов за земли сельскохозяйственного назначения.А в законе о продаже земли крестьянам предлагают 2200.Пускай расположение земли неравнозначно по территориальному признаку.Но они СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. А разница 158 и 2,2 тыс заставляет думать что государственные интересы и интересы граждан, крестьян просто антогонистичны и имеют совсем разные цели для наших законодателей.Вон уже в Германии ажиотаж на наши земли.А через немцев и россияне следом придут. Как бы наши законодатели задумались что же и почём кому собираются продавать.Вспоминается классики "Государство есть машина для угнетения одного класса другим..." Или "Государство - это есть машина для поддержания господства одного класса над ... тюрьмы и прочие средства подчинения чужой воли насилию"
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написати в вайбер пороху, попросити вибачення, гадаю буде кращий варіант Садовый подаст в суд на прокуроров, которые ведут его дело - Цензор.НЕТ 9650
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Не пороху незя, потому что он сильно радовался когда на пороха дела шили белыми нитками. Садовый подаст в суд на прокуроров, которые ведут его дело - Цензор.НЕТ 8648
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Боже мой, и этот человек вещал нам с агитационных предвыборных плакатов шо он таки последний наш шанс на изменения.
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тоже на какое то время на него повелся - потом отпало...
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А он уточнял какие изменения имеются ввиду? То то!
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садовый - сдай еще кого кроме виталика, ну ты же умеешь широкоротый ты наш... )))
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небольшой плакат на входе в радовский зал "Пришел на работу? - дрочи"
никому бы не помешал, а обозначил род деятельности депутата.
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Или заказывай проститутку на вечер. Анал не предлагать....
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лохматым толстым карликам - анал табу.

та и просто табу на ето дело....
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Садовый подаст в суд на прокуроров, которые ведут его дело - Цензор.НЕТ 8222пять лет топить против "барыги" и ...ожидаемый результат Садовый подаст в суд на прокуроров, которые ведут его дело - Цензор.НЕТ 8222
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А при Порохе жил как жирный кот, даже своя фракция была в ВР. При этом срал на Пороха как только мог.
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ета тварь при любом зеленом-красном-белом не похудеет...
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а ведь прав был Садовый.. после Альперина, Садовый "наступный" Садовый подаст в суд на прокуроров, которые ведут его дело - Цензор.НЕТ 6233

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Садовий дуже багато зробив для міста, дуже багато. А це бандитське замовлення на нього скоре вийде їм боком. Як почали скоро так і закінчать скоро. Ось тоді і посміємось с тих зедебілів.
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І що саме зробив " багато, дуже багато" Садовий для міста? По хорошому, Андрійка Долю вже давно закрити треба.
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Цікаво,коли буде арешт Гепи,чи Гепа листає вчасно,а Садовий пішов у відмову.)
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Про мэра Львова судить львовянам,а не здешним Шрекам
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