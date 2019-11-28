 Садовий подасть до суду на прокурорів, які ведуть його справу

Про це Садовий заявив в ефірі "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.
"Я б узагалі вимагав, щоб люди в прокуратурі, які все шиють білими нитками, понесли покарання... І нехай вони розкажуть, хто це все замовив, тому що бюджет близько 300 млн грн недоотримав (тому що не запустили індустріальний парк. - Ред.). Мої юристи готують такий документ", - сказав він.
Мер Львова додав, що його захист також писатиме скаргу на дії прокурорів САП генеральному прокурору.
Напередодні Садовий уже заявляв, що оскаржуватиме рішення суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 1 млн 56 тис. 550 грн (44 тис. $).
Нагадаємо, 21 листопада представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вручили Садовому повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем у справі продажу ділянки землі під індустріальний парк від 2015 року. "Під час розслідування встановлено і підтверджено висновками експертів і фахівців, що понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міськради в порушення вимог чинного законодавства за заниженою ціною як землі промисловості", - зазначено в повідомленні САП.
Також у прокуратурі встановили, що продана ділянка не належить місту Львову, а Рясне-Руське сільраді Яворівського району Львівської області як земля сільськогосподарського призначення.
За даними САП, чиновникам інкримінується злочин за ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (організація зловживання і зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Сам Садовий заявив: "У будь-якій цивілізованій країні світу моляться, залучають інвестора, а у нас б'ють".
Каков предмет будущего иска: "Прекратить шить дело белыми нитками"?..
Что это за иск? в гражданском или в уголовном судопроизводстве?
Если это "иск о защите чести и достоинства", то на уголовное дело подача такого иска, и возможный выигрыш никак не влияет..
Какую цель преследует Садовый подачей такого иска?!.. я думаю, что помутненное сознание и угнетенная психика Садового, выполнила не правильную операцию, и Садовый поставил своим юристам написать в иске "то, не знаю что"..
Я думаю, что через пару дней Садовый успокоится и станет мыслить яснее, и тогда, его юристы предложат ему более внятную линию защиты..
и еще один нюанс, предмет этого иска "щодо недоотримання прибутку за кілька років", а Садовый сказал, что собирается подавать иск на прокуроров которые его сегодня пресовали в суде.. таким образом действия прокуроров и не полученная прибыль - никак не связаны..
Вот поэтому я и написал ,что Садовый в состоянии аффекта дал своим юристам "заранее невыполнимое задание"..
А теперь на это Тому Садовому інкримінують завдання збитків державі на суму близько 93 мільйонів гривень - саме так експертиза під час досудового слідства оцінила вартість землі, яку міська рада Львова продала за 52 мільйони. Прокурори вважають, що львівська влада занизила ціну.
А гектаров 23,49.А цена 93 млн. 93/23,49=3,959 млн.А в долларах?Делим ещё на 25 и получаем 158 тысяч долларов за земли сельскохозяйственного назначения.А в законе о продаже земли крестьянам предлагают 2200.Пускай расположение земли неравнозначно по территориальному признаку.Но они СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. А разница 158 и 2,2 тыс заставляет думать что государственные интересы и интересы граждан, крестьян просто антогонистичны и имеют совсем разные цели для наших законодателей.Вон уже в Германии ажиотаж на наши земли.А через немцев и россияне следом придут. Как бы наши законодатели задумались что же и почём кому собираются продавать.Вспоминается классики "Государство есть машина для угнетения одного класса другим..." Или "Государство - это есть машина для поддержания господства одного класса над ... тюрьмы и прочие средства подчинения чужой воли насилию"
никому бы не помешал, а обозначил род деятельности депутата.
та и просто табу на ето дело....