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Все про:ВР (6209) комітет (226) нацбезпека (121) Золоте (155) Завітневич (5)

 Депутати з комітету з нацбезпеки ВР мають намір відвідати ділянку розведення сил у Золотому, - Завітневич

Члени парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки відвідають у п'ятницю, 29 листопада, ділянку розведення сил №3 у районі сіл Петрівське і Богданівка Волноваського району Донецької області з метою моніторингу ситуації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив глава комітету Олександр Завітневич.

"Їдемо ми туди в рамках моніторингової місії... Це буде вже третій виїзд. Перший був - Станиця Луганська (ділянка розведення №1 в районі смт Станиця Луганська Луганської області), другий - Золоте (ділянка розведення №2 в районі м. Золоте Луганської області) і тепер Петрівське-Богданівка", - сказав Завітневич.

За словами народного депутата, члени комітету ознайомляться з умовами життя військовослужбовців, які змінили місце дислокації після розведення сил.

"Сконцентруємо увагу на огляді військових споруд, подивимося, де живуть і харчуються військовослужбовці, тобто ми більше приділимо уваги умовам життя військовослужбовців", - сказав Завітневич, уточнивши, що ця ділянка розведення розташована "майже в полі".

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Він нагадав, що під час відвідування Золотого основна увага була сконцентрована на розмовах із людьми, зокрема і з місцевими жителями.

Глава комітету розповів, що члени комітету також збираються привітати військовослужбовців, які перебувають на цій ділянці, з Днем Збройних сил України, що відзначається 6 грудня. "Ми хочемо привітати наших військовослужбовців із наступаючим святом Збройних Сил України. Думали шостого грудня, але цього дня у нас пленарне засідання, сесійний тиждень, депутати будуть тут, тому вирішили їх привітати трохи заздалегідь", - сказав він.

Завітневич зазначив, що на всіх трьох ділянках у зоні розведення сил і засобів не спостерігаються порушення режиму припинення вогню.

Також читайте: "Де є розведення - там вогню немає. Ось така статистика", - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162430
 
 
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а броники які візьмуть? "Браковані"? Депутаты из комитета по нацбезопасности ВР намерены посетить участок разведения сил в Золотом, - Завитневич - Цензор.НЕТ 9941
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Депутаты из комитета по нацбезопасности ВР намерены посетить участок разведения сил в Золотом, - Депутати з комітету по капітуляції ВР мають наміри відвідати ділянку разведення сил в Золотому🐸
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сИвоху будуть брати після Трускавця
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Користі від їхнього моніторингу ніякої.
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а к ребятам на передок, слабо?или хотя бы в Станицу и желательно вместе с ЗЕ, может сбылись бы мечты Винницкой девчонки. я в ее глазах видел только мечты а не угрозы
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Правильно , нехай їдуть І обов"язково з ДВОМА ночівками разом з солдатами на НОВИХ позиціях ! І НІЯКИХ броніків !!
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