 У волонтерки Звіробій вилучили під час обшуку 3 одиниці зброї, - прессекретар ДБР

Про це речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова заявила на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"Ці обшуки на даний момент уже завершені. Вони відбувалися санкціоновано, на це слідчі [ДБР] отримали відповідну ухвалу суду. За результатами... можу сказати, що вилучено три одиниці зброї. Наразі слідством перевіряється законність, наявність усіх відповідних дозволів", – повідомила Іванова.

Вона не уточнила, про яку саме зброю йдеться, і відмовилася детальніше говорити, що ще вилучили у Звіробій.

Спікерка ДБР зазначила, що практика проводити обшуки вранці або пізно вночі є поширеною у правоохоронних органах.

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"Обшуки – це слідчі дії, які є негласними, про них ніхто ніколи не розголошує і не анонсує. Час їх проведення узгоджується зі слідчими й оперативними працівниками. Вони можуть відбуватися абсолютно в будь-яку пору доби. Це все встановлюється в робочому порядку і не є чимось ексклюзивним", – сказала вона, відповідаючи на запитання, чому оперативники прийшли на обшук до Звіробій о 6.30.

Причиною проведення слідчих дій була "перевірка певних фактів і додатковий аналіз матеріалів, які будуть долучені до кримінального провадження", додала Іванова.

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28 листопада ДБР зі спецпризначенцями з "Альфа" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій.

Звіробій назвала обшук ДБР, який провели в неї вранці 28 листопада, політичним переслідуванням. Також вона повідомила, що силовики вилучили в неї зброю.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народному депутату і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського.