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Все про:обшук (820) зброя (1438) Правоохоронні органи (470) ДБР (672) Звіробій Маруся (9)

 У Марусі Звіробій вилучили під час обшуку 3 одиниці зброї, - прессекретар ДБР

Під час обшуку вдома у учасниці бойових дій Марусі Звіробій вилучили 3 одиниці зброї. Зараз слідчі перевіряють, чи є у волонтера дозвіл на цю зброю.

Про це речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова заявила на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"Ці обшуки на даний момент уже завершені. Вони відбувалися санкціоновано, на це слідчі [ДБР] отримали відповідну ухвалу суду. За результатами... можу сказати, що вилучено три одиниці зброї. Наразі слідством перевіряється законність, наявність усіх відповідних дозволів", – повідомила Іванова.

Вона не уточнила, про яку саме зброю йдеться, і відмовилася детальніше говорити, що ще вилучили у Звіробій.

Спікерка ДБР зазначила, що практика проводити обшуки вранці або пізно вночі є поширеною у правоохоронних органах.

Читайте також: Обшуки у Звіробій - репресії, якими влада сподівається призупинити турбопадіння довіри українців, - заява "Євросолідарності"

"Обшуки – це слідчі дії, які є негласними, про них ніхто ніколи не розголошує і не анонсує. Час їх проведення узгоджується зі слідчими й оперативними працівниками. Вони можуть відбуватися абсолютно в будь-яку пору доби. Це все встановлюється в робочому порядку і не є чимось ексклюзивним", – сказала вона, відповідаючи на запитання, чому оперативники прийшли на обшук до Звіробій о 6.30.

Причиною проведення слідчих дій була "перевірка певних фактів і додатковий аналіз матеріалів, які будуть долучені до кримінального провадження", додала Іванова.

Водночас сама Звіробій у коментарі Цензор.НЕТ зазначила, що дозволи були вилучені разом зі зброєю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це виключно політичне переслідування", - Звіробій про обшук. ВIДЕО

28 листопада ДБР зі спецпризначенцями з "Альфа" прийшли з обшуком до учасниці бойових дій Звіробій.

Звіробій назвала обшук ДБР, який провели в неї вранці 28 листопада, політичним переслідуванням. Також вона повідомила, що силовики вилучили в неї зброю.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народному депутату і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162428
 
 
 Топ коментарі
 
проти портнова, який загрожує державі жодних справ.
медведчука не трогають, командира харківського беркуту відпускають..
натомість переслідують активістів та військових, які не погоджуються зі шляхом капітуляції, який готують нам зе і пуйло.
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свідок чого ?
проти неї шиють справу про замах на життя клоуна.
уявляєте ????
проти людини, яка п'ять років жила війною, оцей хохотун і втікач від повісток вчиняє репресії.
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Слыш ЗЕбил вообще то есть закон..там прописано с 7 до 22. Кстати когда назад в Украину? Или ты сепарок винторогий с под проксика??
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Дебил, тебя забанили в Гугле или ты не научился им пользоваться?

Дебил, не допускается проведение обыска с 22 до 6:00, соответственно временем производства обыска есть время с 6.00 до 22.00.

https://protocol.ua/ru/obysk-pravovye-osnovaniya-dlya-ego-proizvodstva-pravila/
http://www.pozov.com.ua/posts/obysk.html
https://juristoff.com/resyrsi/kz/ugolovno-protsessualnyj-kodeks/5393-statya-223-trebovaniya-k-provedeniyu-sledstvennyx-rozysknyx-dejstvij

Дебил, я 25 лет в Штатах живу, и в постсовковое пространство меня не тянет, особенно, если там такие дебилы, как ты.
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Чого всі москалі лаптеногі під прапором країни про яку вони не знають нічого, окрім з агітплакатів,ненавидять і бояться!!? Що ФСБ інші ІР розподілило для більш важливих ресурсів чім Цензор?
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ЗЕлёная падаль заканчивай клоунаду. Это явно не то чего от тебя ждали даже твои 73% ЗЕбилов, не считая конечно откровенных сепаров...КОгда реально делами займёшься, а не этим фарсом??
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так сказать у меня не получается, но в нынешней ситуации смачнее не скажешь.. привет, зебилам из Одессы
https://www.youtube.com/watch?v=Ndo2XDHZvUs
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Прекрасный пример для подражания порохонуто-поцонутому быдлу.
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Посмотрел в Ютубе интервью с этой после обыска, когда она повторно угрожала, диагноз верный 8% дебилизм, не надо кивать на волонтерство, надо только выяснить за какие средства она жила последние 5 лет, платила ли налоги,рідний Батьківщине. Да, кто ты такая Маруся Зверобой, чтоб оскорблять и угрожать тому, кто на посту президента Украины?
Закрыть и надолго, остальным не повадно будет.
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Як казав Зеля,мы все Президенты.Вона також Президент
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Ясно винторогий сепарок, а Дубинского с 24мя квартирами и парком Мерседесов ты не спрашиваешь как он жил эти 5 лет и откуда добро, да винторогий??
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Зацепило, да? Я за власть, законноизбранную, а таких как ты я бы оставил в покое, без содержания, пожизненно, если ты конечно с Украины, тварь подколодная.
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Гена, какого ещё ты сюда лезешь со своим высером. Тут таких как ты хватает. Шота умное напиши, правда для этого мозг нужен.
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Свали за поребрик, чудо заморское, не славянское.
Мозги у моей жены, а у тебя мозжечок между ног.
Кого ты опустить решила?
Меня сдерживают только правила сайта, гопота "братская".
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Я украинец, а ты мордвин какое отношение имеешь к славянам? Не знаю шо это ,,паребрик", это у вас на расее так гАварят? А ещё, мой мозжечёк, тебе в рот не влезет.
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Правильно мыслите товарищь! Возвращаясь в росийское стоило надо накорню присекать даже дебильную болтовню в адрес восходящего солнышка. И вообще пора разобраться с ЦИК, почему из общего количества избирателей на территории страны на 30 ноября 2018 года 35 622 943 человека и ещё около 522 тысяч граждан зарегистрированых по месту пребывания в других странах которые получат право проголосовать в консульствах и посольствах только 13 млн. проголосовали 21 апреля за народного слугу. Это непорядок! Надо как КНДР явка 100% избрание лидера 100%. Но это все поравимо, главное побольше теплушек и восстановление дружбы со старшим братом. А дальше все по сталинским схемам. Держитесь товарищь страна скоро будет очень нуждаться в стукачах!
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маугли лезь обратно на дерево, с которого ты спустился со своим идиотским высером в письменной форме.
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Только идиот может понять идиота. Я рад товарищь что мы с тобой одного интеллекта.
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Ліга Сексі свідомо перекручують факти і на рахунок вилученої зброї також.
Пінкетони повинні провести експертизу на рахунок придатності зброї до здійснення пострілу, а вже після того вимагати дозволи.
По друге для кваліфікації вказаного злочину необхідно щоби потерпілий усвідомлював небезпеку як реальну на момент погрози.
По третє для цього потрібно допитати Президента.
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якщо Маруся Звіробій після її "виступу на публіку" тримала в квартирі незареєстровану зброю,то вона Дурепа.(
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Ви знаєте що деякі речі іноді можуть підкинути при обшуках, а деякі таємно забрати ?
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6 ноября Печерский суд Киева избрал меру пресечения Инне Грищенко в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Женщине инкриминируют соучастие в покушении на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области в 2018 годуИсточник: https://censor.net.ua/n3162403
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ГБР як будете повертати стволи,не забудьте их почистить.Девушка всё таки.Окажите внимание У волонтерки Звіробій вилучили під час обшуку 3 одиниці зброї, - прессекретар ДБР - Цензор.НЕТ 274
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Изъяли оружие,и слава богу.За чем ей только три ствола в Киеве.Вон у Пашинского было три наградных пистолета,и ни чем хорошим это не закончилось.А оружие для душевнобольных и нервных совершенно противопоказано.Мало ли что в голову взбредет,или присниться?
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А навіщо жінці Зєлі три квартири в Ялті? А нах дубінському 17 авто і 24 квартири в Києві? Дядя, ти зебіл, так?))))))
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Ты сам понял,что написал?Сравнил ....уй с пальцем.Может в рашке так принято(сужу по флагу,могу ошибиться)?
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Он Президент-ему положено. А ты бомжара)))
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Изъяли оружие,и слава богу.За чем ей только три ствола в Киеве.Вон у Пашинского было три наградных пистолета,и ни чем хорошим это не закончилось.А оружие для душевнобольных и нервных совершенно противопоказано.Мало ли что в голову взбредет,или присниться?
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Свиноботы,скоро и к вам придут.
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Олександр Погребиський‏ @nasia014 2 часа назад

Слідчий суддя по справі Марченка та його команди Білоцерківець...
Суддя, який дав ухвалу на обшук в автомобілі Марусі Звіробій, теж Білоцерківець.... Соупаденіє?
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А зачем изымали ? И что на игрушечный пластмассовый пистолет тоже нужно разрешение? А разрешениям на два охотничьих ружья Альфа не поверила ?
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Ахотниса за скальпами врагов Св Леры и Райнина.
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Порох виноват в том, что после себя оставил такие суды и мусоров. Аминь.
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Зебилы судят волонтеров и военных а Порох виноват. Суки зебильные скоро вы точно допрыгаетесь.
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dneprlena‏ @dneprlena 3 часа назад

підозру не вручали, Маруся - свідок, виявляється

Willy Wonka 🌑‏ @CcHhOocolate
А у свідків тепер теж обшуки проводять та телефони забирають в присутності понятих?
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Все зеленые(даже в этом обсуждении), рашистские терпилы.
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Поделом ей за экстремизм! Никто не должен представлять из себя выше закона!
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Если это закон,что же тогда беззаконие? Сколько дают за уклонение от призыва в армию во время войны,за дизертирство ?
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Обшуки пізньої ночі , та о четвертій ранку , дуже смердять єжовим , ієгудою , путєним і ГУЛАГом .
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Ну что Зебилы? Как вам борьба с терроризмом и экстремизмом. Знаете что я вам скажу одну фразу- Вот этого всего маразма и издевательства над человнческим разумом и логикой могло просто не быть! Просто не быть, если бы вы сделали другой выбор в марте месяце. А теперь , как справедливо говорил герой одного культового сериала, который похоже для вас и вашего президента является эталоном ( Саша Белый)- " Жрите суки! Только не подавитесь!".
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Помним,помним такого.(Сашка Билого) Он свинцом подавился,такая неприятность.
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ДБР працює по вказівках Портнова ворога України тому і тягають патріотів, захисників держави, а уклоністів, зрадників , ворогів не чіпають.
СУКИ! Портновим , Бойко, Медведчуком, Шуфричем , Волошиним, Рабіновичем, всім блоком ЗА ЖОПу , ригами ... займіться. Це вороги, зрадники, п'ята колона під час війни літають в Кремль і передають секретну інформацію, готові ножа втстромити в спину Україні. Чи ви Зебіли з ними заодно!?
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«Тот случай, когда две сельские (по образу мышления) девушки попутали берега. Конечно их никто сажать не будет, но воспитательная работа с ними должна быть проведена, в идеале - должны получить условный срок. А каждый, кто думает, что девчонок тягают ни за что пусть вспомнит сколько за свою болтовню отмотала в украинском сизо Надия Савченко (герой Украины). Причем Надюха болтала скорее всего по пьяни, а эти по - трезвому. Плюс их ролик реально рассчитан на то, чтобы вызвать агрессию по отношению к Президенту. А пробитоголовых неадекватных "патриотов", которые насмотревшись подобного могут что-нибудь вычудить, много бегает по улицам. Достаточно только вспомнить захват моста Метро» (За справедливость, 26.11.2019 17:57)
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