 Єврорада остаточно затвердила склад нової Єврокомісії

"Європейська рада, нарешті, офіційно призначила нову Європейську комісію для вступу в повноваження 1 грудня", - написав Туск у твіттері, передає Цензор.НЕТ

"Привітання і мої найкращі побажання фон дер Ляєн і її команді з підтримки єдності і сили ЄС", - додав глава Євроради, який залишає свою посаду.

В опублікованому на сайті ЄС комюніке повідомляється, що Європейська рада призначила в четвер за письмовою процедурою нову Єврокомісію на період з 1 грудня 2019 року по 31 жовтня 2024 року.

У постанові Євроради зазначено, що головою комісії призначається Урсула фон дер Ляєн (Німеччина), а високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки - Жозеп Боррель (Іспанія), який одночасно буде одним із заступників голови Європейської комісії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наша мета - до 2023 року досягти умов необхідних для подачі заявки в ЄС, - Порошенко привітав новий склад Єврокомісії

Крім того, членами Європейської комісії призначено:

Тьєррі Бретон (Франція),

Хелена Даллі (Мальта),

Валдіс Домбровскіс (Латвія),

Еліза Феррейра (Португалія),

Марія Габріель (Болгарія),

Паоло Джентілоні (Італія),

Йоганнес Ган (Австрія),

Філ Хоган (Ірландія),

Ільва Йоханссон (Швеція),

Віра Юрова (Чехія),

Стелла Кіріакідіс (Кіпр),

Янез Ленарчич (Словенія),

Дідьє Рейндерс (Бельгія),

Маргарітіс Схінас (Греція),

Ніколя Шміт (Люксембург),

Марош Шефчович (Словаччина),

Кадрі Сімсон (Естонія),

Віргініюс Сінкявічюс (Литва),

Дубравка Шуйця (Хорватія),

Франс Тіммерманс (Нідерланди),

Ютта Юрпілайнен (Фінляндія),

Адіна Велян (Румунія),

Олівер Варгеї (Угорщина),

Маргрете Вестагер (Данія),

Януш Войцеховський (Польща).

У документі наголошується, що дане рішення засноване на згоді Європейського парламенту (ЄП) від 27 листопада 2019 року про затвердження нової Єврокомісії.