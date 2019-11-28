 Потрібно створити спеціальний орган для вироблення претензій до Росії, - нардепка "Голосу" Василенко

Про це вона заявила у четвер на прес-конференції, присвяченій "червоним лініям" зустрічі у "нормандському форматі", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Насамперед необхідно звернути увагу на всіх рівнях на створення спеціального органу зі створення консолідованої претензії до Російської Федерації", - сказала Василенко.

За словами депутата, створення такого органу передбачено українським законодавством, зокрема і законом "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях".

"Там (у законі - ред) є дуже чітка стаття, у якій йдеться про те, що має бути підготовлено консолідовану претензію до Російської Федерації і має бути створено відповідний спеціальний орган", - доповнила нардеп.

Вона вважає, що роботу в цьому напрямі мають провадити не громадські працівники, як це відбувається нині, а міністерства, діяльність яких пов'язана з агресією РФ, і органи місцевого самоврядування.

"Ми звикли до багатьох речей, і для нас вони рядові, але щодня ми втрачаємо людей убитими та пораненими, держава виділяє гроші внутрішньо переміщеним особам, надає їм житло, не варто забувати про виплати для ветеранів. Я вже не кажу про втрати для всієї країни промислового регіону. За все це має заплатити агресор", - впевнена Леся Василенко.

У згаданому законі передбачається, що Кабінет Міністрів України здійснює постійний моніторинг стану дотримання прав і свобод людини та громадянина та документування фактів порушення таких прав і свобод на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. Зібрану інформацію має бути передано у міжнародні організації у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина. Також Кабмін зобов'язується на основі зібраних даних узагальнити правову позицію та сформувати консолідовану претензію України до Російської Федерації з реалізації міжнародно-правої відповідальності Росії за збройну агресію проти України.

Термін дії закону закінчується наприкінці 2019 року.

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