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 Політика України
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 Потрібно створити спеціальний орган для вироблення претензій до Росії, - нардеп "Голосу" Василенко

Народний депутат фракції "Голос" Леся Василенко вважає, що Україна має зробити пріоритетним у порядку денному питання вироблення консолідованої претензії до Російської Федерації через розв'язання війни на сході.

Про це вона заявила у четвер на прес-конференції, присвяченій "червоним лініям" зустрічі у "нормандському форматі", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Насамперед необхідно звернути увагу на всіх рівнях на створення спеціального органу зі створення консолідованої претензії до Російської Федерації", - сказала Василенко.

За словами депутата, створення такого органу передбачено українським законодавством, зокрема і законом "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях".

"Там (у законі - ред) є дуже чітка стаття, у якій йдеться про те, що має бути підготовлено консолідовану претензію до Російської Федерації і має бути створено відповідний спеціальний орган", - доповнила нардеп.

Вона вважає, що роботу в цьому напрямі мають провадити не громадські працівники, як це відбувається нині, а міністерства, діяльність яких пов'язана з агресією РФ, і органи місцевого самоврядування.

"Ми звикли до багатьох речей, і для нас вони рядові, але щодня ми втрачаємо людей убитими та пораненими, держава виділяє гроші внутрішньо переміщеним особам, надає їм житло, не варто забувати про виплати для ветеранів. Я вже не кажу про втрати для всієї країни промислового регіону. За все це має заплатити агресор", - впевнена Леся Василенко.

У згаданому законі передбачається, що Кабінет Міністрів України здійснює постійний моніторинг стану дотримання прав і свобод людини та громадянина та документування фактів порушення таких прав і свобод на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. Зібрану інформацію має бути передано у міжнародні організації у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина. Також Кабмін зобов'язується на основі зібраних даних узагальнити правову позицію та сформувати консолідовану претензію України до Російської Федерації з реалізації міжнародно-правої відповідальності Росії за збройну агресію проти України.

Термін дії закону закінчується наприкінці 2019 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162425
 
 
 Топ коментарі
 
а Президент Украины, Кабмин Украины, СБУ Украины, МЗС Украины уже не считаются органами для выработки претензий к России
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Привет "Ольгинским" от Сидзинь Пина
Китай забрал за долги у Замбии порт Момбаса построенный СССР в кредит, который в прошлом месяце списал Путин
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Петя является от природы тем самым органом, который Бог создал для предъявления претензий всему миру, в том числе - России.
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а я голосував за котика з підвалу
щось зовсім його не чути
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а Президент Украины, Кабмин Украины, СБУ Украины, МЗС Украины уже не считаются органами для выработки претензий к России
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Это просильно - обращающиеся члены и органы. Они могут только на коленях...
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Ну так создавайтесь в свободное время из депутатов юристов Если Украина вам дорога конечно.А если фантазируете еще бездельников на бюджет повесить то идите нах. Делайте хоть что то своей головой и руками а не прожектами занимайтесь
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вот пример отшива Раши - староста одного из пражских районов - Мы не будем с кем-либо извне обсуждать наше намерение построить им (власовцам - ред.) памятник, их историческую роль, не будем обсуждать это с Россией, символом оккупационной власти, лжи и нарушения прав человека. Этой прекрасной стране я желаю иную современность, иных правителей, рефлексию и больше международного признания, к которому вы принуждаете лишь демонстрацией силы и кранами газопроводов", - написал Новотны.РФ Чехии закатила скандал
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які ще претензії?
в зюзєбобиків окрім почуття вдячності, захоплення та глибокої поваги до росісі нічого немає
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У зебилов никаких притензий к кацапам нам так как Украина напала на мирных повстанцев Донбасса, а братья россияне спасли крымчан от бандеровцев, зебилы уже на коленях приползли к донбасситам с деньгами Нужно создать специальный орган для выработки претензий к России, - нардеп "Голоса" Василенко - Цензор.НЕТ 63
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потрібно терміново формувати Уряд без портфелів Нужно создать специальный орган для выработки претензий к России, - нардеп "Голоса" Василенко - Цензор.НЕТ 1651
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можна, тільки тпрошу глибоко там пальцем не колупайся
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і без поїздів, святкуйте Різдво вдома. Нужно создать специальный орган для выработки претензий к России, - нардеп "Голоса" Василенко - Цензор.НЕТ 5365
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Какие нахер претензии у зебилов могут быть к братскому для них народу. зельцман уже все простил кацапам и морской трибунал, и долг по газу, а донбасс вообще будет востанавливатся за счет благополучия украинских пенсионеров и бюджетников. Претензии кацапам будем выставлять после смены зеленого режима
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Поздно думать - через пару дней мир заключать будем..... Или подписывать капитуляцию.....
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Просто Леся предложила создать специальный орган....
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Специальных! Нужно создать специальный орган для выработки претензий к России, - нардеп "Голоса" Василенко - Цензор.НЕТ 7959
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Привет "Ольгинским" от Сидзинь Пина
Китай забрал за долги у Замбии порт Момбаса построенный СССР в кредит, который в прошлом месяце списал Путин
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т.е. создать ботоферму для генерирования претензий к РФ?
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А что ЗЕ всех силовиков сменил в Киеве на себе подобных сцыкунов-? Заявление Партии ЕС ""Шокированы несоизмеримо реакцией правоохранительных органов на заявление Маруси Зверобой. Она напоминает реакцию Януковича на так называемый "яичный теракт" 2004 года. Спецподразделение "Альфа" - это явно слишком для обыска дома у женщины-волонтера. Это унизительно для самих правоохранителей. Их тренировали явно не для этого. Три танка или три БТРа логично бы дополнили три автобуса "Альфы" в этой феерической спецоперации"
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просто писец.
интересно, им самим не стыдно.
ничтожестваа
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В Израиле сразу 2 подобных органа- Цахал и Моссад. Просто берите с них пример. Нужно создать специальный орган для выработки претензий к России, - нардеп "Голоса" Василенко - Цензор.НЕТ 3322
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Петя является от природы тем самым органом, который Бог создал для предъявления претензий всему миру, в том числе - России.
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Это непозволительная трата бюджетных денег. На данный момент у нас в стране, в разных государственных структурах достаточно обоснованных и оформленных претензий к врагу-оккупанту (москальщине/параше). Министерство юстиции, МИД, Министерство культуры, Генпрокуратура, Нафтогаз - вот неполный перечень структур, которые судятся с врагом в международных судах.
Все, что нужно - команда профессиональных юристов-международников уровня Елены Зеркаль для грамотного сопровождения дел в судах.
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Більше "органів" - різних і всяких...............дебільна партія-дебільні пропозиції. Нужно создать специальный орган для выработки претензий к России, - нардеп "Голоса" Василенко - Цензор.НЕТ 3883
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Человек, который больше пяти лет отстаивал интересы Украины и очень успешно, сегодня написал заявление по собственному желанию так как ОПе, "возможно", это не интересно. А вы, да,создавайте органы по претензиям.
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