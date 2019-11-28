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Все про:застава (242) Антикорупційна прокуратура (1023) Альперін Вадим (18)

 Підозрюваному в махінаціях на митниці Альперіну САП клопотатиме про запобіжний захід у вигляді арешту або застави 200 млн грн, - "Укрінформ"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме у суді про обрання одеському бізнесмену Вадиму Альперіну запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави у 288 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомив обізнаний співрозмовник.

"САП клопотатиме у суді про арешт Альперіна з можливістю внесення застави у 288 млн грн", - сказало джерело.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Альперіна підозрюють у створенні злочинної організації, ухиленні від податків і зловживанні службовим становищем, - НАБУ

Як повідомлялося, відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін пропонував хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арештів із рахунків підконтрольних йому підприємств.

30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави в 21 млн гривень. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тисячі гривень. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

В інтерв'ю "Цензор.НЕТ" Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ, розповів, що "Альперін запропонував мільйон доларів за зняття арешту зі своїх рахунків".

Улітку 2019 року журналіст Євген Плінський заявив, що в.о начальника Одеської митниці Володимир Передерій та одеський контрабандист Вадим Альперін організували схему, за якою за два місяці вкрали з держбюджету 110 мільйонів гривень.

26 листопада НАБУ затримало заступника голови київської митниці Сергія Тупальського і ще 6 осіб у справі Альперіна. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарунок за допомогу в затриманні самого Альперіна.

27 листопада Альперіна затримали в приміщенні САП співробітники НАБУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162422
 
 
 Топ коментарі
 
Подозреваемому в махинациях на таможне Альперину САП будет ходатайствовать о мере пресечения в виде ареста или залога 200 млн грн

Гидрант меняет один клан контрабандистов в одеск. таможне на клан Хорошковского, а таможенник, которого обматерил ЗЕ не уволен пошел на повышение.
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А це шумова завіса - щоб не бушував народ з приводу арешту генерала Марченка та пресингу марусі Звіробій? Бобіки скажуть: "Ну как же, наш прєзідєнт с каррупціей борется".
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Подозреваемому в махинациях на таможне Альперину САП будет ходатайствовать о мере пресечения в виде ареста или залога 200 млн грн

Гидрант меняет один клан контрабандистов в одеск. таможне на клан Хорошковского, а таможенник, которого обматерил ЗЕ не уволен пошел на повышение.
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Для Альперіна не може бути застави, він все одно втече, для нього 10 млн доларів це не велика сума, до того ж його можуть вбити бо він лише носій хабарів по кабінетах, справжня мафія це судді, прокурори, чиновники.
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А чому не 2 мільярда? Звідки вони беруть такі суми?
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Судді вирішили що їм вистачить і цього.
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А це шумова завіса - щоб не бушував народ з приводу арешту генерала Марченка та пресингу марусі Звіробій? Бобіки скажуть: "Ну как же, наш прєзідєнт с каррупціей борется".
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А теперь сколько ему назначат? Чтобы он спокойно уехал за границу.
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А пару дней назад , некий киевский таможенник, вещал об этом персонаже, что он белый и пушистый и к контрабанде не имеет никакого отношения....... а я так понимаю, что его в контрабанде и не обвиняют, он РЕШАЛА очень высокого полёта ... Подозреваемому в махинациях на таможне Альперину САП будет ходатайствовать о мере пресечения в виде ареста или залога 200 млн грн, - "Укринформ" - Цензор.НЕТ 565
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пополняем бюджет за счет залогов. Слуги работать не обучены.
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Вы посмотрите в эти честные и наивные глаза как у ребёнка. Блин, да он в день имеет 200 миллионов! Минимимум 2 миллиарда! И то, думаю найдет!
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нарешті слуги працюють і це ще до Трускавця!Альтерін таких бабло немає, як і Садовий... нехай подає у суд на прокурорів
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