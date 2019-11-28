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 Політика України
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Все про:арешт (1039) Пашинський (301) Федур (11)

 Завтра суд розгляне клопотання слідчого про продовження на 2 місяці арешту Пашинського

29 листопада суд розгляне клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою екснардепа Сергія Пашинського.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив адвокат Пашинського Андрій Федур, інформує Цензор.НЕТ.

"Справа Пашинського С.В. Завтра 29.11.2019 року о 9 г. 30 хв. в Печерському суді розпочнеться розгляд клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою на 60 днів", - написал Федур.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Це можна охарактеризувати одним словом - свавілля, - адвокат Федур про обрання запобіжного заходу Пашинському

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

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Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.

Завтра суд розгляне клопотання слідчого про продовження на 2 місяці арешту Пашинського 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162415
 
 
 Топ коментарі
 
Подовжувати арешт цьому "патріотові" , та найшвидшого йому вироку іменем України.. А там і петя підтягнеться до сірожі на вже прогріті сірожою нари..
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Танюха Черновол - приготовиться!!! (седативное не пей... пусть им будет страшнее)
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Breaking news! Альфа СБУ проводит обыски в домах Труханова и Кернеса. Им инкриминируют государственную измену и призывы к сепаратизму...

А, не, то Машу Зверобой шманают... Все норм.
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Подовжувати арешт цьому "патріотові" , та найшвидшого йому вироку іменем України.. А там і петя підтягнеться до сірожі на вже прогріті сірожою нари..
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а за шо судят ?

за коррупцию, наверно

или за снайперские винтовки на Майдане ?
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Когда он будет сидеть, ему потом добавят и за остальные грешки!
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Раньше зебилы передохнут чем этот хмырь сядет!
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и присядут рядышком в петушинном углу кукарекать
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Танюха Черновол - приготовиться!!! (седативное не пей... пусть им будет страшнее)
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Зеля боится Путина, Беню, анализов, интервью , передвигаться без кортежей и платить налоги. Все, на что его хватает его храбрости - при поддержке вооруженного подразделения обыскать дом с четырьмя женщинами. Интересно, сколько народу его прикрывает при походе в туалет?
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Розшукуються хлопчики!!!

Олексій, Віталій, Єгор та Семен. З 2014 по 2019 вони активно "боролися" з корупцією та ворогами у владі.Завтра суд рассмотрит ходатайство следователя о продлении на 2 месяца ареста Пашинского - Цензор.НЕТ 1221
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Серегу нельзя выпускать.... Для его же безопасности... На свободе он случайно или "с балкона упадет", или "неудачно ударится головой о косяк", или..... Ну вариантов множество..... А знает он оооооооооочень много..... И про Майдан, и про "Укроборонпром", и...... Короче, нельзя Серегу выпускать. На нарах ему будет лучше, да и смотрится он там как-то гармоничнее.....
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а через сколько десятилетий общественность узнает про знания серёги о Майдане и Оборонпроме ?
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Це точно гнила справа, якщо Хімікус напав і бив пляшкою.
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Для паритета, надо было пляшкой и отвечать... а так получается - неравные силы, а по-другому не по мужски! Завтра суд розгляне клопотання слідчого про продовження на 2 місяці арешту Пашинського - Цензор.НЕТ 8517
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Скажешь это гопнику, который с бутылкой к тебе с женой полезет...
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Обычный гопник после предупредительного выстрела убежал бы дальше чем видит!

А когда Пашинский наврал, что он стрелял лежа, то все становится на места, то есть - место для Пашинского тюрьма!
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Маленький, картавый, без волос,
Без конца по тюрьмам ошивался.
Видно, там несладко довелось,
Говорят, чернильницей питался.
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ты, случайно, не в 95 квартале сценаристом работаешь ?
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Breaking news! Альфа СБУ проводит обыски в домах Труханова и Кернеса. Им инкриминируют государственную измену и призывы к сепаратизму...

А, не, то Машу Зверобой шманают... Все норм.
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Так влада маргиналов в Украине пришла ты же избрал Зедебила и твои родственники вот и радуйся
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недавно ляшко рубашку герусу помял, так чуть в сизо не присел.
а тогда химикус бутылкой по башке пашинского жахнул и ничего, ну кроме ранения в ногу.
какое-то немножко избирательное правосудие получается.
чего химикус тоже не в сизо, раз это нападение на государственного деятеля?
бредовое дело какое-то
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давить на гниду, чтобы дала показания на главную свыню
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а де той , що Пашину нападав з голою пляшкою?
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Физиономия Пашинского в очках очень напоминает героя из фильма "Комедия строгого режима".
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Ніколи революційна доцільність, і спрага до помсти, насильства не слугували законності і справедливості.

Більш того вони сіяли розбрат і свавілля навіть тим більше якщо цей терор застосовується з боку державних структур (ЧК, НКВС-трійки)
Не треба сповзати на ці рейки, вони ведуть у прірву.
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