 Завтра суд розгляне клопотання слідчого про продовження на 2 місяці арешту Пашинського

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив адвокат Пашинського Андрій Федур, інформує Цензор.НЕТ.
"Справа Пашинського С.В. Завтра 29.11.2019 року о 9 г. 30 хв. в Печерському суді розпочнеться розгляд клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою на 60 днів", - написал Федур.
Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.
Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.
Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.
7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.
18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.
за коррупцию, наверно
или за снайперские винтовки на Майдане ?
Олексій, Віталій, Єгор та Семен. З 2014 по 2019 вони активно "боролися" з корупцією та ворогами у владі.
А когда Пашинский наврал, что он стрелял лежа, то все становится на места, то есть - место для Пашинского тюрьма!
Без конца по тюрьмам ошивался.
Видно, там несладко довелось,
Говорят, чернильницей питался.
А, не, то Машу Зверобой шманают... Все норм.
а тогда химикус бутылкой по башке пашинского жахнул и ничего, ну кроме ранения в ногу.
какое-то немножко избирательное правосудие получается.
чего химикус тоже не в сизо, раз это нападение на государственного деятеля?
бредовое дело какое-то
Більш того вони сіяли розбрат і свавілля навіть тим більше якщо цей терор застосовується з боку державних структур (ЧК, НКВС-трійки)
Не треба сповзати на ці рейки, вони ведуть у прірву.