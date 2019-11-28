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 Ворог 5 разів порушив режим перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "2 обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

  • неподалік Новолуганського – з РПГ та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;
  • поблизу Троїцького - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 3 обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил:

  • неподалік Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів;
  • поблизу Березового – зі стрілецької зброї;
  • біля Красногорівки – з СПГ та великокаліберних кулеметів.

Поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил не було".

У зведенні зазначається: "28 листопада набрав чинності Порядок в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 815.

На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) ДСНС України провело технічне обстеження ділянок місцевості з обох боків від дороги в районі лісосмуги та мосту. Відбулось встановлення трьох Державних прапорiв на другому, четвертому та п'ятому стовпах від відновленого мосту у напрямку КПВВ "Станиця Луганська"

На ділянці розведення №2, у районі населеного пункту Золоте Луганської області, здійснюються заходи моніторингу дотримання режиму ТИША.

На ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, сьогодні, силами та засобами ДСНС України проведено демонтаж 3 бліндажів та вилучено 57 вибухонебезпечних предметів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ за добу 9 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: двох українських воїнів поранено, один - зазнав бойової травми, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162414
 
 
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Срочно отвести войска!главное не нервировать нашихжелюдей
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"перемирие" ... почти шесть лет !!!!!!!!!!!!!! Кто ещё верит в этот бред ?
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"5 разів #наші_люди проводили прямий діалог"...
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Які ми всі щасливі, що кацаподонбасята українця не поранили і не вбили. Тішимось аж підскакуємо. І довга та х....ня буде продовжуватись, зеленобобіки? Враг 5 раз нарушил режим перемирия. Потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2072
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До останнього думбасянина, коли вже нікому буде волати услиштє Думбас.
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Ага... втрат нема, окрім бойових травм..
І відсутності України на саміті НАТО.
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враг все время нарушает, не выполняет ничего из им подписаного. а наш дурнуватый кловун думает, что после подписания какой то бумажки с врагом, враг перестанет нарушать.
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