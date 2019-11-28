 Столтенберг - Макрону: захист Європи неможливий без НАТО

Про це генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив на спільній пресконференції із президентом Франції Еммануелем Макроном у четвер у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Європейський Союз не зможе захистити Європу", - висловив переконання Столтенберг у відповідь на політичну позицію президента Франції Макрона про необхідність розбудови європейського суверенітету у сфері оборони.
Як відзначив глава Альянсу, європейська єдність не може замінити трансатлантичну.
"Сильний НАТО та сильний Європейський Союз є двома сторонами на одній монеті. Обидва є незамінними для подальшої свободи та процвітання у Європі", - підкреслив Столтенберг.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 7 листопада президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю The Economist заявив, що Європа більше не може покладатися на захист США як союзника по НАТО. Крім того, за його словами, Європа має почати думати про себе як про "геополітичну силу", оскільки Північноатлантичний альянс нині перебуває "в комі".
Раніше Макрон неодноразово заявляв, що пріоритетом для Франції є будівництво єдиної європейської оборони при співпраці з НАТО.
Це правда!
ЕПОХА КЛОУНІВ...
трамп-шмаркля-орбан-макрон-земан ПЕРЕОДИЧНО як по нотам щось таке дуркують..
а їхній кукловод радіє - не дарма грошенята платить "ініціаторам"з оточення клоунів щоб ті генерували " пропукінські ідеї"
вернулся в Киев с подписаным тем, что надо Путину
Максимум - покрасит два киоска.
- Как Франция работала на Гитлера
- FEEDКУЛЬТУРА И ИСТОРИЯ Как французы воевали за Третий Рейх
в одной Африке жабоеды положили ~50 тыс амеров с англичанами.
жабоеды - срань
***** Макрону пообещал подсобить,
Меркель уходит
хуже ж не будет.
она за Портнова.
Завтра Портнов поругается с ЗЕ и она будет ЗЕ последними словами обзывать.
Ничего личного, просто у неё бизнес такой.
Я написал, что Портнов тебе платит за антиукраинскую пропаганду и даёт методички, о чём и как писать.
И Трамп и Меркель и Макрон и Зеленский
Один Петр Алексеевич решительно противостоит всему этому безобразию.
«нравiтся» , «нарiту»
от як ти, напрімєр
в трусікахбез трусіков
В четверг, 28 ноября, в своем обращении в Париже Макрон призвал лидеров НАТО пересмотреть стратегию альянса в преддверии саммита НАТО в Лондоне на следующей неделе (3-4 декабря) и сосредоточиться на угрозе терроризма, а не России или Китае.
"Турция отказалась поддержать план НАТО по защите прибалтийских государств и Польши «в случае нападения России». Турецкие власти «держат в заложниках восточных европейцев, блокируя одобрение этого военного планирования до тех пор, пока не добьются уступок», сообщило накануне агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в альянсе.
По данным источника, Анкара выставила НАТО жесткое условие: признать террористами курдские «Отряды народной самообороны» (YPG), действующие в северной Сирии. Отметим, что до недавнего времени YPG пользовались поддержкой со стороны США. Другой источник назвал поведение турецкой стороны «разрушительным» для альянса."
Штати вже втомились Європу захищати, та вона і сама бажає віддатись на милість фуйлу.
где же францы были во вторую мировую? а! сосали у фрицев, точно.