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Все про:НАТО (2183) Столтенберг Єнс (432) Макрон Емманюель (326)

 Столтенберг - Макрону: захист Європи неможливий без НАТО

Європейський союз не зможе впоратися із завданням оборони Європи без підтримки НАТО.

Про це генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив на спільній пресконференції із президентом Франції Еммануелем Макроном у четвер у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Європейський Союз не зможе захистити Європу", - висловив переконання Столтенберг у відповідь на політичну позицію президента Франції Макрона про необхідність розбудови європейського суверенітету у сфері оборони.

Як відзначив глава Альянсу, європейська єдність не може замінити трансатлантичну.

"Сильний НАТО та сильний Європейський Союз є двома сторонами на одній монеті. Обидва є незамінними для подальшої свободи та процвітання у Європі", - підкреслив Столтенберг.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 7 листопада президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю The Economist заявив, що Європа більше не може покладатися на захист США як союзника по НАТО. Крім того, за його словами, Європа має почати думати про себе як про "геополітичну силу", оскільки Північноатлантичний альянс нині перебуває "в комі".

Раніше Макрон неодноразово заявляв, що пріоритетом для Франції є будівництво єдиної європейської оборони при співпраці з НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162410
 
   
 Топ коментарі
 
Тебя послушать так все куклы путена
И Трамп и Меркель и Макрон и Зеленский
Один Петр Алексеевич решительно противостоит всему этому безобразию.
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захист європи неможливий без США - так правильніше
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Згадайте другу світову. І що таке французи.
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"Евейский Союз не сможет защитить Европу",

Це правда! Столтенберг - Макрону: захист Європи неможливий без НАТО - Цензор.НЕТ 9975
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ґебельси пукіна АЖ з штаенів вискакують ві радості з того що якийсь недолугий клоун бздне якусь дурню...
ЕПОХА КЛОУНІВ...
трамп-шмаркля-орбан-макрон-земан ПЕРЕОДИЧНО як по нотам щось таке дуркують..
а їхній кукловод радіє - не дарма грошенята платить "ініціаторам"з оточення клоунів щоб ті генерували " пропукінські ідеї"
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Ты и этот "от пророка" сделали по максимуму всё, чтобы Зеленский стал президентом и

вернулся в Киев с подписаным тем, что надо Путину
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При этом граф Воронцов продал свое именние, чтобы расчитаться за долги русской мрази в кабаках и борделях
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Граф Коломойский ничего продавать не собирается.

Максимум - покрасит два киоска.
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Пока "гаранты" выясняют отношения , путло терзает Украину . Кто после этого им поверит ?
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Згадайте другу світову. І що таке французи.
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Ли́ния Мажино́ (фр. la Ligne Maginot) - система французских укреплений, на границе с Германией от Бельфора до Лонгийона. Столтенберг - Макрону: защита Европы невозможна без НАТО - Цензор.НЕТ 2730
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К сентябрю 1939 года французские войска на границе с Германией имели: более 3 миллионов человек, 17,5 тыс. орудий и миномётов, 2850 танков, 1400 боевых самолетов первой линии и 1600 самолётов во второй. Их могли сразу поддержать более 1000 английских самолетов. У Германии на западной границе было чуть более 900 тыс. человек, 8640 орудий и минометов, 1359 самолетов и ни одного танка. Линия Зигфрида, оборонительные сооружения, не была достроена. То есть у Парижа было более чем троекратное превосходство в живой силе и авиации, тотальное превосходство в танках, двойное превосходство в артиллерии, все условия для успешного прорыва германского фронта.
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мабуть серед французів було забагато "братів-русо-німців"
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Франция быстро просрала вторую мировую, потому что имела на вооружении устаревшие доктрины и стратегии, применявшиеся ещё в первой мировой. Немцы же применили новейшую современную на то время стратегию, тем самым доказав, что воюют не числом, а уменьем. У Ссталина вон, то же, армия была поболее немецкой во всём, и это тоже не помогло. Еле-еле остановили немцев под самой Москвой, да и то, потому что Гитлер натупил.
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Что "зря"? Или шоб не молча просто под умного проконать?
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Тем не менее, имели кучу колоний, которые успешно грабили
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О, так. Лише з колоніями, які відставали від них на століття в розвитку, вони й могли воювати Столтенберг - Макрону: захист Європи неможливий без НАТО - Цензор.НЕТ 7736
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а что не так? умный так и поступает - грабит тех, кто слабее. собственно, для чего все войны и ведутся.)
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Как только Брюссель освободится от опеки США, Европа, по старой привычной традиции (и не без помощи кремля), разосрётся и у строит очередную междоусобную войнушку. В основном это касается доминирующих Германии и Франции. Англия, видя к чему это всё идёт, благоразумно устроила брекзит и сваливает от этих идиотов, копающих под себя яму.
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Когда это Путя успел Макронушке яйца прищемить??
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Немцы не в курсе, литовские дипломаты говорят, что в жизни не видели таких злых немцев после поноса Макрона в последнее время
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ну у них там вечный махач про то, кто царь Европы.

***** Макрону пообещал подсобить,

Меркель уходит
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захист європи неможливий без США - так правильніше
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Захист Європи -- справа США за умови, що Європа не заважатиме це робити та бодай не плутатися під ногами. Так абсолютно правильно.
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Неслабо мир лихорадит. А планеты-то другой и нет.
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По какому приколу? О чем ты вообще? Не крутится мир вокруг твоего Петра Алексеевича, во Франции там своё.
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а раньше крутился во Франции вокруг Украины
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сльози на маіх глазах мешают мне гаваріть
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болезная портновым кацапка, про что ты спросила ?
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Готуйся зустрічати асвабадітєлєй на танках. Могуть пафтаріть.
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Никогда не поверю что украинец может такое написать
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она не за ЗЕ.

она за Портнова.

Завтра Портнов поругается с ЗЕ и она будет ЗЕ последними словами обзывать.

Ничего личного, просто у неё бизнес такой.
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Я этого не писал и не надо мне приписывать своё враньё, как ты обычно делаешь.

Я написал, что Портнов тебе платит за антиукраинскую пропаганду и даёт методички, о чём и как писать.
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Микрон теперь кукла путлера. Зомби на дистанционном управлении.
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Тебя послушать так все куклы путена
И Трамп и Меркель и Макрон и Зеленский
Один Петр Алексеевич решительно противостоит всему этому безобразию.
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а як саме Зе, Трамп та Меркель протистоять путлєру ?
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такий час настав. наріту нравітся шоумени і популісти от і понавибірали трампів зеленських і мікронів. гебні такими крутити як два пальці обісцяти, це їм не порох.
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А гугл-перекладач на знайшов слова «подобатися»?

«нравiтся» , «нарiту»
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а кацапи завжди паляться на нерозумінні суржику.

от як ти, напрімєр
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Когда Наполеон всей феодальной старушке Европе "яйца накручивал", а современный француз давно уже не тот "выродилась порода" принципиальных людей в мещан и барыг!
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""Европейский Союз не сможет справиться с задачей обороны Европы без поддержки НАТО.."НАТО без США - пустой звук. США взяло Европу за кадык после 2-й мировой, и так и держит. Не надо иллюзий, без армии США, Европа - куча навоза.
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А вы уважаете Гитлера и совсем не уважаете французов?
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Израиль сам себя защищает . Всё правильно делают .
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А кто им денежки на это засылает и обеспечивает политическую поддержку?
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//
В четверг, 28 ноября, в своем обращении в Париже Макрон призвал лидеров НАТО пересмотреть стратегию альянса в преддверии саммита НАТО в Лондоне на следующей неделе (3-4 декабря) и сосредоточиться на угрозе терроризма, а не России или Китае.
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Видать, хана НАТе...... Здесь и турки, кстати, вторая по мощи армия альянса, американцам ультиматум выдвинула.....

"Турция отказалась поддержать план НАТО по защите прибалтийских государств и Польши «в случае нападения России». Турецкие власти «держат в заложниках восточных европейцев, блокируя одобрение этого военного планирования до тех пор, пока не добьются уступок», сообщило накануне агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в альянсе.
По данным источника, Анкара выставила НАТО жесткое условие: признать террористами курдские «Отряды народной самообороны» (YPG), действующие в северной Сирии. Отметим, что до недавнего времени YPG пользовались поддержкой со стороны США. Другой источник назвал поведение турецкой стороны «разрушительным» для альянса."
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Ne sovsem jest tak,etot plan NATo bil 2009 godu po zacyti POlsi i Baltisjkix stran.Teper mnogo sto izmenilos,to jest i tak uze jest vojska na etix teritorijax.Konecno ne stolko skolko po planu no oni uze jest.Nezabute sto samim turkam toze nuzen plan i ponimajete ix nikto nebudet poderzyvat takze,ja uze negovoriu pro EC gde polucit otkaz ot etix stran,tut daze odnoj xvatajet
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Посилання давай, "фраєр" Москово-путебеной.
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Та розпускайте те НАТО..
Штати вже втомились Європу захищати, та вона і сама бажає віддатись на милість фуйлу.
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НАТО - пережиток "холодной войны"! Столтенберг - Макрону: захист Європи неможливий без НАТО - Цензор.НЕТ 5159
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jesli odna Francija protiv tak pust i ujdut,oni raz uze vysli potom opiat vernulis.
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А что вообще происходит? Почему вдруг Макрон по всем фронтам подыгрывает параше???
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Зомбировали его чекисты. Микрон - зомби.
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він вам личить Ксеню. Ви тут теж багіня стьобу. Ваш образ.
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Как французы могут защищать свою землю показала Вторая мировая война. Немцы чувствували себя в Париже как дома.
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Интересно все-таки, что такое )(уйло имеет для или на Макрона, чтоб у них вдруг началась такая любовь.
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Подобные перераспределения.. мирового масштаба .. сформировавшегося после окончания второй мировой войны.. вполне могут привести к третьей..
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макрон себя императором что-ли возомнил?
где же францы были во вторую мировую? а! сосали у фрицев, точно.
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