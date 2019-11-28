 Національна асоціація адвокатів України оскаржить в ДБР незаконні дії силовиків стосовно адвоката Погорілого

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба асоціації.

На екстреному засіданні Комітету юристи розглянули ситуацію, яка відбулася 22 листопада 2019 року у м. Одесі, і вважають неприйнятними дії працівників СБУ та Генеральної прокуратури України стосовно адвоката Олександра Погорілого, а саме:

– спроба проникнення до житла адвоката та проведення у ньому обшуку, без відповідного судового рішення,

– незаконне проникнення до автомобіля адвоката,

– застосування до адвоката Олександра Погорілого та адвоката Катерини Грицак фізичної сили та погрози застосування вогнепальної зброї,

– порушення права на захист адвоката Погорілого.

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"У цих діях правоохоронців Комітет вбачає ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 162 (замах на незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, вчинені службовою особою), ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, якщо вони супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства), та вважає за необхідне звернутись до Державного бюро розслідувань", - наголошується в заяві НААУ.

Нагадаємо, 22 листопада співробітники ГПУ і СБУ спробували провести обшуки в Олександра Погорілого, який є представником естонського інвестора в Україні.

Сам адвокат вважає справу проти нього сфабрикованою, а дії правоохоронців незаконними. З цього приводу Погорілий записав відеозвернення до президента Зеленського.

У ньому він стверджує, що за чотири роки інвестиційної діяльності зіткнувся спочатку з вимаганням частки в бізнесі з боку селищної влади Затоки, а після відмови - зі спробою вбивства на замовлення, за організацію якого зараз судять секретаря селищної ради В'ячеслава Бокого.

Саме діяльність Погорілого з розкриття та оприлюднення злочинних схем із захоплення і продажу найкращої пляжної землі стала приводом для організації замаху на нього, заявляє адвокат.