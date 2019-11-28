EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  1027  3
Все про:адвокат (690) ДБР (672)

 Національна асоціація адвокатів України оскаржить в ДБР незаконні дії силовиків стосовно адвоката Погорілого

Комітет захисту прав адвокатів звернеться до ДБР з приводу незаконних дій працівників ГПУ та СБУ стосовно адвоката Олександра Погорілого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба асоціації.

На екстреному засіданні Комітету юристи розглянули ситуацію, яка відбулася 22 листопада 2019 року у м. Одесі, і вважають неприйнятними дії працівників СБУ та Генеральної прокуратури України стосовно адвоката Олександра Погорілого, а саме:

– спроба проникнення до житла адвоката та проведення у ньому обшуку, без відповідного судового рішення,

– незаконне проникнення до автомобіля адвоката,

– застосування до адвоката Олександра Погорілого та адвоката Катерини Грицак фізичної сили та погрози застосування вогнепальної зброї,

– порушення права на захист адвоката Погорілого.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адвокат естонського інвестора звернувся до Зеленського щодо причетності силовиків до розкрадання землі в Затоці

"У цих діях правоохоронців Комітет вбачає ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 162 (замах на незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, вчинені службовою особою), ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, якщо вони супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства), та вважає за необхідне звернутись до Державного бюро розслідувань", - наголошується в заяві НААУ.

Нагадаємо, 22 листопада співробітники ГПУ і СБУ спробували провести обшуки в Олександра Погорілого, який є представником естонського інвестора в Україні.

Сам адвокат вважає справу проти нього сфабрикованою, а дії правоохоронців незаконними. З цього приводу Погорілий записав відеозвернення до президента Зеленського.

У ньому він стверджує, що за чотири роки інвестиційної діяльності зіткнувся спочатку з вимаганням частки в бізнесі з боку селищної влади Затоки, а після відмови - зі спробою вбивства на замовлення, за організацію якого зараз судять секретаря селищної ради В'ячеслава Бокого.

Саме діяльність Погорілого з розкриття та оприлюднення злочинних схем із захоплення і продажу найкращої пляжної землі стала приводом для організації замаху на нього, заявляє адвокат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162409
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Адвокатская деятельность исключает возможность применения к нему каких-либо мер воздействия к адвокату. Нельзя запугивать адвоката, портить его имущество, применять к нему силу и власть, включая наложение денежных штрафов за его высказывания и подписанные им документы.

История с Порошенко (Рыбальский), Януковичем (госизмена), Кучмой (Гонгадзе), Аваковым (рюкзаки), Тимошенко (МО РФ) и пр. и пр. никого не учит тому, что адвокаты необходимы всем без исключения, просто кому-то раньше, а кому-то позже.

Чуть не забыл. Адвокаты не нужны нищим, ленивым, глупым и безвольным.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору