 Зеленський привітав американців із Днем Подяки

Привітання розміщено в Twitter глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Подяка перетворює незнайомців на друзів, рутину в радість, а маленькі перемоги - на історію. З Днем Подяки всіх, хто сьогодні відзначає це свято!" - написав Зеленський.
День подяки - одне з найпопулярніших свят у США, яке відзначається щороку в четвертий четвер листопада.
Головними складовими Дня Подяки є благодійні справи (обов'язково потрібно зробити пожертвування на користь знедолених), сімейний обід з обов'язковою індичкою і гарбузовим пирогом, відвідування церкви, а також багатолюдний парад у Нью-Йорку. Від Дня Подяки в США починається святковий сезон. Наступного дня після Дня Подяки торгові мережі пропонують знижки в рамках так званої "чорної п'ятниці".
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...и сожрал шаурму ,завернутую в жаренную индейку.
Бедный Париж! Бедная Франция.
"Благодарность превращает незнакомцев друзей, рутина в радость, а маленькие победы - на историю"
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I don't have enough urine to suffer these infernal flours
(в мене немає сечі терпіти ці пекельні борошна).
х.з. кто пишет тексты там, но пожалуйста, иди на пенсию.
ведь день этот - по-сути день захватчика. Понятно что кому-то хорошо, а кому-то - резервация потом.
Ермак тоже чет такое отмечал, завоевывая для Рашки новых рабов.
в звязку з чим вітаю зєлєбобіків.дивитись сватів і всякі квартали безкоштовно при бєні не буде позволено.
самісебезробили
хава нагіла
А свої привітання нехай запхає собі в рота.
I don't have enough urine to suffer these infernal flours
после возвращения из загранпоездки
автор и персонаж на фото неизвестны
ФБ
лучше бы ты, клован, не забывал наших воинов поздравлять
ответ похоже получен
На территории резиденции Зеленского спецбригада "Скорой".https://timeze2019.blogspot.com Что-то часто Зеленскому плохо, приходят на ум поддельные результаты анализов перед выборами. Что-то не в порядке у Зеленского со здоровьем.