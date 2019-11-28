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 Політика України
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Все про:Зеленський (3703) привітання (441)

 Зеленський привітав американців із Днем Подяки

Президент України Володимир Зеленський привітав із Днем Подяки тих, хто відзначає це свято.

Привітання розміщено в Twitter глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Подяка перетворює незнайомців на друзів, рутину в радість, а маленькі перемоги - на історію. З Днем Подяки всіх, хто сьогодні відзначає це свято!" - написав Зеленський.

Зеленський привітав американців із Днем Подяки 01

День подяки - одне з найпопулярніших свят у США, яке відзначається щороку в четвертий четвер листопада.

Головними складовими Дня Подяки є благодійні справи (обов'язково потрібно зробити пожертвування на користь знедолених), сімейний обід з обов'язковою індичкою і гарбузовим пирогом, відвідування церкви, а також багатолюдний парад у Нью-Йорку. Від Дня Подяки в США починається святковий сезон. Наступного дня після Дня Подяки торгові мережі пропонують знижки в рамках так званої "чорної п'ятниці".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162407
 
   
 Топ коментарі
 
Після обшуків в Марусі називатиму цього виродка виключно виродком.
А свої привітання нехай запхає собі в рота.
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американцы в шоке!!!.. сам "Величайший лидер современности" их поздравил..
Зеленский поздравил американцев с Днем Благодарения - Цензор.НЕТ 4635
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Интрига закончилась , когда он заговорил . Когда молчал - была надежда ... Зеленский поздравил американцев с Днем Благодарения - Цензор.НЕТ 9324
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Бывший «пахан» Янукович был менеджером своего криминального мира, а бывший комик - просто афишей, лицом своего телевизионного проекта, поэтому будут и обыски, и безумные законы, и другие ошибки, которые станут наслаиваться одна на другую вплоть до фатальной.
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Кризисная ситуация развивается опережающими темпами и дистанцию, которую режим Януковича проходил за годы, режим Зеленского проходит за месяцы.
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Зеленский поздравил американцев с Днем Благодарения

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...и сожрал шаурму ,завернутую в жаренную индейку.
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Так вот почему в США взорвался химический завод.
Бедный Париж! Бедная Франция.
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Плюсую.
"Благодарность превращает незнакомцев друзей, рутина в радость, а маленькие победы - на историю"
...
I don't have enough urine to suffer these infernal flours
(в мене немає сечі терпіти ці пекельні борошна).
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"Благодарность превращает незнакомцев друзей, рутина в радость, а маленькие победы - на историю. С Днем благодарения всех, кто сегодня отмечает этот праздник!" - написал Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3162407\\\\\\\\

х.з. кто пишет тексты там, но пожалуйста, иди на пенсию.
ведь день этот - по-сути день захватчика. Понятно что кому-то хорошо, а кому-то - резервация потом.
Ермак тоже чет такое отмечал, завоевывая для Рашки новых рабов.
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нехай всім кварталом та слугою в дниру переїздить.
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Американцы прямо за стол не садились без сопливых поздравлений зелёного шкрака.
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є хороша новина. нова телевізійна мафія з 1 січня відмінить супутникове і цифрове телемовлення. тепер треба купити новий тюнер(1200грн) та щомісячно +50грн.
в звязку з чим вітаю зєлєбобіків.дивитись сватів і всякі квартали безкоштовно при бєні не буде позволено.
самісебезробили

хава нагіла
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американцы в шоке!!!.. сам "Величайший лидер современности" их поздравил..
Зеленский поздравил американцев с Днем Благодарения - Цензор.НЕТ 4635
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Після обшуків в Марусі називатиму цього виродка виключно виродком.
А свої привітання нехай запхає собі в рота.
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Индюков отпущения искали для дня ************ Зеленский поздравил американцев с Днем Благодарения - Цензор.НЕТ 5433
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Я не смеюсь ,а плачу над равнодушием украинцев. Зеленский поздравил американцев с Днем Благодарения - Цензор.НЕТ 4989
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Потому что мы стадо без крепкого ГЕТМАНА и под девизом "Моя хата с краю", Сейчас выбрали молодого,энергичного,все ждём когда он лампочку в крутит в нашем общем подъезде дома Зеленський привітав американців із Днем Подяки - Цензор.НЕТ 9173
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"Благодарность превращает незнакомцев друзей, рутина в радость, а маленькие победы - на историю. С Днем благодарения всех, кто сегодня отмечает этот праздник!" - написал Зеленский.

I don't have enough urine to suffer these infernal flours
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🇩🇪 XO.München 🇺🇦‏ @XoMunchen 6 ч.6 часов назад

после возвращения из загранпоездки
автор и персонаж на фото неизвестны
ФБ

Зеленский поздравил американцев с Днем Благодарения - Цензор.НЕТ 1830
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молодец. всё правильно.
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Я так понимаю, при таком главе АП, медведчуковце Райнине, все назначения при Порошенке - начальник СБУ, минобороны, НБУ и т.д. - утверждались в Москве. Порошенко построил пирамиду ОВГЗ - прямой путь к дефолту страны. И себе денюшку накопил, и Москве угодил
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лизнул отменно...
лучше бы ты, клован, не забывал наших воинов поздравлять
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Торжественно сообщаем народу Украины, что президент Украины отсутствует на своем рабочем месте. По слухам - проблемы со здоровье
На территории резиденции Зеленского спецбригада "Скорой".https://timeze2019.blogspot.com Что-то часто Зеленскому плохо, приходят на ум поддельные результаты анализов перед выборами. Что-то не в порядке у Зеленского со здоровьем.
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99,99999999999% американцев сказали: "кто это?"
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