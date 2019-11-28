 Зеленський привітав американців із Днем Подяки

Привітання розміщено в Twitter глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Подяка перетворює незнайомців на друзів, рутину в радість, а маленькі перемоги - на історію. З Днем Подяки всіх, хто сьогодні відзначає це свято!" - написав Зеленський.

День подяки - одне з найпопулярніших свят у США, яке відзначається щороку в четвертий четвер листопада.

Головними складовими Дня Подяки є благодійні справи (обов'язково потрібно зробити пожертвування на користь знедолених), сімейний обід з обов'язковою індичкою і гарбузовим пирогом, відвідування церкви, а також багатолюдний парад у Нью-Йорку. Від Дня Подяки в США починається святковий сезон. Наступного дня після Дня Подяки торгові мережі пропонують знижки в рамках так званої "чорної п'ятниці".