 Справа проти генерала Марченка створює негативний імідж армії і керівництву Збройних Сил, - Забродський

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Сьогодні колеги, генерал Михайло Забродський, Марія Іонова, інші діючі і колишні нардепи, бойові генерали заявили про готовність взяти на поруки генерала Марченка. Суд залишив його під вартою.. .Уклоністи кошмарять резервістів і військових", - написала на своей сторінці в Фейсбуці народна депутатка Ірина Геращенко.
Під час засідання готовність взяти на поруки генерала Марченка висловили учасники АТО, народні депутати і громадські діячі. Однак суд відмовився відпустити генерала Марченка на поруки, визначивши суму застави як альтернативу тримання під вартою у 20 млн гривень.
"Це якась помста влади людям, завдяки яким ми живемо в мирному Києві. Я бачу цю тенденцію – дискредитацію військових, ветеранів", – сказала журналістам депутат "ЄС" Марія Іонова.
Михайло Забродський підкреслив, що справа проти генерала Марченка створює негативний імідж українській армії. "Це справа, яка не надає авторитету і не дає жодного позитивного іміджу саме для Збройних сил, зокрема і керівництва Збройних сил", – сказав він.
"Все, що йде не на користь підвищенню обороноздатності, а навпаки на послаблення України і її Збройних сил, може бути вигідно лише одним людям – ворогам України", – переконаний депутат.
Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.
Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.
У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.
11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.
По словам Черновол, "під час Майдану з 2013 року очолював «Український вибір» Віктора Медведчука, зокрема, також був лідером осередку організації у Солом'янському районі Києва. Окрім того, в 2015 році займався юридичним супроводом щодо реєстрації партії Шарія"
Проте Олександр Качура всі обвинувачення Тетяни Чорновол спростував і заявив, що подав позов до суду, щоб суд дав належну оцінку її заявам
Буде мати долю Вадима Тітушка, який заразз в розшуку і бігах
https://gordonua.com/news/war/poroshenko-potratil-na-pomoshch-ukrainskoy-armii-bolee-polumilliarda-griven-smi-205064.html Более 1,75 млн грн: Порошенко передал отсуженные у ВВС деньги армии https://www.obozrevatel.com/society/poroshenko-peredal-otsuzhennyie-v-vvs-dengi-armii.htm
Минобороны подтвердило, что ПВО вокруг Киева переоборудовали за счет Рошен https://nv.ua/ukraine/politics/minoborony-podtverdilo-chto-pvo-vokruh-kieva-pereoborudovali-za-schet-roshen-2468575.html
Имхо это все что нужно знать о таких «патриотах» как ты.
Так шо иди раз 100 напиши «в Украине», лапоть
Скрины собирает какие то, отнеси их уже в фсб, заробитчанка.
А насправді кевлар боїться вологи, тому він і втрачає міцність. І підпис Марченка там був зовсім не корупційний.
Очень серьёзное заявление, тянет на обвинение в госизмене. Оформляй заявление, неси а органы
Заодно не забудь указать, кого именно обвиняешь.
Смотрите, не преследуют никого, только бойца, только защитника.
При чем здесь прокладка? Это отвлечение. Задайте реальный вопрос. Как один человек может определить качество военного (любого) изделия? Это абсурд обвинять одного человека, причем боевого генерала в вине многих, даже если это была вина. Кто решал выпуск изделия, кто его производил, кто заказывал. Это что генералу Марченко нужно было?
Здесь много вопросов, здесь просто уйма вопросов. Абсурд! Абсурд! Абсурд!
Что мы знаем? Вот что сказано: "Как пояснили в ГБР, представленные записи свидетельствуют о том, что чиновники Минобороны знали о том, что бронежилеты простреливаются, но, несмотря на это, приняли продукцию у производителя."
Смотри, "Чиновники Минобороны знали". Спрашивается, кто эти чиновники? Ау!
Почему карают одного боевого генерала?
Рассчитались по одному, на вылет.
Судить надо тех генералов которые "подготовили" армию не готовой к агрессии и коварному нападению России на Украину. Судить надо команду Януковича, которая разваливала армию, а судят того, кто защищал Украину.
До безумия обидно.
"Как пояснили в ГБР, представленные записи свидетельствуют о том, что чиновники Минобороны знали о том, что бронежилеты простреливаются, но, несмотря на это, приняли продукцию у производителя.
Абсурд, вот ответ:
"Я подчеркиваю, что цинично сфабрикована данная аудиозапись для того, чтобы сформировать общественное мнение. Мне известны все переговоры, и я хочу подчеркнуть, что в данном аудио, которое выставлено, речь идет сначала о партии бронежилетов, а затем туда добавляют информацию, которая не касается этой партии. Туда добавляют информацию, которую мы имели во время разработки технических условий по новому бронежилету, где мы его проверяли. ... Почему ГБР не выложило все аудио, от начала до конца, для меня очень большой вопрос".