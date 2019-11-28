 Справа проти генерала Марченка створює негативний імідж армії і керівництву Збройних Сил, - Забродський

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Сьогодні колеги, генерал Михайло Забродський, Марія Іонова, інші діючі і колишні нардепи, бойові генерали заявили про готовність взяти на поруки генерала Марченка. Суд залишив його під вартою.. .Уклоністи кошмарять резервістів і військових", - написала на своей сторінці в Фейсбуці народна депутатка Ірина Геращенко.

Під час засідання готовність взяти на поруки генерала Марченка висловили учасники АТО, народні депутати і громадські діячі. Однак суд відмовився відпустити генерала Марченка на поруки, визначивши суму застави як альтернативу тримання під вартою у 20 млн гривень.

"Це якась помста влади людям, завдяки яким ми живемо в мирному Києві. Я бачу цю тенденцію – дискредитацію військових, ветеранів", – сказала журналістам депутат "ЄС" Марія Іонова.

Михайло Забродський підкреслив, що справа проти генерала Марченка створює негативний імідж українській армії. "Це справа, яка не надає авторитету і не дає жодного позитивного іміджу саме для Збройних сил, зокрема і керівництва Збройних сил", – сказав він.

"Все, що йде не на користь підвищенню обороноздатності, а навпаки на послаблення України і її Збройних сил, може бути вигідно лише одним людям – ворогам України", – переконаний депутат.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.