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 Політика України
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Все про:Геращенко Ірина (960) Забродський (17) Марченко Дмитро (15) Іонова (14) Європейська Солідарність (165)

 Справа проти генерала Марченка створює негативний імідж армії і керівництву Збройних Сил, - Забродський

Судилище над генералом Марченком – це помста тим, хто захищав мирне небо над Україною. Так народні депутати від партії "Європейська Солідарність" прокоментували суд над генерал-майором Дмитром Марченком.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Сьогодні колеги, генерал Михайло Забродський, Марія Іонова, інші діючі і колишні нардепи, бойові генерали заявили про готовність взяти на поруки генерала Марченка. Суд залишив його під вартою.. .Уклоністи кошмарять резервістів і військових", - написала на своей сторінці в Фейсбуці народна депутатка Ірина Геращенко.

Під час засідання готовність взяти на поруки генерала Марченка висловили учасники АТО, народні депутати і громадські діячі. Однак суд відмовився відпустити генерала Марченка на поруки, визначивши суму застави як альтернативу тримання під вартою у 20 млн гривень.

"Це якась помста влади людям, завдяки яким ми живемо в мирному Києві. Я бачу цю тенденцію – дискредитацію військових, ветеранів", – сказала журналістам депутат "ЄС" Марія Іонова.

Михайло Забродський підкреслив, що справа проти генерала Марченка створює негативний імідж українській армії. "Це справа, яка не надає авторитету і не дає жодного позитивного іміджу саме для Збройних сил, зокрема і керівництва Збройних сил", – сказав він.

"Все, що йде не на користь підвищенню обороноздатності, а навпаки на послаблення України і її Збройних сил, може бути вигідно лише одним людям – ворогам України", – переконаний депутат.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162405
 
 
 Топ коментарі
 
Саме оцей шмаркач Качура з "зелених слуг" написав заяву на Маруся Звіробій. Запам'ятайте цю харю.
По словам Черновол, "під час Майдану з 2013 року очолював «Український вибір»‎ Віктора Медведчука, зокрема, також був лідером осередку організації у Солом'янському районі Києва. Окрім того, в 2015 році займався юридичним супроводом щодо реєстрації партії Шарія"Дело против генерала Марченко создает негативный имидж армии и руководству Вооруженных Сил, - Забродский - Цензор.НЕТ 28
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Чуєш, пліснява, хто тиловий ворюга? "Ма́рченко Дми́тро Олекса́ндрович - український військовик, генерал-майор Збройних сил України Станом на жовтень 2014 року перебував у лавах «кіборгів»."
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Саме оцей шмаркач Качура з "зелених слуг" написав заяву на Маруся Звіробій. Запам'ятайте цю харю.
По словам Черновол, "під час Майдану з 2013 року очолював «Український вибір»‎ Віктора Медведчука, зокрема, також був лідером осередку організації у Солом'янському районі Києва. Окрім того, в 2015 році займався юридичним супроводом щодо реєстрації партії Шарія"Дело против генерала Марченко создает негативный имидж армии и руководству Вооруженных Сил, - Забродский - Цензор.НЕТ 28
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Мабуть молодший друг і товариш Бузини Дело против генерала Марченко создает негативный имидж армии и руководству Вооруженных Сил, - Забродский - Цензор.НЕТ 7467
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совість втратив мудачина ..або ніколи й не мав.
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По словам Чорновол 😁 это тот ещё источник конечно

Проте Олександр Качура всі обвинувачення Тетяни Чорновол спростував і заявив, що подав позов до суду, щоб суд дав належну оцінку її заявам
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Та насрати на цю дурепу! Вона ж тупа! А з рота гівно ллється як з хворої корови! Посидить трохи, їй це корисно буде)
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такі зброю в руки не візьміть для захисту Держави. Дурнику щось пообіцяли. З старшого і мудрого покоління ніхто підставлятись не захотів.
Буде мати долю Вадима Тітушка, який заразз в розшуку і бігах
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раз,два,три, украинская военная хунта прийди
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негативный имидж создает 100 млн. украденных денег. Главный вопрос - кто поцупыв гроши?
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Абсолютно правильно! Украли - на парашу! А сопли распускают те , кто сами воруют. Они прекрасно знают - посадят одного , а дальше принцип домино. Визгу на вю губернию!!
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А как же молчание пороха про свинарчуков во время его каденции? Замалчивание расследования сбитых десантников? Двойные стандарты?
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У Зелнского началась агония. Судя по последним действиям его нукеров, он панически боится военных патриотов Украины. С сегодняшнего дня пошёл отсчёт начала краха Зеленского. Его дни сочтены.
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Где ты достал шоколадные конфеты с коксом, поделись.
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МИД моржовии тебе выдаст. Они всем лахтинцам выдают.
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А панически боялся бойцов ПС и добробатов?Кто закатывал истерики и кричал,что их отвести в тыл и разоружить незаконные вооружённые формирования?Короткая память у вас ,товарищ.
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нукеры это с вашего бурятского что означает?
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Може час Зєліку подарунок від українців зробити? У вигляді загальноукраїнської політкомпанії "Зєлю Геть! Дострокові!"?
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а генералы наживающиеся на солдатах ,их еде,экипировки ,гсм ... итд какой имидж создают ? Дело против генерала Марченко создает негативный имидж армии и руководству Вооруженных Сил, - Забродский - Цензор.НЕТ 1579
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Эти главтыловики ВСУ - ворюги как и при совке. Но при совке не гибли по их вине солдаты. Поэтому это даже не беспредел со стороны воровской мрази, это - М А Р О Д Е Р Ы и судить их надо военным трибуналом как мародеров и как покушение на убийство военнослужащего ООС.
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Чуєш, пліснява, хто тиловий ворюга? "Ма́рченко Дми́тро Олекса́ндрович - український військовик, генерал-майор Збройних сил України Станом на жовтень 2014 року перебував у лавах «кіборгів»."
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Шмырь!!! Ты ссыкун ахах я теперь буду называть тебя "Шмырь"
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Ссыкун и мерзавец тот кто переходит на личности и хамство при отсутствии элементарного чувства собственного достоинства и уважение к другому только в спам Дело против генерала Марченко создает негативный имидж армии и руководству Вооруженных Сил, - Забродский - Цензор.НЕТ 7821
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И правильно! Избегай прямого столкновения с противником! Выбирай Санёк всегда противника послабее, тихонько подкрадывайся сзади и ножом его в спину падле)
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Підвязуй з наркотою, бо Марсом, для тебе справа, не закінчиться
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твой ответ - унылая блевота. Ты очень тупой(ая).
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Розберись з питанням, а потім пуляй. Бо так нагатиш голів в свої ворота
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тем более наказать нужно за левые бронежилеты
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доказать можно только одним способом-он одевает бронежилет и в него стреляют
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Так і зробіть. Одягніть на нього жилет і вистреліть
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лахта, почем высер ныне? А где дружбаны закадычные, типа танялайф, игорьд, и конечно алексроженко? Бухают? Новые мантры учат? А , лахта?
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ты уже в процессе свержения кровавого режима Лукашенко или диван не отпускает на борьбу? Дело против генерала Марченко создает негативный имидж армии и руководству Вооруженных Сил, - Забродский - Цензор.НЕТ 492
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А зачем ты испортил воздух в синагоге?! Ты худший из евреев!Стыдно быть таким))
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Что вы говорите! Все прекрасно. Может вспомним... ну скажем Афганистан? Там точно наши солдаты не гибли по вине совка? Или Анголу? прежде чем что-либо говорить подростите немножко, может наберетесь ума-разума. Да и вспомните как командовали ваши главтыловики во время двух чеченских войн. Сидело б и не пердело б
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Не путай хер с пальцем юродивый!! В Афгане посланные на убой солдаты гибли именно по вине проводимой политики ком. режима, а в ООС украинцы гибли по вине псевдоволонтеров,мошенников, воров и проходимцев с Министерства Обороны, разворовывая бюджет страны и поставляя на фронт бракованные бронежилеты, просроченные продукты питания и прочее. Судя по воплям соевой секты в СМИ и фуфлогонов типа тебя, ниточки ведут не только к окружению Порошенко, но и к самому Порошенко.
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Зєля продовжує справу Пєці. Два чоботи - пара
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Что скажет Пеца?или он следующий?
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наче імідж зеленського не постраждає...
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Я посню как врдонтеры покупали технику солдатам за деньги украинцев а не пороха, и как потом бы скандал что эти авто верхушка забрала и не отдавала на передовую.
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"Порошенко потратил на помощь украинской армии более полмиллиарда гривен - СМИ"
https://gordonua.com/news/war/poroshenko-potratil-na-pomoshch-ukrainskoy-armii-bolee-polumilliarda-griven-smi-205064.html Более 1,75 млн грн: Порошенко передал отсуженные у ВВС деньги армии https://www.obozrevatel.com/society/poroshenko-peredal-otsuzhennyie-v-vvs-dengi-armii.htm
Минобороны подтвердило, что ПВО вокруг Киева переоборудовали за счет Рошен https://nv.ua/ukraine/politics/minoborony-podtverdilo-chto-pvo-vokruh-kieva-pereoborudovali-za-schet-roshen-2468575.html
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Суспільство повинне знати правду про бронежилети.. За можливим браком бронежилетів стоять чиїсь втрачені на передовій життя та чиїсь набиті гаманці й кишені.. Нічого ПЄСам геращенцисі, іоновій та Забродському струшувати повітря - одягайте забраковані бронижилети на себе й вимагайте їхнього випробовування на своїх тушках..
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Можно даже перед мировым сообществом
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Иди уже со своим сообществом покритикуй Меркель, заробитчанка
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Без соевых пенсионерок разберусь
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У меня до сих пор есть скрин с твоими «НА Украине» от 2019 года

Имхо это все что нужно знать о таких «патриотах» как ты.

Так шо иди раз 100 напиши «в Украине», лапоть
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ОМГ, вот больное же.
Скрины собирает какие то, отнеси их уже в фсб, заробитчанка.
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З усією повагою, але справа явно замовна. Марченка залишили під вартою лише тому, що експертиза по бронікам не надійшла до суду(!!!). Такого абсурдного "правосуддя" ще не було в Україні.
А насправді кевлар боїться вологи, тому він і втрачає міцність. І підпис Марченка там був зовсім не корупційний.
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Судилище над генералом Марченко - это месть тем, кто защищал Источник: https://censor.net.ua/n3162405

Очень серьёзное заявление, тянет на обвинение в госизмене. Оформляй заявление, неси а органы

Заодно не забудь указать, кого именно обвиняешь.
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Для определенно ясно - судилище над Марченко это шум против Украины.
Смотрите, не преследуют никого, только бойца, только защитника.
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Та ты шо? Вылаживай все что знаешь!
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А вопрос наверно выглядит так, Деньги выделили и нашлась какае то прокладка, которой сразу подписали акт приемки и скинули всю сумму. А прокладка на своё усмотрение искала кто за копейки, сделает то, что можно предьявить для отчётности. И накидала всякого мусора по количеству отсчётных единиц. Так кто виноват? Кто подписал Акт приемки ? Или фирма прокладка, однодневка. Или те кто совсем за малые деньги сделал то, что мог сделать на ту сумму, которую ему оплатила прокладка?
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Абсурд!

При чем здесь прокладка? Это отвлечение. Задайте реальный вопрос. Как один человек может определить качество военного (любого) изделия? Это абсурд обвинять одного человека, причем боевого генерала в вине многих, даже если это была вина. Кто решал выпуск изделия, кто его производил, кто заказывал. Это что генералу Марченко нужно было?
Здесь много вопросов, здесь просто уйма вопросов. Абсурд! Абсурд! Абсурд!
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А на основании честного слова, можно оплачивать кому то миллионы? Где сертификат качества, или заключение Экспертной приёмки товара?
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Вот именно, где все экспертизы? Где приемная комиссия? Почему в таком случае арестован и судят одного боевого офицера?
Что мы знаем? Вот что сказано: "Как пояснили в ГБР, представленные записи свидетельствуют о том, что чиновники Минобороны знали о том, что бронежилеты простреливаются, но, несмотря на это, приняли продукцию у производителя."
Смотри, "Чиновники Минобороны знали". Спрашивается, кто эти чиновники? Ау!
Почему карают одного боевого генерала?
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Потому что, он в этой компании наверно,самый не запятнаный. И не имеет связей достаточных, не делать его крайним в этом деле. Чиновники Минобороны указали на него, что он крайний.
Рассчитались по одному, на вылет.
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Обыкновенное судилище... и как всегда подленькое.
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Просто подлость. Обидно!
Судить надо тех генералов которые "подготовили" армию не готовой к агрессии и коварному нападению России на Украину. Судить надо команду Януковича, которая разваливала армию, а судят того, кто защищал Украину.
До безумия обидно.
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Судят мародеров, которые разворовывали ВСУ во время войны! И очень жаль, что до сих пор гуляет на свободе главный мародер, котрый уже мясяца 3 должен был греть парашу в камере!
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Кого вообще интересуют заявления кучки политических соевых лузеров, громко визжащих о чем-то из выгребной ямы украинской политики? Только кучку таких же отщепенцев - соевых макак, пасущихся на этой интернет-помойке. А всем остальным глубоко пофигу на мнение и первых, и вторых!!!
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Марченко - авторитетний в військах бойовий генерал. Тому зелений чмирь з шоблою його і прибрали подалі від гріха. Бо бойові офіцери могли його обрати в диктатори. І тоді вся шобла Янека-Пєці-Зєлі скакала б як зайці у різні боки. І навряд багато з них встигли б.
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Быдлу не нравилось предыдущее СНБО... Поэтому быдло выбрало это

Дело против генерала Марченко создает негативный имидж армии и руководству Вооруженных Сил, - Забродский - Цензор.НЕТ 6394
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А знаете почему в партии слуг коломойского нет ни одного ветерана АТО или волонтера? Все просто - "слуги народа" воюют за другую сторону в войне на донбассе - за *********
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Вот что:
"Как пояснили в ГБР, представленные записи свидетельствуют о том, что чиновники Минобороны знали о том, что бронежилеты простреливаются, но, несмотря на это, приняли продукцию у производителя.

Абсурд, вот ответ:

"Я подчеркиваю, что цинично сфабрикована данная аудиозапись для того, чтобы сформировать общественное мнение. Мне известны все переговоры, и я хочу подчеркнуть, что в данном аудио, которое выставлено, речь идет сначала о партии бронежилетов, а затем туда добавляют информацию, которая не касается этой партии. Туда добавляют информацию, которую мы имели во время разработки технических условий по новому бронежилету, где мы его проверяли. ... Почему ГБР не выложило все аудио, от начала до конца, для меня очень большой вопрос".
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Заховали подалі авторитетного і патріотичного бойового генерала. Це замовлення з кремля. Бо у разі відкритого конфлікту керівництво може швидко перейти від Хомчака до Марченка і Рашка отримає по зубах
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