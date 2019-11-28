 Ветерана війни на Донбасі Інну Грищенко (Пуму) суд залишив під вартою

Таким чином суд не задовольнив апеляційну скаргу захисту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
До цього розгляд апеляційної скарги захисту ветерана війни на Донбасі Інни Грищенко з позивним "Пума" переносили тричі.
Видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела написало про ймовірну причетність ветеранів війни на Донбасі Інни та Владислава Грищенків до вбивства журналіста Павла Шеремета.
На запитання hromadske про те, хто вперше сказав Інні Грищенко про її можливу причетність до справи Шеремета, вона відповіла: "Опер, який був старший під час обшуку у мене в квартирі. 5 числа цього місяця. За чоловіка вони нічого не говорили".
Нагадаємо, 6 листопада Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Інні Грищенко у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.
Жінці інкримінують співучасть у замаху на вбивство бізнесмена в Івано-Франківській області в 2018 році. Сама Інна Грищенко відкидає звинувачення в причетності до злочину.
Наприкінці вересня правоохоронці затримали чоловіка Інни Владислава Грищенка з позивним "Буча", теж ветерана війни на Донбасі. За версією слідства, чоловік вступив у змову з групою осіб і повинен був ліквідувати бізнесмена шляхом підриву.
Зазначимо, Інна Грищенко є колишнім бійцем Добровольчого Українського Корпусу, яка в лавах добровольців була психологом і воювала в складі контррозвідки.
Провину Інни та Владислава Грищенко мають довести, якщо вони винні. Принаймні Владислав багато разів був засуджений за крадіжки та пограбування. Треба розібратися, на це потрібен час.
зеЛя и его банда зеленых упырей кончит хуже яныка..и быстрей
Гои должны быть в стойле!!!
Пегой луной наступает вечер
Лысый швейцар зажигает свечи
Пудрится цирк в ожиданьи встречи
С голодною толпой
И через миг на арене алой
Вырастет мир на утеху залу
Белый маньяк затрясет устало
Битой головой
Белый клоун, белый мученик
Ради смеха пьяно-жгучего
Будет издеваться над собой
Вечером здесь у него заботы
Ведь униженье - его работа
Но посмеятся последним наш
Невидимый герой
Но в час, когда полночь погасит краски
Бывший Пьеро поменяет маску
Новый из тех, кто над ним смеялся
Превратится в гной
Клоун не зря помнит эти лица
Вечером - шут, а теперь - убийца
В душном трактире он отрешиться
С пьяною ордой
В кабаке с визгливой скрипкой
За столом от грязи липким
Будет хохотать он сатаной
Завтра опять у него заботы
Ведь униженье - его работа
Но посмеятся последним наш
Невидимый герой
Кто изгибал на арене спину
Тот испытал, что такое - Сила
Пой же, цыган, зажигай-ка милый
Белую ты кровь
Когда продажные ЗЕбилы хватали оппозицию, я молчал: я не был к ним в оппозиции.
Когда они сажали патриотов и националистов, я молчал: я не был националистом.
Когда они хватали всех подряд проукраинских граждан, я молчал: и был равнодушен к политике.
Когда ЗЕбилы уже пришли за мной - заступиться за меня было уже некому..
Что так и дальше молча будем смотреть как продажные кремлёвские холуи Иуды ЗЕбилы - капитулянты, планомерно уничтожают любую оппозицию, все националистические и патриотический силы в Украине. Тогда скоро и самой Украины как суверенного государства не будет.
https://censor.net.ua/news/3159176/vosstavshiyi_donbass_reshili_usmirit_tankami_i_aviabombami_propagandist_kotsaba_na_telekanale_medvedchuka/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_72020803
Написано мной же 2 недели назад:
/// И так, давайте посмотрим хронологию.
Вчера Лавров сказал, что националисты мешают
мирному процессу- капитуляции.
Сегодня уже по вата-ТВ мысли Лаврова озвучили для масс.
Как думаете, что будет завтра? ///
Интересно совпадение, да?
Прокурор
вимагає від судді не випускати ветерана АТО, ПРАВОСЄКА, бо ВОНА (Інна Грищенко
Пума) може переховуватись на окупованій території.
Задовольнили.
Це .... що????? Я просто лютую... В мене вже немає витримки, щоб підбирати слова...