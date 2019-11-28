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 Суспільство
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Все про:апеляція (249) ветерани (435) замах (290) суд (5720) вбивство (1960) Апеляційний суд (141) Грищенко Інна (1)

 Ветерана війни на Донбасі Інну Грищенко (Пуму) суд залишив під вартою

Суд залишив під вартою ветерана війни на Донбасі Інну Грищенко з позивним "Пума", яку підозрюють у співучасті в замаху на вбивство бізнесмена в Івано-Франківській області в 2018 році.

Таким чином суд не задовольнив апеляційну скаргу захисту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

До цього розгляд апеляційної скарги захисту ветерана війни на Донбасі Інни Грищенко з позивним "Пума" переносили тричі.

Видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела написало про ймовірну причетність ветеранів війни на Донбасі Інни та Владислава Грищенків до вбивства журналіста Павла Шеремета.

На запитання hromadske про те, хто вперше сказав Інні Грищенко про її можливу причетність до справи Шеремета, вона відповіла: "Опер, який був старший під час обшуку у мене в квартирі. 5 числа цього місяця. За чоловіка вони нічого не говорили".

Нагадаємо, 6 листопада Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Інні Грищенко у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Жінці інкримінують співучасть у замаху на вбивство бізнесмена в Івано-Франківській області в 2018 році. Сама Інна Грищенко відкидає звинувачення в причетності до злочину.

Наприкінці вересня правоохоронці затримали чоловіка Інни Владислава Грищенка з позивним "Буча", теж ветерана війни на Донбасі. За версією слідства, чоловік вступив у змову з групою осіб і повинен був ліквідувати бізнесмена шляхом підриву.

Зазначимо, Інна Грищенко є колишнім бійцем Добровольчого Українського Корпусу, яка в лавах добровольців була психологом і воювала в складі контррозвідки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162403
 
 
 Топ коментарі
 
Тю, она же не из беркута, чтобы ее отпускать...
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а рыговскую и кацапскую падаль отпускают!
зеЛя и его банда зеленых упырей кончит хуже яныка..и быстрей
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Тю, она же не из беркута, чтобы ее отпускать...
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кто такие эти порохоботы? это соевые мыролюбные свиношныри?
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Кто такие эти зелебобы? Это зелёные контрацептивы.
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*******...а рУБАН З ГАДЄЮ ДЕ??? МІЛЬОНИ ПІД ЗАСТАВУ НЕ ПОТРІБНІ, НЄ? Виродки!!!
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Рубана та Савченко відпустили 16 квітня. Цікаво, хто і навіщо? Зеленський тоді ще не був при владі, як відомо.
Провину Інни та Владислава Грищенко мають довести, якщо вони винні. Принаймні Владислав багато разів був засуджений за крадіжки та пограбування. Треба розібратися, на це потрібен час.
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а рыговскую и кацапскую падаль отпускают!
зеЛя и его банда зеленых упырей кончит хуже яныка..и быстрей
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Ну а подозреваемую в убийстве Шеремета нужно ещё и орденом наградить.
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Точно как при барыге-мародере. "Потужна соєва рехформа судової системи", млять! Ветерана війни на Донбасі Інну Грищенко (Пуму) суд залишив під вартою - Цензор.НЕТ 1846
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Хрен его знает, как в этом случае, но, вообще, думаю, среди воевавших очень всякие есть. И отбитых тоже хватает.
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Чем меньше украинцев на свободе, тем спокойнее неукраинскому блазню.
Гои должны быть в стойле!!!
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Украинцы это же ваше государство ,а не советское где люди без Родины жили, почему вы себя ведёте как в 1937 году ,когда тихо воронок забирал ваших близких,а соседи украинцы подальше прятали своё сало и горилку.и тихо ждали когда за ними приедут,и чтобы не приезжали, то громко кричали "Спасибо товарищу Сталину,за то что он спасает страну от от врагов народа"...блин звучит как сброда
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Це Ви до того, що Інна та Владислав Грищенко не винні? Я б хотів знати більше фактів по цій історії, Ви не поділитесь?
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Чтобы она не совершила её надо отпустить, она же ветеран АТО, я так понял?
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мабуть плешфюрер дав команду зелебобіку почати саджати всіх атошників..
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Вспомнил случайно текст песни, которую уже лет 20 наверно не слышал...

Пегой луной наступает вечер
Лысый швейцар зажигает свечи
Пудрится цирк в ожиданьи встречи
С голодною толпой

И через миг на арене алой
Вырастет мир на утеху залу
Белый маньяк затрясет устало
Битой головой

Белый клоун, белый мученик
Ради смеха пьяно-жгучего
Будет издеваться над собой

Вечером здесь у него заботы
Ведь униженье - его работа

Но посмеятся последним наш
Невидимый герой

Но в час, когда полночь погасит краски
Бывший Пьеро поменяет маску
Новый из тех, кто над ним смеялся
Превратится в гной

Клоун не зря помнит эти лица
Вечером - шут, а теперь - убийца
В душном трактире он отрешиться
С пьяною ордой

В кабаке с визгливой скрипкой
За столом от грязи липким
Будет хохотать он сатаной

Завтра опять у него заботы
Ведь униженье - его работа

Но посмеятся последним наш
Невидимый герой

Кто изгибал на арене спину
Тот испытал, что такое - Сила

Пой же, цыган, зажигай-ка милый
Белую ты кровь
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--
Когда продажные ЗЕбилы хватали оппозицию, я молчал: я не был к ним в оппозиции.
Когда они сажали патриотов и националистов, я молчал: я не был националистом.
Когда они хватали всех подряд проукраинских граждан, я молчал: и был равнодушен к политике.
Когда ЗЕбилы уже пришли за мной - заступиться за меня было уже некому..
Что так и дальше молча будем смотреть как продажные кремлёвские холуи Иуды ЗЕбилы - капитулянты, планомерно уничтожают любую оппозицию, все националистические и патриотический силы в Украине. Тогда скоро и самой Украины как суверенного государства не будет.
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Україна як суверенна держава була, є і буде!!!! А от панікерів-провокаторів на цугундер давно потрібно... Гундосиш як сільский пономарь...
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Саджати патріотів-добровольців і "цинічних бєндєравцев" почали ще при сивочолому мародері. Більше того, їх по-підлому, в тилу, просто вбивали( Білий, Лісник і т. д.). В мене просте запитання: а де ж "Разом і до кінця!", "Слава Нації"? Де смолоскипна хода Націоналістів патріотів під ОП? Чому, коли пройтись з смолоскипами по Хрещатику - десятки тисяч "патріотів", а коли треба реально підтримати побратима в суді, тільки близько сотні відчайдух збирається? І навіть вони можуть між собою собачитися. Скажу більше, Хам зі своєю рирівською шоблою, згуртував Українців і вони викинули його за "паребрік", а "цинічний барига-брехло" розсварив Українців, тому так безстрашно поводить себе нинішня влада: ворогів України - на волю, а Патріотів - туди ж, куди і барижна влада - в тюрьми!
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Псюки, ветенары, волонтёры и тд по вашему имеют право делать, что угодно? или таки закон для всех один?
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Ну что же, давайте немного вспомним, что было раньше:
https://censor.net.ua/news/3159176/vosstavshiyi_donbass_reshili_usmirit_tankami_i_aviabombami_propagandist_kotsaba_na_telekanale_medvedchuka/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_72020803

Написано мной же 2 недели назад:
/// И так, давайте посмотрим хронологию.

Вчера Лавров сказал, что националисты мешают мирному процессу - капитуляции.
Сегодня уже по вата-ТВ мысли Лаврова озвучили для масс.
Как думаете, что будет завтра? ///

Интересно совпадение, да? Ветерана війни на Донбасі Інну Грищенко (Пуму) суд залишив під вартою - Цензор.НЕТ 8126
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Вот подумал, что получается. Мы имеем имеет нас власть, при которой слова Лаврова в Украине не только на следующий же день озвучиваются пропагандонами по ТВ, но буквально сразу начинают выполняться! Да с такой скоростью даже наши собственные законы работать не начинают. Я, кстати, один из тех, кто думал, что хуже не будет))
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І прийде час коли один скаже «Слава Украіні ! а у відповідь тиша.......
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Вікторія Мірошніченко@Vika_Ruda
Прокурор
вимагає від судді не випускати ветерана АТО, ПРАВОСЄКА, бо ВОНА (Інна Грищенко
Пума) може переховуватись на окупованій території.
Задовольнили.
Це .... що????? Я просто лютую... В мене вже немає витримки, щоб підбирати слова...


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ну так реформатор судебной системы у зеленского - портнов раньше ж анонсировал посадки и пересмотр дел Евромайдан. Вот и результат: беркутовца убившего более 40 человек отпустили, а девку которая никого не убила держут под стражей.это еще одно доказательство, что кацапский реванш в Украине произошел. А все благодаря зебилам.
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