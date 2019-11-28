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 Суспільство
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Все про:мінування (504) прокуратура (1982) суд (5720)

 Квартирний злодій зірвав понад 100 засідань Оболонського суду Києва, щоб відтягнути власний вирок

Київська прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти чоловіка, який підозрюється в скоєнні фальшивих повідомлень про замінування приміщення Оболонського районного суду м.Києва (ч.ч. 1,2 ст. 259 КК України).

Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що цього року в правоохоронні органи надійшло кілька фальшивих повідомлень про замінування приміщення районного суду, за результатами яких було зірвано понад 100 судових засідань.

"Під час досудового розслідування, яке проводилося місцевою прокуратурою спільно з Оболонським управлінням поліції і Лівобережним відділом ГУ СБУ у м.Києві та Київській області, особу "мінера" вдалося встановити.

Ним виявився неодноразово судимий квартирний злодій, обвинувальний акт щодо якого перебуває на розгляді в Оболонському районному суді Києва. Шляхом "мінування" будівлі суду чоловік намагався відтягнути призначення йому покарання.

Причетність підозрюваного до скоєння інкримінованих злочинів підтверджується, зокрема, висновками судової фоноскопічної експертизи.

За скоєне йому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162400
 
 
 Топ коментарі
 
А еще один-20 раз в ГБР не явился. Квартирный вор сорвал более 100 заседаний Оболонского суда Киева, чтобы оттянуть собственный приговор - Цензор.НЕТ 6666
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Игорёк, опять санитары не доглядели и ты развязался?
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Из миллиона сообщений о минировании хоть одно подтверждается реально? Наверное нет. Так может хватит фигней заниматься и на каждый звонок устраивать шухер? Тогда и звонить перестанут.
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Если этот...То шо тогда парашенко творить будет ! ?
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Игорёк, опять санитары не доглядели и ты развязался?
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Нет, Егорушка . Сегодня ты не врач.А пациент. Просто глотай пилюлю и ложись.
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А еще один-20 раз в ГБР не явился. Квартирный вор сорвал более 100 заседаний Оболонского суда Киева, чтобы оттянуть собственный приговор - Цензор.НЕТ 6666
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сколько там сейчас в СИЗО -- день за два идет?
но -- заработал еще одну статью....
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Закон Савченко уже отменили, была инфа, по требованию трудящихся.
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"Не имей 100 рублей,
а имей 100 друзей"

Они "заминируют", они же и позвонят.
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оперативно антитерроризм работает. только на 157 раз поймали.
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опять минус один любитель мыролюбно отреформировать . Опять в соевой кибуце потери.
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Из миллиона сообщений о минировании хоть одно подтверждается реально? Наверное нет. Так может хватит фигней заниматься и на каждый звонок устраивать шухер? Тогда и звонить перестанут.
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"несколько ложных сообщений о минировании помещения районного суда, по результатам которых было сорвано более 100 судебных заседаний"

Математика від зебобіків?
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И власть бессильна!
Однако как ветеранов и волонтеров закрывать так у них все получается. Ну не с**и?
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"закон савченко" хочет применить , что бы меньше отсидки было.
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дайте пацану новий кримінально-процесуальний кодекс написати. Такий дар Божий пропадає Квартирний злодій зірвав понад 100 засідань Оболонського суду Києва, щоб відтягнути власний вирок - Цензор.НЕТ 3367
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