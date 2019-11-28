 Суд повернув британцеві квартиру, яку спробували привласнити "чорні ріелтори"

Лише з п’ятої спроби інвестору вдалося довести, що в результаті злочинних дій, вчинених групою осіб, його було протиправно позбавлено права власності на 5-ти кімнатну квартиру, загальною площею 254,2 м.кв, пишуть Українські новини.

Британець, зізнається, що, час від часу, вже сумнівався в тому, що зможе повернути квартиру, бо приватний нотаріус Марина Апатенко, що брала участь у злочинній схемі, досі успішно працює в столиці. Шукаючи правду, 18 жовтня іноземець навіть звертався з відкритим листом до Президента Володимира Зеленського та Міністра юстиції Дениса Малюська з проханням захистити іноземних інвесторів від подібного шахрайства.

Судді Київського апеляційного суду все ж визнали неправомірними дії приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Апатенко Марини Анатоліївни щодо рішення про державну реєстрацію прав на нерухоме майно (індексний номер 28066845 від 03.02.2016 року). Суд також скасував неправомірне рішення про державну реєстрацію права власності, що було видане скандальному ріелторові Оксані Чандей, та визнав єдиним власником квартири за адресою: м. Київ, вул. Шумського, буд. 1б саме британця Саркіса Рамеза Кхаліла. Засідання суду відбулося 21 жовтня 2019 року, рішення передали адвокатам власника 27 жовтня.

Пікантності ситуації додає той факт, що серед осіб, які брали участь в злочинній схемі, відомий столичний "чорний ріелтор" Оксана Чендей, котра вже декілька років сидить у Лук’янівському СІЗО, за звинуваченнями в особливо тяжких злочинах, серед яких вбивство та шахрайське заволодіння майном в особливо великих розмірах. Справа №755/4718/17, знаходиться у виробництві Дніпровського районного суду Києва. З кримінальною справою можна познайомитись за посиланням і додатково.

Саркіс Рамез Кхаліл був дуже здивований тим фактом, що Оксана Чендей, ув’язнена в Лук’янівському СІЗО за звинуваченнями у цілому ряді серйозних злочинів, якимось чином виграла дві справи в судах попередньої інстанції.

Чорний ріелтор Оксана Чандей, яка зараз перебуває в СІЗО

Скандальна історія почалась 18 грудня 2016 року, коли між АКБ "Форум" та Саркіс Р.К. був укладений кредитний договір на придбання нерухомості. Але скориставшись тим, що англієць перебував за кордоном, учасники злочинної групи, за допомогою приватного нотаріуса Апатенко Марини Анатоліївни, підробили документи та переоформили кредитну квартиру.

Нотаріус Апатенко раніше вже була засуджена у справі про підробку документів для колишнього прокурора Подільського району Сергія Нечипоренка (зятя екс-регіонала Сергія Ківалова). Міністерство юстиції України зараз регулярно проводить моніторинг діяльності нотаріуса Апатенко М.А. як реєстратора, в зв'язку з її скандальною репутацією. На даний момент проти неї вже подано більше 50 позовів про незаконні реєстраційні дії, але нотаріус продовжує працювати в офісі на Печерську, - йшлося в листі постраждалого британця до Президента Володимира Зеленського та Міністра юстиції.

"Я дуже радий і вдячний за те, що після майже 3-х років постійних судових процесів я нарешті зміг повернути свою квартиру. Апеляційний суд виніс справедливе рішення на користь законослухняного іноземного інвестора. Це була довга і складна боротьба, але завдяки об'єктивності та неупередженості суддів ми змогли перемогти чорних ріелторів та їхніх спільників ", - заявив іноземний бізнесмен Саркіс Рамез Кхаліл.

Переможне для британця рішення прийняли судді Київського апеляційного суду Журба С.О., Писана Т.О. та Приходько К. П.