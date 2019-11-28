 Москва дозволила провести акцію пам'яті жертв Голодомору, але тільки на одну годину і за участі не більше 30 осіб

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

При цьому акцію дозволили тільки на одну годину - з 16 до 17 за місцевим часом, з кількістю учасників до 30 осіб "без створення перешкод для руху пішоходів".

Організаторами акції виступили партія "ПАРНАС" та громадський рух "Декомунізація".

У 2008 році Держдума Росії прийняла постанову, в якій визнала, що "жертвами штучного голоду в результаті колективізації в СРСР стали 7 млн ​​осіб". Однак в Росії досі на офіційному рівні не проводять жодних меморіальних заходів.

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