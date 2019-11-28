 Москва дозволила провести акцію пам'яті жертв Голодомору, але тільки на одну годину і за участі не більше 30 осіб

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
При цьому акцію дозволили тільки на одну годину - з 16 до 17 за місцевим часом, з кількістю учасників до 30 осіб "без створення перешкод для руху пішоходів".
Організаторами акції виступили партія "ПАРНАС" та громадський рух "Декомунізація".
У 2008 році Держдума Росії прийняла постанову, в якій визнала, що "жертвами штучного голоду в результаті колективізації в СРСР стали 7 млн осіб". Однак в Росії досі на офіційному рівні не проводять жодних меморіальних заходів.
это как - Чингисхан хуже короля Белы.
Ну да, чуть-чуть "хеже", капельку
Буквально днями під туманну погоду переслухав крайній альбом Stuzha - Бутугычаг.
З опису: "Розповідь про один день, проведений автором у найжахливішому таборі Колими - Бутугичаг". Тут записи, зроблені в покинутих будівлях табору та на уранових копальнях.
ОЦЕ БЛТЬ ДІЙСНО СТРАХІТЛИВО...Рекомендую ознайомитись - тут музика з справжніми звуками із концтабору ГУЛАГу. Що характерно, саме після випуску цього альбому Данило швидко покинув расєюшку.
На ютубі ось що знайшов, справді моторошно:
Stuzha - Butyguchag [Album Preview] - відео
Stuzha - Урановый Рудник (Uranium Mines) - слайд-шоу
Stuzha - Сиреневый Полярный Мрак (Lilac Polar Darkness) - слайд-шоу
ЗК естественно никто не считал
че ты тут совкой размещаешь? высеры то?
"отечественная" = в рамках "отечества", в данном случае - Рашка, то есть границы не те что вопят ватники. Или Украина это Рашка?
2 - когда орды хлынули в Европу = отнюдь уже не "отечественное".
3 - никогда на Рашку не нападали пока Рашка не выпросила этого
При этом акцию разрешили только на один час - с 16 до 17 по местному времени, с количеством участников до 30 человек "без создания помех для движения пешеходов". Источник: https://censor.net.ua/n3162393
Ваще насрать!!! Просто по ......й!!!!Задолбали даже разговоры о них!
лишенная сознания прав личности и не защищающая достоинства личности…»
/ Николай Александрович Бердяев. /
И не более 3 человек.
"БЛАГОДЕТЕЛИ" !