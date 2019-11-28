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 Суспільство, За кордоном
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Все про:голодомор (216) Москва (664) Росія (21329)

 Москва дозволила провести акцію пам'яті жертв Голодомору, але тільки на одну годину і за участі не більше 30 осіб

Мерія Москви погодила акцію в пам'ять про жертви Голодомору 30 листопада біля Соловецького каменя навпроти будівлі ФСБ на Луб'янській площі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

При цьому акцію дозволили тільки на одну годину - з 16 до 17 за місцевим часом, з кількістю учасників до 30 осіб "без створення перешкод для руху пішоходів".

Організаторами акції виступили партія "ПАРНАС" та громадський рух "Декомунізація".

У 2008 році Держдума Росії прийняла постанову, в якій визнала, що "жертвами штучного голоду в результаті колективізації в СРСР стали 7 млн ​​осіб". Однак в Росії досі на офіційному рівні не проводять жодних меморіальних заходів.

Читайте також: Мета Москви - знищити Україну, а потім знищити пам'ять про це, - Порошенко в Канаді

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162393
 
 
 Топ коментарі
 
капец ... НКВД хуже СС, но НКВД остались безнаказанными и поэтому это зло порождает зло снова и снова...
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Цей Соловецький камінь - та кацапам в горло .
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капец ... НКВД хуже СС, но НКВД остались безнаказанными и поэтому это зло порождает зло снова и снова...
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НКВД хуже СС\\\\\\\\\

это как - Чингисхан хуже короля Белы.
Ну да, чуть-чуть "хеже", капельку
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А ты учти, что московия не победила фашизм, а усыновила его.
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Италию Московия ни разу не оккупировала, так что ты гуляй. Муссолини был убит своими гражданами, а не дидами.
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фууууу,но земанкрутам понравится эта жалкая подачка
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В тему червоного терору. Є такий чувак на ім'я Данило Казанцев (раніше жив десь у Сибіру, зараз перебрався до Британії - і правильно зробив), ось його сторінка на бендкампі - в нього три Ambient проекти: _Algol_ (це Space Ambient), Black Wanderer (ембієнт, записаний лише за допомогою електро- та бас-гітари) і Stuzha (ембієнт із використанням field recordings - тобто польових записів, зроблених безпосередньо у потрібних місцях).
Буквально днями під туманну погоду переслухав крайній альбом Stuzha - Бутугычаг.
З опису: "Розповідь про один день, проведений автором у найжахливішому таборі Колими - Бутугичаг". Тут записи, зроблені в покинутих будівлях табору та на уранових копальнях.
ОЦЕ БЛТЬ ДІЙСНО СТРАХІТЛИВО...Рекомендую ознайомитись - тут музика з справжніми звуками із концтабору ГУЛАГу. Що характерно, саме після випуску цього альбому Данило швидко покинув расєюшку.

На ютубі ось що знайшов, справді моторошно:
Stuzha - Butyguchag [Album Preview] - відео
Stuzha - Урановый Рудник (Uranium Mines) - слайд-шоу
Stuzha - Сиреневый Полярный Мрак (Lilac Polar Darkness) - слайд-шоу


Москва дозволила провести акцію пам'яті жертв Голодомору, але тільки на одну годину і за участі не більше 30 осіб - Цензор.НЕТ 7710

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Буту Гычаг (оленья копытка) ...Урановые копи Колымы в настоящее время закрыты ибо вертухай и горный инженер там подыхали через 2-3 года...а животные в основном олени имеют генетические отклонения...высокорадиоактивные руды расположены очень близко к поверхности...
ЗК естественно никто не считал
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Так, коли Данило щойно випустив цей альбом, я під час прослуховування нагуглив і прочитав багато подробиць про Бутугичагський табір. В поєднанні з музикою особливо вразило, оці field recordings (справжні звуки з бутугичагських абандонів) пробрали без перебільшення до кісток.
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P.S.: трохи помилився - вже 4 проекти (в серпні цього року реанімовано старий проект Cloudy Horizon, за ґатмосферою є "найсвітлішим" з усіх - такий собі relax music).
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Это событие показывает,что кремль хоть и со скрипом.но под нажимом мира сдает свои позиции. Насколько известно,об этом он раньше даже говорить не хотел. Что-то изменилось. - Это же монтировка под их костяк пропаганды. - Стоит немного нажать - и все полетит кувырком.
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Игорь , хотелось бы верить , но я уверен в другом - это пиар ход х.. уйла перед нормандской встречей .
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вяли Атеч = пнх.
че ты тут совкой размещаешь? высеры то?
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Чтобы народ возмутился, и заклеймил врага народа.
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ты бы подумал что значит высер "вов", а потом бы размещал.
"отечественная" = в рамках "отечества", в данном случае - Рашка, то есть границы не те что вопят ватники. Или Украина это Рашка?
2 - когда орды хлынули в Европу = отнюдь уже не "отечественное".
3 - никогда на Рашку не нападали пока Рашка не выпросила этого
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Слушаюсь и повинуюсь патриот. Такого больше не повторится.
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вот к этому нас Украинцев и хочет привести "слуги народа"что бы "разрешать"

При этом акцию разрешили только на один час - с 16 до 17 по местному времени, с количеством участников до 30 человек "без создания помех для движения пешеходов". Источник: https://censor.net.ua/n3162393
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Бгг. Как будто украинцы протестуют. С разрешения или без.
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"помех для движения пешеходов" Москва дозволила провести акцію пам'яті жертв Голодомору, але тільки на одну годину і за участі не більше 30 осіб - Цензор.НЕТ 3598 Москва дозволила провести акцію пам'яті жертв Голодомору, але тільки на одну годину і за участі не більше 30 осіб - Цензор.НЕТ 3598 Москва дозволила провести акцію пам'яті жертв Голодомору, але тільки на одну годину і за участі не більше 30 осіб - Цензор.НЕТ 3598 кацапы в стойле как бараны
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< кацапы в стойле как бараны > , а почему " как " , - цап и баран - почти одно и то же .
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Россияне - это ваша страна или вы и правда совсем никто!!!
Ваще насрать!!! Просто по ......й!!!!Задолбали даже разговоры о них!
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Для жителей орды - это норма . Свободно мыслящих людей нет , есть покорное стадо .
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Вони рабидло за своїм кодом ДНК. Страшніше те, що читаємо у сусідніх темах (про обшук у Марусі Звіробій) - висери "наших" співгромадян-малоросів, з котрих лізе оця холуйська гидкоповзія. "Кажиннай холоп знай свой шесток и помалкивай, неча на барина пасть отворять без долженствующего трепету да нижайшей поштительности! А ента дура сиволапая ишь чавой удумала! Ату ее, дабы иным неповадно было!"
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А что просили организаторы акции в заявке и сколько было на самом деле участников? В какой мере была удовлетворена заявка?
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Иван , акция на 30 ноября , так было или будет ?
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Главная суть вопроса в том, чего хотели заявители? Они хотели большего или именно того, что получили? Если журналист не сообщает про объем заявки, то у него полная воля возмущаться в любом случае, разрешили бы 300 чел. или 3000, в любом случае можно писать "Разрешили всего лишь 300 (3000, 30000 и т.д)."
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Походу объём заявки нужно сразу передавать в соседнее здание ? Москва дозволила провести акцію пам'яті жертв Голодомору, але тільки на одну годину і за участі не більше 30 осіб - Цензор.НЕТ 3077
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Насколько я понимаю, в любой нормальной стране не допускают нарушения нормальной жизни людей всяческими демонстрантами, поэтому логично, когда в заявке указывается место, время и численность митингующих, а также ответственные организаторы, отвечающие за порядок во время демонстрации и соблюдение условий ее проведения.
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Подібні акції, дозволені владою, проходять під наглядом ФСБ. Серед учасників багато представників спецслужби в цивільному. Показуха для світу - сматрите у нас демократия!


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«Россия - страна неслыханного сервилизма и жуткой покорности, страна,

лишенная сознания прав личности и не защищающая достоинства личности…»
/ Николай Александрович Бердяев. /
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А могли же разрешить и не дольше 1 минуты.
И не более 3 человек.
"БЛАГОДЕТЕЛИ" !
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Киселёвские камеры и фотографов поставят так ( или смонтируют из других фото митингов ) , что для всех СМИ будет видна " многолюдная акция " у ворот самой страшной спецслужбы мира ... . Самой миролюбной во всём мире КГБ - ФСБ росии .
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